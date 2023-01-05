1 день

Петропавловск-Камчатский

Прибытие участников в г. Петропавловск-Камчатский.

Размещение в гостевом доме/хостеле.

В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города

В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме/хостеле, обсуждение программы.

Ночевка входит в стоимость тура.

Питание: Обед и ужин в этот день самостоятельно.