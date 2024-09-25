читать дальше было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все