Эта прогулка познакомит вас с фонтанной столицей мира — Петергофом. Вы увидите живописные парки, полюбуетесь каскадами и фонтанами.
Узнаете, что зашифровано в деталях мрамора и гранита, почему деревья в парке пострижены в геометрической форме, а также много других интересных фактов. Экскурсия отлично подойдёт для тех, кто в Петергофе впервые.
Описание экскурсии
- Морской канал с видом на Большой Петергофский дворец и планировкой по чертежам Петра 1 перенесёт во Францию.
- Фонтан «Самсон» с грандиозным каскадом пропоёт славу русским победам.
- Фонтан «Шахматная гора» очарует невероятным сочетанием пространств и игрой иллюзий.
- Дворец «Монплезир» расскажет о секретах строительства и архитектурных особенностях петровского барокко.
- Два римских фонтана, которые как две капли воды похожи на фонтаны близ храма Святого Петра в Ватикане, напомнят о Вечном городе.
А ещё:
- Я расскажу об истории строительства Нижнего парка.
- Мы обсудим грандиозный замысел и символику скульптурных групп фонтанов.
- Пройдём сквозь века, и вы поймёте, что такое литориновый уступ, как работает фонтанная система и как жили царствующие особы в Петергофе.
Организационные детали
- До закрытия фонтанов вход в Нижний парк оплачивается дополнительно, в том числе для гида — 750-950 ₽ за чел.
- Можете взять с собой лёгкий перекус, чтобы после экскурсии устроить пикник с видом на Финский залив.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 127 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
4 ноя 2025
На одном дыхании проведённые почти три часа в одном из красивейших мест нашей необъятной Родины! Спасибо большое Марии, дети в восторге, с удовольствием встретимся ещё на новых локациях!
В
Виктория
23 сен 2025
Отличная экскурсия♥️ очень интересно и доступно для людей, впервые посетивших Петергоф. Легкая прогулка и поэзия однозначно останутся в памяти
