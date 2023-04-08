Экскурсия на Халактырский пляж из Петропавловска-Камчатского
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Что вас ожидает:
- Халактырский пляж с чёрным песком
- Тихий океан
- Край Евразии
- Многовековые следы крупных тектонический изменений
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кто-то из туристов сказал: «Ни одна из камчатских диковин не производит такого сильного и яркого впечатления, как Халактырский пляж. Здесь понимаешь, что вы дошли до края мира». Вот и вам предлагаю побывать на этом краю света. Побережье Авачинского залива впечатлит вас колоритными морскими пейзажами, своеобразным пляжем, удивительным растительным миром. Проедем мимо сформировавшегося около 30 тыс. лет назад холмистого массива, окаймляющего город с севера: г. Лагерная (389 м) и г. Синичкина (271 м). На склонах последней расположена горнолыжная база «Кирпичики», где тренируются дети и взрослые спортсмены. Своими глазами увидите и узнаете этапы формирования Халактырского пляжа на побережье Тихого океана. Вы узнаете про камчатскую каменную берёзу-эндемик Камчатки. Рассмотрите с нового ракурса и узнаете историю вулканов Корякский, Козельский, Авачинский. Своими руками потрогаете и оставите себе на память уникальный чёрный песок Халактырского пляжа, а также узнаете и увидите его особенности.
Кроме того, вы полной грудью вдохнёте замечательный аромат океанского воздуха на самом "краю мира". Ну, и, конечно же настоящий камчатский чай на берегу Тихого океана, который совсем не всегда бывает тихим. Даже если будет пасмурная погода и не будут видны некоторые сопки или мы не увидим какое то животное, то к меня есть "портфель экскурсовода", в котором есть некоторые секретики. И, конечно же, замечательный камчатский чай и лёгкий перекус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги дипломированного гида
- Комфортный автотранспорт
- Стулья
- Стол
- Чай
- Лёгкий перекус
- При необходимости-портфель экскурсовода
- Что не входит
- Питание в кафе
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберём вас в месте проживанияЗавершение: Там где укажете, в рамках местопроживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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