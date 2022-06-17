Тур проводится в любые даты под запрос для групп от двух человек.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, размещение, отдых.
Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского.
Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.
После этого мы понаблюдаем за морскими львами – сивучами, которые обосновались на одном из городских пирсов.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Возвращение в гостиницу.
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Выезд на автомашине до горнолыжного комплекса «Гора Морозная» (30 км.)
Здесь можно сделать «Раскатку» проверить в бою свое оборудование, на подготовленных и неподготовленных трассах.
После катания поездка на "Зеленовские озерки", купание в лечебных, сероводородных, термальных водах источников.
Вечером возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Снегоходная экскурсия в нартах по зимнему берегу Тихого океана к скалам «Три брата» и мысу Вертикальный.
Здесь тоже есть небольшие (по Камчатским меркам) сопки, с которых можно с ветерком прокатиться, лавируя между причудливых камчатских берез и выкатиться прямо к Тихому океану или же на берег пред знаменитыми скалами «Три Брата».
После катания возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Выезд к подножию Авачинского вулкана (автомобиль, затем снегоход).
Катание с помощью снегохода по юго-западному склону Авачинского вулкана с высоты 1700 м.
Длина выката около 5 км.
А так же прекрасные виды на соседние вулканы Корякский и Жупановский.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Выезд на снегоходе к юго-восточному склону Авачинского вулкана.
Катание с помощью снегохода с высоты 2300 м.
Длина выката около 6 км.
Вид на вулкан Козельский, Тихий океан, Авачинскую бухту.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Выезд на снегоходе на Вилючинский перевал, по пути посещение Вилючинского водопада, который в зимнее время превращается в огромную перевернутую сосульку ярко-голубого цвета.
Катание с перевала.
Прекрасные виды на Мутновский, Горелый и Вилючинский вулканы.
После катания возвращение в гостиницу города.
Завтрак.
Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.
За дополнителную плату и при наличии свободных мест возможно одноместное размещение (подробности уточняйте при бронировании тура).
Гостиница «Гейзер» 3*
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Данный тур не подходит для новичков, райдер должен уверенно стоят на лыжах или доске.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
На Камчатку прямые рейсы летают только из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.
Рейс из Новосибирска и оба рейса из Москвы подходят под все туры. Из Москвы "Аэрофлот" прилетает в 10:40 утра, а "Россия" в 13:10. Рейс из Новосибирска прилетает в 10:30. Также под все туры подходит рейс из Владивостока "Авророй", прилетающий в 12:25.
Второй рейс из Владивостока "S7" сейчас пока не летает, но летом он скорей всего будет с прилетом в 7:30 утра. Если лететь этим рейсом, то придется ждать заселения в гостиницу либо доплачивать за дополнительные сутки из-за раннего заезда.
Рейсы из Хабаровска прилетают поздно. Прилетевшие этими рейсами на туры:"Камчатская зима","Фрирайд на Камчатке","Камчатский экспресс","Открытие Камчатки за 10 дней" не попадают на обзорную экскурсию. В данном случае есть два варианта: либо прилететь на день раньше, либо мы вычтем стоимость обзорной экскурсии из тура (2500 руб. /чел.).