Прибытие участников в г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение в гостевом доме/хостеле.
В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города
В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме/хостеле, обсуждение программы.
Ночевка входит в стоимость тура.
Питание: Обед и ужин в этот день самостоятельно.
Наше приключение начинается!
Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.
Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро.
При необходимости докупим продукты и отправимся на океан – на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.
Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу.
В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.
Тихий океан завораживает и умиротворяет.
Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке – искупаться в водах Тихого океана.
Питание: ужин. Завтрак и обед оплачиваются самостоятельно.
Сегодня весь день мы проведем в дороге – едем на север.
Дорога займет около 12 часов.
В пути мы сделаем несколько остановок, чтобы перекусить в кафе и размяться.
Далее нас ждет заброска из Козыревска до стоянки Копыто на вахтовке.
Это начальная точка нашего автономного маршрута.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Небольшой переход в 11 километров даст нам отличную возможность втянуться в ритм похода под рюкзаками.
По дороге мы сделаем остановку у живописного озера, откуда видно величественный вулкан Толбачик.
Дойдем до нашего сегодняшнего ночлега, стоянки на поляне Эдельвейсов, где нас ждут уютный деревянный навес и абсолютно бесстрашные евражки.
Рядом с поляной зачастую можно увидеть медведей, которые пасутся на соседнем склоне, аппетитно поедая голубику.
Вечером прогуляемся до живописного места под названием Бараньи скалы.
С нашей стоянки открывается потрясающий вид на Острый и Плоский Толбачик.
Особенно прекрасен этот вид в сумерки и ночное время, когда из-за вулкана поднимается луна.
Насыщенный день, по ходу которого мы преодолеем почти 18 км.
Живописные поляны, усыпанные голубикой и шикшой, то и дело пытаются сманить нас на привал.
Мы посетим небольшой, но очень интересный каньон реки Студеная с причудливым рельефом вертикальных стен, которые на протяжении тысяч лет медленно, но верно обтачивала вода.
Далее мы преодолеем вброд реку Студеная.
Наличие воды в реке зависит от обилия осадков.
Возможно, воды будет по колено, а может и не быть совсем.
После обеденного перекуса наш путь продолжается по невыраженной тропе вдоль русел реки Студеная и Нижней Размывочной.
По пути любуемся справа панорамой вулкана Толбачик, а слева – вулкана Ушковский.
Эти грандиозные исполины впечатляют и вдохновляют одновременно.
Не доходя пары километров до нашей стоянки, остановимся на привал у скалы Поленница.
Поленница представляет собой выпирающую из возвышенности скалу с примечательным слоистым образованием, которое с виду действительно напоминает сложенные дрова.
Ночлег на стоянке Марсово поле с деревянным навесом.
Сегодня дневка.
Мы выспимся и прогуляемся по окрестным марсианским ландшафтам.
Поднимемся на кратер Юпитер, откуда открываются очень красивые панорамы.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Хороший трудовой день.
Преодолеем 2 перевала: Толбачинский и Толуд – с небольшим перепадом высот.
Сегодня предстоит пройти 22 км.
Стоянка на базе Толуд с хорошим деревянным навесом у подножья живописного вулкана правильной конической формы большая Удина.
Вообще весь сегодняшний переход нас будут сопровождать великолепные виды на вулканы Овальная Зимина, Большая Удина и Толбачик.
Небольшой переход в 12 км до стоянки Родник (Клешня).
Пройдем по лавовому полю с причудливыми формами застывшей лавы, похожей то ли на стволы деревьев, то ли на шоколад.
По дороге мы посетим уникальные лавовые пещеры, размеры тоннелей в которых доходят до 5 метров в высоту и 8 метров в ширину.
Эпичное восхождение налегке на вулкан Плоский Толбачик (3140 м)!
На вершине нас ждет гигантский кратер около 2 км в диаметре, со стенок которого ежеминутно обрушиваются камнепады, красивый вид на юг – вся «лунная» вулканическая пустыня с многочисленными шлаковыми конусами.
Восхождение достаточно изнурительное.
Нам предстоит пройти примерно 26 км в обе стороны, будет трудно, но это того стоит, поверьте.
Встанем пораньше.
Сегодня нам нужно успеть посмотреть знаменитый «Мертвый лес» и подняться на Северный прорыв, образовавшийся при Большом трещинном Толбачинском извержении.
Преодолеем несколько часов пути до культового места – поселка Эссо, по пути сделаем остановку в кафе в Козыревске.
В Эссо заселимся на турбазу.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
В Эссо мы вдоволь искупаемся в горячих источниках и отмоемся от усталости после автономного маршрута.
А также посетим великолепный этнографический музей.
Желающие могут сплавиться по горной реке Быстрая на рафтах (не входит в стоимость).
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
Почти весь день мы едем на юг, к эпичным вулканам Мутновский и Горелый.
В пути сделаем остановку на обед в кафе и в магазине, чтобы пополнить продовольствие.
Питание: завтрак, ужин. Обед оплачивается самостоятельно.
После непродолжительного переезда на вахтовке поднимемся на вулкан Мутновский с его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами.
Это одно из самых грандиозных мест Камчатки.
А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США, и водопад высотой почти с 30-ти этажный дом, который низвергается на дно каньона.
Он самый высокий на всей Камчатке – потрясающее зрелище!
В районе геотермальной энергостанции посетим малую долину гейзеров, а вечером вернемся к подножью вулкана Горелый.
Восхождение на вулкан Горелый, которое занимает примерно 4 часа.
С кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.
Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров, открывается огромный кратер с озером на дне.
Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.
После остановки в кафе по пути в ПК посетим Большую лавовую пещеру с ледяным дном, где в свое время давал концерт сам Юрий Башмет.
Вечером заселение в гостевой дом/хостел, отдых.
Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.
Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).
Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем посетить вулканариум.
Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.
С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе и в гостевом доме или хостеле.
Проживание в 3-4-х местных палатках (при желании можно взять свою палатку и размещаться индивидуально).
Дом на 20 человек, двухъярусные кровати, душ и туалет на улице.
Размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.