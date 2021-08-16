Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур

«Камчатка - ты просто песня!» - слова, которые ребята восклицали каждый день, проведенный на Камчатке, видя перед собой

4.7
3 отзыва
"Камчатка – ты просто песня!" – слова, которые ребята восклицали каждый день, проведенный на Камчатке, видя перед собой вулканы Вилючинский, Горелый, Мутновский, Авачинский и другие, Тихий Океан, водопады Опасный, Спокойный и безымянные.

В этом туре Вас ожидает купание в горячих источниках Малки, Паратунки, Начики и наслаждение бутербродами с красной икрой и рыбой. Мы делаем программу максимально насыщенной, комфортной и, самое главное, без рюкзаков!
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Камчатка без рюкзаков. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
12
сен

Что вас ожидает 🤩

Морская прогулка
Морская прогулка
Прогулка на скоростных катерах по Тихому Океану, где мы увидим морских львов и котиков
Сплав на рафтах
Сплав на рафтах
Отправимся на сплав по реке Быстрая, где вдоль берегов кормятся медведи
Восхождение на вулкан
Восхождение на вулкан
При желании, мы не откажемся сделать восхождение на вулкан Авачинский, откуда открывается потрясающий вид на 360 градусов
Термальные источники
Термальные источники
Отдохнем душой и телом в горячих источников Начики
Малая долина гейзеров
Малая долина гейзеров
Посетим живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол

Программа тура по дням

1 день
Встреча участников в Петропавловск-Камчатске

Сегодня день сбора участников со всей страны.

По прилету в аэропорт Елизово мы вас встретим, отвезем к памятнику с медведем "ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ", а затем заселим вас в гостиницы/коттеджи, согласно выбранной категории.

Пообедав вы можете самостоятельно или с гидом отправиться в Петропавловск-Камчатский, погулять по рынку, посмотреть что и сколько стоит (икра, рыба, крабы), а также встретить закат на Мишенной сопке с видом на Домашние вулканы и бухту Авачинскую.

Встреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-КамчатскеВстреча участников в Петропавловск-Камчатске
2 день
Вулкан Горелый

Сегодня  ранний подъем, завтракаем и в 10:00 по местному времени отправляемся в горы.

При хорошей погоде отправляемся на вулкан Горелый (мы можем менять программу от погоды, так как не привязаны к четкому маршруту, передвигаясь на транспорте).

В пути мы будем 4-5 часов.

Живописные пейзажи альпийских лугов, вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Козельский и другие будут сопровождать вас на всём пути маршрута. 

По приезду под вулкан, делаем перекус и начинаем восхождение на вулкан Горелый.

Подъем не сложный, занимает 2-2,5 часа.

При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера.

Спуск занимает 1-1,5 часа.

После спуска перемещаемся в базовый лагерь, где разбиваем бивак (палатки, кухонную палатку), размещаемся.

Это место очень может быть ветреным, погода здесь очень изменчива, но мы вынуждены здесь ночевать в палатках, так как на следующий день поедем на Мутновский вулкан.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
3 день
Вулкан Мутновский. Водопад Опасный

Для желающих можно встать в 5 утра и подняться немного на вулкан Горелый вновь, чтобы увидеть огненный восход Солнца над вулканами Камчатки – это окажет на вас очень сильное впечатление!

Завтрак.

Собираем бивак.

Выезд на вулкан Мутновский.

По приезду небольшой перекус и начинаем свой поход в жерло одного из действующих вулканов Камчатки.

Мы пойдем во внутрь вулкана, гулять по кратеру, среди  фумарол (газовые выбросы) и марсианских пород.

Здесь вы увидите ледники, выступы серной кислоты, реки, газы, озера внутри самого вулкана!

Очень впечатляющее зрелище.

Прогулка занимает около 4-5 часов общего времени.

Потом мы подъедем к каньону Опасному, куда впадает одноименный водопад.

Желающие могут спуститься вниз, чтобы сделать мощные фотографии на память.

После активной и насыщенной программы дня мы отправляемся в укромное от сильного ветра место, вблизи водопада Спокойный.

Скорее всего, приедем мы уже по темноте (световой день маленький).

Разбиваем вновь бивак – это наша вторая ночь в палатке, только уже на берегу реки, с видом на Вилючинский вулкан.

Вулкан Мутновский. Водопад ОпасныйВулкан Мутновский. Водопад ОпасныйВулкан Мутновский. Водопад ОпасныйВулкан Мутновский. Водопад ОпасныйВулкан Мутновский. Водопад Опасный
4 день
Водопад Спокойный. Горячие источники Озерки

Завтрак.

Отправляемся в небольшой поход к водопаду Спокойный (в пути туда-обратно 2 часа).

Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.

Сам же водопад – это мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!

Красивые фотографии, умиротворение – всё это в этом месте вы 100% получите.

Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем. наслаждаемся.

