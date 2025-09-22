Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный парк Александрия
Парк Александрия в Петергофе - это уголок истории и уединения. Откройте для себя личные истории императорской семьи в камерной обстановке
Начало: На Санкт-Петербургском проспекте
Завтра в 08:00
24 сен в 08:30
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Петергоф: фонтаны и дворцы
Откройте для себя великолепие Петергофа, где фонтаны и дворцы расскажут историю замыслов Петра I. Прогулка по Нижнему парку оставит незабываемые впечатления
Завтра в 11:00
26 сен в 11:00
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Забытые усадьбы Нового Петергофа
Погрузитесь в атмосферу старинного Петергофа, узнайте истории его усадеб и соборов. Откройте для себя уникальные места, которые скрыты от глаз туристов
Начало: У собора Петра и Павла
Расписание: в субботу в 11:15, в воскресенье в 14:15
27 сен в 11:15
28 сен в 14:15
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Готика в Петергофе: парк «Александрия»
Познакомиться с семейным очагом романтичной немецкой принцессы
Начало: У парка Александрия
Завтра в 11:00
24 сен в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Золотой век петергофских усадеб
Увлекательная прогулка по историческим местам Петергофа. Узнайте о жизни и архитектуре эпохи Николая I, насладитесь атмосферой
Начало: У собора Петра и Павла
Завтра в 12:30
27 сен в 12:30
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Фонтаны Петергофа - брызги истории и вдохновения
Посетите легендарные фонтаны Петергофа, погрузитесь в историю и насладитесь архитектурным великолепием в окружении живописных ландшафтов
Начало: У Верхнего сада
Расписание: в будние дни в 12:00, 13:00 и 15:00
Завтра в 12:00
24 сен в 12:00
2900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петергофу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петергофе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Петергофе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Петергофу в сентябре 2025
Сейчас в Петергофе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 9000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Петергофе на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 11 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь