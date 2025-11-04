Мои заказы

По Петергофу к фонтанам

Отправиться к Нижнему парку - туда, где архитектура и история оживают в деталях
Эта прогулка познакомит вас с фонтанной столицей мира — Петергофом. Вы увидите живописные парки, полюбуетесь каскадами и фонтанами.

Узнаете, что зашифровано в деталях мрамора и гранита, почему деревья в парке пострижены в геометрической форме, а также много других интересных фактов. Экскурсия отлично подойдёт для тех, кто в Петергофе впервые.
5
2 отзыва
По Петергофу к фонтанам
Описание экскурсии

  • Морской канал с видом на Большой Петергофский дворец и планировкой по чертежам Петра 1 перенесёт во Францию.
  • Фонтан «Самсон» с грандиозным каскадом пропоёт славу русским победам.
  • Фонтан «Шахматная гора» очарует невероятным сочетанием пространств и игрой иллюзий.
  • Дворец «Монплезир» расскажет о секретах строительства и архитектурных особенностях петровского барокко.
  • Два римских фонтана, которые как две капли воды похожи на фонтаны близ храма Святого Петра в Ватикане, напомнят о Вечном городе.

А ещё:

  • Я расскажу об истории строительства Нижнего парка.
  • Мы обсудим грандиозный замысел и символику скульптурных групп фонтанов.
  • Пройдём сквозь века, и вы поймёте, что такое литориновый уступ, как работает фонтанная система и как жили царствующие особы в Петергофе.

Организационные детали

  • До закрытия фонтанов вход в Нижний парк оплачивается дополнительно, в том числе для гида — 750-950 ₽ за чел.
  • Можете взять с собой лёгкий перекус, чтобы после экскурсии устроить пикник с видом на Финский залив.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Петергофе
Провела экскурсии для 127 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Антон
4 ноя 2025
На одном дыхании проведённые почти три часа в одном из красивейших мест нашей необъятной Родины! Спасибо большое Марии, дети в восторге, с удовольствием встретимся ещё на новых локациях!
На одном дыхании проведённые почти три часа в одном из красивейших мест нашей необъятной Родины! Спасибо
В
Виктория
23 сен 2025
Отличная экскурсия♥️ очень интересно и доступно для людей, впервые посетивших Петергоф. Легкая прогулка и поэзия однозначно останутся в памяти
Отличная экскурсия♥️ очень интересно и доступно для людей, впервые посетивших Петергоф. Легкая прогулка и поэзия однозначно останутся в памяти