По возвращению в лагерь, плотный обед, отдых.

Желающие могут прогуляться 8 км (туда-обратно) до диких горячих источников бывшей базы Озерки и искупаться.

Ночевка в палатке на этом же месте.

Водопад Спокойный. Горячие источники ОзеркиВодопад Спокойный. Горячие источники ОзеркиВодопад Спокойный. Горячие источники ОзеркиВодопад Спокойный. Горячие источники ОзеркиВодопад Спокойный. Горячие источники ОзеркиВодопад Спокойный. Горячие источники Озерки
5 день
Малая долина гейзеров

Завтракаем, собираем лагерь.

Сегодня мы отправимся в другую сторону вулкана Мутновский, где стоит геотермальная станция Мутновская.

Тут очень сильно "пахнет" сероводородом, будьте к этому готовы.

Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой "Малой долины гейзров" или "Дачные источники" (рядом находится поселок Дачный).

Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.

После небольшой экскурсии (около 3 часов) мы едем обратно, через перевал под Вилючинском вулканом на базу отдыха с горячими Карымшинскими источниками.

Тут размещаемся в номерах на 4-5 человек, сушимся, стираемся, вкусно кушаем и купаемся в оборудованных бассейнах с горячим источником.

Малая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеровМалая долина гейзеров
6 день
Карымшинские источники

Завтрак.

Прогулка до одноименного базе отдыха водопада (полтора часа пути), где можно покупаться и пофотографироваться, и далее прогуляемся по живописному березовому лесу к диким карымшинским источникам (еще 2 часа).

Здесь обязательно надо не забыть взять купальник, потому что место живописное и фотогеничное: купаемся в горячих источниках и охлаждаемся в речке.

По прибытию назад, легкий перекус и переезд под Авачинский и Корякские вулканы на альпинистскую базу отдыха (тут условия спартанские, кровати с матрасами без постельного белья).

По пути можно будет пополнить запасы в магазине.

Для желающих сделать восхождение на Авачинский вулкан – ранний отбой, так как вставать в 3 ночи.

Остальные – могут отдыхать, заказать баню.

Карымшинские источникиКарымшинские источникиКарымшинские источникиКарымшинские источникиКарымшинские источникиКарымшинские источникиКарымшинские источники
7 день
Вулкан Авачинский. Экструзия Верблюд

Для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.

Ранний подъем в 03:00 (при хорошей погоде).

Плотный завтрак, выход на вулкан в 04:00.

При благоприятном стечении обстоятельств мы будем на вершине к 11:00 -12:00 дня.

Это самое благоприятное время в горах.

Скорее всего наверху будет уже снежный покров и даже минусовая погода.

Ключевое снаряжение здесь также – это треккинговые палки (без них физически неподготовленному человеку совсем тяжело).

Сам подъем простой, по натоптанной тропе.

По возвращению в лагерь отправляемся на горячие источники Малки, где размещаемся в комфортном коттедже в номерах.

Вечер с шашлыками, стейками из свежепойманной морской рыбы.

Купаемся в бассейне.

Кто же не идет на вулкан или в принципе погода не для восхождения, тот идёт на экструзию Верблюд (туда обратно 1,5 часа).

Прогулка не требует абсолютно никакой подготовки, и является самостоятельной (при восхождении гиды сопровождают основную группу).

Вулкан Авачинский. Экструзия ВерблюдВулкан Авачинский. Экструзия ВерблюдВулкан Авачинский. Экструзия ВерблюдВулкан Авачинский. Экструзия ВерблюдВулкан Авачинский. Экструзия ВерблюдВулкан Авачинский. Экструзия ВерблюдВулкан Авачинский. Экструзия Верблюд
8 день
Сплав по реке Быстрая

Ранний подъем, готовимся к сплаву.

В 10:00 за нами заедет транспорт, который отвезет на начало маршрута.

Сплавляться мы будем на надувных рафтах на 15 человек.

Река с нашим отрезком участка (4 часа) не имеет каких-либо порогов.

Будем плыть, наслаждаться пейзажами и самое главное, высматривать медведей, которых здесь очень много.

Тут же можно порыбачить, поймать рыбу и из неё же приготовим свежую уху.

По возвращению на базу идем купаться в дикие малкинские источники, где вы увидите, откуда проступают горячие газы, наполняя воду полезными элементами.

Также при нашем коттедже есть оборудованный бассейн, в котором можно продолжить купаться.

Сплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке БыстраяСплав по реке Быстрая
9 день
Горячие источники Начики. Вулкан Вачкажец

Отдохнув в комфорте сегодня мы отправляемся вновь в горы.

Но сначала заедем покушать знаменитые камчатские пирожки и потом поедем покупаться в шикарнейшем бассейне горячих источников Начики, где проходили реабилитацию наши советские космонавты и подводники.

