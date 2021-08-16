"Камчатка – ты просто песня!" – слова, которые ребята восклицали каждый день, проведенный на Камчатке, видя перед собой вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский, Авачинский и другие, Тихий Океан, водопады Опасный, Спокойный и безымянные. В этом туре Вас ожидает купание в горячих источниках Малки, Паратунки, Начики и наслаждение бутербродами с красной икрой и рыбой. Мы делаем программу максимально насыщенной, комфортной и, самое главное, без рюкзаков!

Посетим живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол

Отдохнем душой и телом в горячих источников Начики

При желании, мы не откажемся сделать восхождение на вулкан Авачинский, откуда открывается потрясающий вид на 360 градусов

Отправимся на сплав по реке Быстрая, где вдоль берегов кормятся медведи

Прогулка на скоростных катерах по Тихому Океану, где мы увидим морских львов и котиков

Программа тура по дням

1 день Встреча участников в Петропавловск-Камчатске

Сегодня день сбора участников со всей страны. По прилету в аэропорт Елизово мы вас встретим, отвезем к памятнику с медведем "ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ", а затем заселим вас в гостиницы/коттеджи, согласно выбранной категории. Пообедав вы можете самостоятельно или с гидом отправиться в Петропавловск-Камчатский, погулять по рынку, посмотреть что и сколько стоит (икра, рыба, крабы), а также встретить закат на Мишенной сопке с видом на Домашние вулканы и бухту Авачинскую.

2 день Вулкан Горелый

Сегодня ранний подъем, завтракаем и в 10:00 по местному времени отправляемся в горы. При хорошей погоде отправляемся на вулкан Горелый (мы можем менять программу от погоды, так как не привязаны к четкому маршруту, передвигаясь на транспорте). В пути мы будем 4-5 часов. Живописные пейзажи альпийских лугов, вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Козельский и другие будут сопровождать вас на всём пути маршрута. По приезду под вулкан, делаем перекус и начинаем восхождение на вулкан Горелый. Подъем не сложный, занимает 2-2,5 часа. При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера. Спуск занимает 1-1,5 часа. После спуска перемещаемся в базовый лагерь, где разбиваем бивак (палатки, кухонную палатку), размещаемся. Это место очень может быть ветреным, погода здесь очень изменчива, но мы вынуждены здесь ночевать в палатках, так как на следующий день поедем на Мутновский вулкан.

3 день Вулкан Мутновский. Водопад Опасный

Для желающих можно встать в 5 утра и подняться немного на вулкан Горелый вновь, чтобы увидеть огненный восход Солнца над вулканами Камчатки – это окажет на вас очень сильное впечатление! Завтрак. Собираем бивак. Выезд на вулкан Мутновский. По приезду небольшой перекус и начинаем свой поход в жерло одного из действующих вулканов Камчатки. Мы пойдем во внутрь вулкана, гулять по кратеру, среди фумарол (газовые выбросы) и марсианских пород. Здесь вы увидите ледники, выступы серной кислоты, реки, газы, озера внутри самого вулкана! Очень впечатляющее зрелище. Прогулка занимает около 4-5 часов общего времени. Потом мы подъедем к каньону Опасному, куда впадает одноименный водопад. Желающие могут спуститься вниз, чтобы сделать мощные фотографии на память. После активной и насыщенной программы дня мы отправляемся в укромное от сильного ветра место, вблизи водопада Спокойный. Скорее всего, приедем мы уже по темноте (световой день маленький). Разбиваем вновь бивак – это наша вторая ночь в палатке, только уже на берегу реки, с видом на Вилючинский вулкан.

4 день Водопад Спокойный. Горячие источники Озерки

Завтрак. Отправляемся в небольшой поход к водопаду Спокойный (в пути туда-обратно 2 часа). Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан. Сам же водопад – это мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров! Красивые фотографии, умиротворение – всё это в этом месте вы 100% получите. Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем. наслаждаемся. По возвращению в лагерь, плотный обед, отдых. Желающие могут прогуляться 8 км (туда-обратно) до диких горячих источников бывшей базы Озерки и искупаться. Ночевка в палатке на этом же месте.

5 день Малая долина гейзеров

Завтракаем, собираем лагерь. Сегодня мы отправимся в другую сторону вулкана Мутновский, где стоит геотермальная станция Мутновская. Тут очень сильно "пахнет" сероводородом, будьте к этому готовы. Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой "Малой долины гейзров" или "Дачные источники" (рядом находится поселок Дачный). Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол. После небольшой экскурсии (около 3 часов) мы едем обратно, через перевал под Вилючинском вулканом на базу отдыха с горячими Карымшинскими источниками. Тут размещаемся в номерах на 4-5 человек, сушимся, стираемся, вкусно кушаем и купаемся в оборудованных бассейнах с горячим источником.

