Камчатка – это сочетание прекрасного снега, завораживающих пейзажей и россыпи термальных источников. Приезжайте, склоны наших вулканов ждут вас!

Испытаем удовольствие от катания на горе Морозная, склонах Авачинского вулкана и Вилючинского перевала

Искупаемся в разных по составу и температуре лечебных термальных источниках

Восхитимся красотой и величием Тихого океана во время поездки на побережье

Понаблюдаем за морскими львами – сивучами, которые обосновались на одном из городских пирсов

Тур проводится в любые даты под запрос для групп от двух человек.

Выезд на снегоходе на Вилючинский перевал , по пути посещение Вилючинского водопада , который в зимнее время превращается в огромную перевернутую сосульку ярко-голубого цвета.

Катание с помощью снегохода с высоты 2300 м.

А так же прекрасные виды на соседние вулканы Корякский и Жупановский.

Катание с помощью снегохода по юго-западному склону Авачинского вулкана с высоты 1700 м.

Здесь тоже есть небольшие (по Камчатским меркам) сопки, с которых можно с ветерком прокатиться, лавируя между причудливых камчатских берез и выкатиться прямо к Тихому океану или же на берег пред знаменитыми скалами «Три Брата».

Снегоходная экскурсия в нартах по зимнему берегу Тихого океана к скалам «Три брата» и мысу Вертикальный.

Снегоходная экскурсия по зимнему берегу Тихого океана и катание с сопок

После катания поездка на "Зеленовские озерки" , купание в лечебных, сероводородных, термальных водах источников.

Здесь можно сделать «Раскатку» проверить в бою свое оборудование, на подготовленных и неподготовленных трассах.

Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).

После этого мы понаблюдаем за морскими львами – сивучами, которые обосновались на одном из городских пирсов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице г. Петропавловск-Камчатский.

Размещение преимущественное в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзере» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. гостиниц на Камчатке очень не хватает.

За дополнителную плату и при наличии свободных мест возможно одноместное размещение (подробности уточняйте при бронировании тура).

Гостиница «Гейзер» 3*

Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.

К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.

В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.

Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.