Фрирайд на Камчатке

Камчатка - это сочетание прекрасного снега, завораживающих пейзажей

5
3 отзыва
Камчатка – это сочетание прекрасного снега, завораживающих пейзажей и россыпи термальных источников. Приезжайте, склоны наших вулканов ждут вас!
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Фрирайд на Камчатке
Ближайшие даты:
15
фев
22
фев
15
мар
22
мар

Что вас ожидает 🤩

Наблюдение за сивучами
Наблюдение за сивучами
Понаблюдаем за морскими львами – сивучами, которые обосновались на одном из городских пирсов
Тихий океан
Тихий океан
Восхитимся красотой и величием Тихого океана во время поездки на побережье
Горячие источники
Горячие источники
Искупаемся в разных по составу и температуре лечебных термальных источниках
Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Испытаем удовольствие от катания на горе Морозная, склонах Авачинского вулкана и Вилючинского перевала
Сочные деликатесы
Сочные деликатесы
Посетим рынок, где продают камчатские деликатесы – красную рыбу, икру, и знаменитого камчатского краба

Описание

Тур проводится в любые даты под запрос для групп от двух человек.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский и морскими львами

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, размещение, отдых.

Краткая экскурсия по историческому центру Петропавловска-Камчатского. 

Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.

После этого мы понаблюдаем за морскими львами – сивучами, которые обосновались на одном из городских пирсов.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

Возвращение в гостиницу.

Ночь в гостинице.

Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский и морскими львамиЗнакомство с городом Петропавловск-Камчатский и морскими львамиЗнакомство с городом Петропавловск-Камчатский и морскими львами
2 день
Раскатка на горе Морозная. Купание в термальных источниках

Завтрак.

Выезд на автомашине до горнолыжного комплекса «Гора Морозная» (30 км.)

Здесь можно сделать «Раскатку» проверить в бою свое оборудование, на подготовленных и неподготовленных трассах.

После катания поездка на "Зеленовские озерки", купание в лечебных, сероводородных, термальных водах источников.

Вечером возвращение в гостиницу.

Раскатка на горе Морозная. Купание в термальных источникахРаскатка на горе Морозная. Купание в термальных источникахРаскатка на горе Морозная. Купание в термальных источникахРаскатка на горе Морозная. Купание в термальных источниках
3 день
Снегоходная экскурсия по зимнему берегу Тихого океана и катание с сопок

Завтрак.

Снегоходная экскурсия в нартах по зимнему берегу Тихого океана к скалам «Три брата» и мысу Вертикальный.

Здесь тоже есть небольшие (по Камчатским меркам) сопки, с которых можно с ветерком прокатиться, лавируя между причудливых камчатских берез и выкатиться прямо к Тихому океану или же на берег пред знаменитыми скалами «Три Брата».

После катания возвращение в гостиницу.

Снегоходная экскурсия по зимнему берегу Тихого океана и катание с сопокСнегоходная экскурсия по зимнему берегу Тихого океана и катание с сопокСнегоходная экскурсия по зимнему берегу Тихого океана и катание с сопок
4 день
Катание по склонам Авачинского вулкана

Завтрак.

Выезд к подножию Авачинского вулкана (автомобиль, затем снегоход).

Катание с помощью снегохода по юго-западному склону Авачинского вулкана с высоты 1700 м. 

Длина выката около 5 км.

А так же прекрасные виды на соседние вулканы Корякский и Жупановский.

Возвращение в гостиницу.

Катание по склонам Авачинского вулканаКатание по склонам Авачинского вулкана
5 день
Катание по склонам Авачинского вулкана

Завтрак.

Выезд на снегоходе к юго-восточному склону Авачинского вулкана.

Катание с помощью снегохода с высоты 2300 м.

Длина выката около 6 км.

Вид на вулкан Козельский, Тихий океан, Авачинскую бухту. 

Возвращение в гостиницу.

Катание по склонам Авачинского вулканаКатание по склонам Авачинского вулкана
6 день
Катание с перевала Вилючинский, Вилючинский водопад

Завтрак.

