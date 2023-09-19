1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Что вас ожидает: Черный песок берега величественного Тихого океана Мы поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в 20 км»
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 сентября 2023Халактырский пляж: авто-вояж на край светаОтличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
- ММатимова19 августа 2023Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
- ТТатьяна13 августа 2023Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
- ЕЕлена3 июля 2023Халактырский пляж: авто-вояж на край светаМы увидели то, что можно было увидеть в дождливый день со сплошной облачностью: взобрались на вершину сопки, откуда открылся изумительный,
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Пляжи»
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