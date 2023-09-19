Пляжи Петропавловска-Камчатского

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Петропавловске-Камчатском, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 55 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
«Что вас ожидает: Черный песок берега величественного Тихого океана Мы поедем на Халактырский пляж, расположенный на берегу Тихого океана в 20 км»
Расписание: Выезд в 10 утра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
«На краю земли» - Халактырский пляж
Индивидуальная
5 часов
«На краю земли» - Халактырский пляж
Начало: Ул. Пограничная, 87
«Халактырский пляж — это сердце безмятежности Камчатки, место где песни морских птиц и музыка прибрежных волн являют уникальный голос, — голос океана, сравнимый с колыбельной»
Расписание: ежедневно в 09.30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
24 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 сентября 2023
    Халактырский пляж: авто-вояж на край света
    Отличная поездка и яркие, незабываемые впечатления!! Неповторимый Халактырский пляж просто поражает красотой и одновременной суровостью океана. Вулканический песок совершенно не
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    похож на тот, что мы привыкли видеть на берегу моря - да и всё здесь напоминает о том, что ты находишься на краю света, в самой настоящей его "горячей" точке, где земля, извергая свои раскаленные недра, миллионами лет создавала ту красоту, что мы видим сейчас.

  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
  • Е
    Елена
    3 июля 2023
    Халактырский пляж: авто-вояж на край света
    Мы увидели то, что можно было увидеть в дождливый день со сплошной облачностью: взобрались на вершину сопки, откуда открылся изумительный,
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    хотя и не безграничный простор. Потом поехали на Халатырский пляж с чёрным песком. Гид Сергей - отличный водитель, хороший рассказчик, а главное - настоящий патриот Камчатки, который смог передать свою любовь к этому краю света и нам.

  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Пляжи»

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  1. «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
  2. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  3. «На краю земли» - Халактырский пляж
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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