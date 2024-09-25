Индивидуальная
до 1 чел.
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 13:00
20 апр в 09:00
55 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский: Сопки и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя потрясающие виды на вулканы и Тихий океан с лучших смотровых площадок города
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 сентября 2024Экскурсия понравилась. Оправдала ожидания. Спасибо Марии
- ААндрей23 сентября 2024Экскурсия очень понравилась! Много интересных мест, красивые виды, познавательная информация. Остались очень довольными.
- ВВиктория17 сентября 2024Спасибо Марии. Всё понравилось.
- ААнгелина28 августа 2024Я брала экскурсию по Петропавловску. Гидом была очаровательная Диана. Человек увлечённый своим делом, сразу понятно, что для неё это не
- ССветлана20 августа 2024Очень интересная экскурсия, приветливый и знающий гид. Очень довольны проведенным временем. С удовольствием рекомендуем. Мария, ты супер!
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Вулкан Корякская сопка»
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