Выезд на снегоходе на Вилючинский перевал, по пути посещение Вилючинского водопада, который в зимнее время превращается в огромную перевернутую сосульку ярко-голубого цвета.

Катание с перевала. 

Прекрасные виды на Мутновский, Горелый и Вилючинский вулканы.

После катания возвращение в гостиницу города.

Катание с перевала Вилючинский, Вилючинский водопад
7 день
Отъезд

Завтрак.

Посещение рыбного рынка и сувенирного магазина, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловск-Камчатский.

Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.

За дополнителную плату и при наличии свободных мест возможно одноместное размещение (подробности уточняйте при бронировании тура).

Гостиница «Гейзер» 3*

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
  • Трансферы по программе
  • Услуги горных гидов
  • Ланч на маршруте
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда горнолыжного и сноубордического оборудования
  • Стоимость эвакуации в экстренных случаях, индивидуальные трансферы
  • Дополнительные расходы, вызванные плохими погодными условиями, изменениями в расписании авирейсов, поломкой снаряжения, болезнью, а также другими непредвиденными обстоятельствами
  • Услуги сервиса по подготовке горно-лыжного, сноубордического инвентаря
  • Обеды и ужины (400-500 руб в кафе, 1000-3000 руб в ресторане) на городской части тура
  • Купание в Зеленовских озерках
  • Алкоголь
  • Покупка сувениров
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимняя экипировка (январь, февраль до -35°, март, апрель до -25° подойдет теплый горнолыжный костюм);
  • лыжи для фрирайда (обычные горные лыжи не подойдут);
  • шлем для катания;
  • флиска или свитер;
  • термобелье зимнее;
  • головной убор (теплая шапка);
  • перчатки (теплые);
  • особое внимание уделите обуви - она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, во внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая (очень рекомендуем и сами ходим в сапогах «Медведь» и «Умка» Московской фирмы «Вездеход»);
  • теплые носки (2 пары);
  • купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат);
  • солнцезащитные очки или горнолыжная маска;
  • солнцезащитный крем (начиная с марта);
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки;
  • небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Подойдет ли тур для начинающих сноубордистов и лыжников?

Данный тур не подходит для новичков, райдер должен уверенно стоят на лыжах или доске.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На какие рейсы лучше брать билеты на Камчатку?

На Камчатку прямые рейсы летают только из Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.

Рейс из Новосибирска и оба рейса из Москвы подходят под все туры. Из Москвы "Аэрофлот" прилетает в 10:40 утра, а "Россия" в 13:10. Рейс из Новосибирска прилетает в 10:30. Также под все туры подходит рейс из Владивостока "Авророй", прилетающий в 12:25.

Второй рейс из Владивостока "S7" сейчас пока не летает, но летом он скорей всего будет с прилетом в 7:30 утра. Если лететь этим рейсом, то придется ждать заселения в гостиницу либо доплачивать за дополнительные сутки из-за раннего заезда.

Рейсы из Хабаровска прилетают поздно. Прилетевшие этими рейсами на туры:"Камчатская зима","Фрирайд на Камчатке","Камчатский экспресс","Открытие Камчатки за 10 дней" не попадают на обзорную экскурсию. В данном случае есть два варианта: либо прилететь на день раньше, либо мы вычтем стоимость обзорной экскурсии из тура (2500 руб. /чел.).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
17 июня 2022
Трансфер, организация экскурсий (информирование, транспорт, питание и т. д.) на высшем уровне. Размещение (отель "Арсеньев Green Hotel") на 5+
Г
20 апр 2022
«Большая страна» - прекрасный организатор, очень надежные и внимательные по отношению к клиенту-заказчику. Ваша отличительная черта - доброжелательность и корректность. Все вопросы решались оперативно, их можно было задать и по телефону, и по электронной почте, и через социальные сети, и WhatsApp. Слова признательности и благодарности Юлии Ростовщиковой. Уверена, что и ещё не раз обращусь за помощью к «Большой стране». Спасибо, что Вы есть! Вы - открытие, вселяющее в меня, как клиента, оптимизм и уверенность.
Д
15 апр 2022
Нет претензий. Тур организован на высшем уровне!

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