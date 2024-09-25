Вулкан Авачинская сопка – экскурсии в Петропавловске-Камчатском

Найдено 3 экскурсии в категории «Вулкан Авачинская сопка» в Петропавловске-Камчатском, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
Пешая
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 13:00
20 апр в 09:00
55 000 ₽ за экскурсию
По Петропавловску-Камчатскому
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский: Сопки и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Экскурсия понравилась. Оправдала ожидания. Спасибо Марии
  • А
    Андрей
    23 сентября 2024
    По Петропавловску-Камчатскому
    Экскурсия очень понравилась! Много интересных мест, красивые виды, познавательная информация. Остались очень довольными.
  • В
    Виктория
    17 сентября 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Спасибо Марии. Всё понравилось.
  • А
    Ангелина
    28 августа 2024
    По Петропавловску-Камчатскому
    Я брала экскурсию по Петропавловску. Гидом была очаровательная Диана. Человек увлечённый своим делом, сразу понятно, что для неё это не
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    просто работа, а часть жизни. Экскурсия была очень позновательная, кроме того, я себя чувствовала не только туристом, но и гостем, меня накормили местными деликатесами, напоили восхитительным чаем с травами. Огромное спасибо! Обязательно буду вас рекомендовать своим друзьям

  • С
    Светлана
    20 августа 2024
    Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
    Очень интересная экскурсия, приветливый и знающий гид. Очень довольны проведенным временем. С удовольствием рекомендуем. Мария, ты супер!
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулкан Авачинская сопка»

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  3. Столица Plus: Петропавловск-Камчатский с посещением Халактырского пляжа
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Вилючинский водопад
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  3. Петропавловская крепость
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