6 день Карымшинские источники

Завтрак. Прогулка до одноименного базе отдыха водопада (полтора часа пути), где можно покупаться и пофотографироваться, и далее прогуляемся по живописному березовому лесу к диким карымшинским источникам (еще 2 часа). Здесь обязательно надо не забыть взять купальник, потому что место живописное и фотогеничное: купаемся в горячих источниках и охлаждаемся в речке. По прибытию назад, легкий перекус и переезд под Авачинский и Корякские вулканы на альпинистскую базу отдыха (тут условия спартанские, кровати с матрасами без постельного белья). По пути можно будет пополнить запасы в магазине. Для желающих сделать восхождение на Авачинский вулкан – ранний отбой, так как вставать в 3 ночи. Остальные – могут отдыхать, заказать баню.

7 день Вулкан Авачинский. Экструзия Верблюд

Для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский. Ранний подъем в 03:00 (при хорошей погоде). Плотный завтрак, выход на вулкан в 04:00. При благоприятном стечении обстоятельств мы будем на вершине к 11:00 -12:00 дня. Это самое благоприятное время в горах. Скорее всего наверху будет уже снежный покров и даже минусовая погода. Ключевое снаряжение здесь также – это треккинговые палки (без них физически неподготовленному человеку совсем тяжело). Сам подъем простой, по натоптанной тропе. По возвращению в лагерь отправляемся на горячие источники Малки, где размещаемся в комфортном коттедже в номерах. Вечер с шашлыками, стейками из свежепойманной морской рыбы. Купаемся в бассейне. Кто же не идет на вулкан или в принципе погода не для восхождения, тот идёт на экструзию Верблюд (туда обратно 1,5 часа). Прогулка не требует абсолютно никакой подготовки, и является самостоятельной (при восхождении гиды сопровождают основную группу).

8 день Сплав по реке Быстрая

Ранний подъем, готовимся к сплаву. В 10:00 за нами заедет транспорт, который отвезет на начало маршрута. Сплавляться мы будем на надувных рафтах на 15 человек. Река с нашим отрезком участка (4 часа) не имеет каких-либо порогов. Будем плыть, наслаждаться пейзажами и самое главное, высматривать медведей, которых здесь очень много. Тут же можно порыбачить, поймать рыбу и из неё же приготовим свежую уху. По возвращению на базу идем купаться в дикие малкинские источники, где вы увидите, откуда проступают горячие газы, наполняя воду полезными элементами. Также при нашем коттедже есть оборудованный бассейн, в котором можно продолжить купаться.

9 день Горячие источники Начики. Вулкан Вачкажец

Отдохнув в комфорте сегодня мы отправляемся вновь в горы. Но сначала заедем покушать знаменитые камчатские пирожки и потом поедем покупаться в шикарнейшем бассейне горячих источников Начики, где проходили реабилитацию наши советские космонавты и подводники. Отдохнув в бассейне переезжаем кальдеру супервулкана Вачкажец – место, где первозданная Камчатка во всей красе: горы, водопады, реки, озера, живописный лес и лука. Можно встретить также медведей. Это одно из самых любимых мест туристами, так как по красоте похоже на Швейцарию. Здесь мы отдыхаем, ночуем в палатке.

10 день Водопады и горы кальдеры вулкана Вачкажец

Ранним утром, как встал туман, мы отправляемся в треккинговый маршрут на 14 км. Мы пройдем по густому березовому лесу, отдохнем на берегу горного озера, прогуляемся вдоль величественных гор с заснеженными пиками до водопадов, взбираемся на небольшие перевалы, чтобы увидеть цирк бывшего вулкана (хотя уже говорят, что не было здесь вулкана, но увиденное говорит всё-таки, что был). Сделаем очень много красивых кадров. Возвращаемся к машине, готовим обед и выезжаем на Халактырский пляж.

11 день Рассвет на Тихом Океане

Обязательный подъем в 6:00. Чтобы успеть насладиться самым невероятным, что можно увидеть на Камчатке, стоя на берегу края Земли, под шум прибоя могучих волн Тихого океана – рассветом! Где-то в 06:40 начинается выход Солнца из-за горизонта. После встречи рассвета плотно завтракаем, отдыхаем еще немного на пляже и переезжаем в город. Нас высадят в центре, на основной площади Петропавловск-Камчатского. Прогуляемся по основным достопримечательностям, если вы этого не успели сделать в первый день вашего прилета. Желающие могут сразу с вещами поехать в наш коттедж, принять душ и отдохнуть от активной программы по Камчатке.

12 день Прогулка по Тихому океану

И, напоследок, вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах. Утром, в 8:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах. Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан! Сегодня вы увидите знаменитые скалы "Три брата", остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана. Вполне возможно увидеть касаток и китов. Отправляемся в бухту с утесами, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями. Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху. Вся прогулка занимает у нас весь день – в 16:00 возвращаемся на берег и отправляемся в коттедж.

13 день Рынок. Отъезд