Отдохнув в бассейне переезжаем кальдеру супервулкана Вачкажец – место, где первозданная Камчатка во всей красе: горы, водопады, реки, озера, живописный лес и лука.

Можно встретить также медведей.

Это одно из самых любимых мест туристами, так как по красоте похоже на Швейцарию.

Здесь мы отдыхаем, ночуем в палатке.

Горячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан ВачкажецГорячие источники Начики. Вулкан Вачкажец
10 день
Водопады и горы кальдеры вулкана Вачкажец

Ранним утром, как встал туман, мы отправляемся в треккинговый маршрут на 14 км.

Мы пройдем по густому березовому лесу, отдохнем на берегу горного озера, прогуляемся вдоль величественных гор с заснеженными пиками до водопадов, взбираемся на небольшие перевалы, чтобы увидеть цирк бывшего вулкана (хотя уже говорят, что не было здесь вулкана, но увиденное говорит всё-таки, что был).

Сделаем очень много красивых кадров.

Возвращаемся к машине, готовим обед и выезжаем на Халактырский пляж.

Водопады и горы кальдеры вулкана ВачкажецВодопады и горы кальдеры вулкана ВачкажецВодопады и горы кальдеры вулкана ВачкажецВодопады и горы кальдеры вулкана ВачкажецВодопады и горы кальдеры вулкана Вачкажец
11 день
Рассвет на Тихом Океане

Обязательный подъем в 6:00.

Чтобы успеть насладиться самым невероятным, что можно увидеть на Камчатке, стоя на берегу края Земли, под шум прибоя могучих волн Тихого океана – рассветом!

Где-то в 06:40 начинается выход Солнца из-за горизонта.

После встречи рассвета плотно завтракаем, отдыхаем еще немного на пляже и переезжаем в город.

Нас высадят в центре, на основной площади Петропавловск-Камчатского.

Прогуляемся по основным достопримечательностям, если вы этого не успели сделать в первый день вашего прилета.

Желающие могут сразу с вещами поехать  в наш коттедж, принять душ и отдохнуть от активной программы по Камчатке.

Рассвет на Тихом ОкеанеРассвет на Тихом ОкеанеРассвет на Тихом ОкеанеРассвет на Тихом ОкеанеРассвет на Тихом ОкеанеРассвет на Тихом Океане
12 день
Прогулка по Тихому океану

И, напоследок, вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах.

Утром, в 8:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан!

Сегодня вы увидите знаменитые скалы "Три брата", остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.

Вполне возможно увидеть касаток и китов.

Отправляемся в бухту с утесами, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.

Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху.

Вся прогулка занимает у нас весь день – в 16:00 возвращаемся на берег и отправляемся в коттедж.

Прогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океануПрогулка по Тихому океану
13 день
Рынок. Отъезд

Сегодня уже заключительный день.

Советуем вам заехать на рынок и купить красной рыбы и икры.

А для тех, кто хочется остаться – максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки – это 4х часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров (доп. плата). 

Рынок. ОтъездРынок. ОтъездРынок. ОтъездРынок. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на туристических базах – 4 ночи;
  • в палатках – 5 ночей;
  • в Петропавловске-Камчатском комфортабельное проживание в коттедже 5* с баней, костровой зоной – 3 ночи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по маршруту в номерах (4 ночи) и в палатках – 5 ночей
  • Проживание в Петропавловск-Камчатске (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура (в т. ч. рыба, икра и др.)
  • Сопровождение транспортом повышенной проходимости
  • Сопровождение гидами на маршруте
  • Прогулка по Тихому Океану
  • Некатегорийный сплав по реке Спокойная
  • Страховка от НС до 100 000р
  • Трансфер из аэропорта
  • Прокат личного снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Спиртные напитки
  • Питание в ресторанах/кафе в Петропавловск-Камчатском
  • Питание в "пирожковом раю" (пос. Сокочи)
  • Вертолетная прогулка в Долину Гейзеров – 54 000 руб. /чел.
  • Билеты в платные бассейны (можно в Диких купаться)
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЭКИПИРОВКИ И СНАРЯЖЕНИЯ НА КАМЧАТКУ. ОСЕНЬ
Наименование КоличествоПримечание Важность
Э К И П И Р О В К А
Треккинговые ботинки 1 параЗащита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано
Кроссовки, сандалии/тапочки1 параПереобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано
Дождевик1 штукаПогода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно
Куртка ветрозащитная с капюшоном1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано
Брюки ветрозащитные1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано
Пуховки/пуховая жилетка1 штукаНа Камчатке температура может резко опуститься. Желательно быть готовым к пониженным температурам до -10С. Рекомендовано
Термобелье (лёгкое)1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно
Кофта/флисовая куртка1 штукаДолжно быть тепло. Обязательно
Перчатки/рукавицы2 парыРуки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно
Носки теплые3 параОбязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штуки Рекомендовано
Сменное нижнее белье3 штукиЛичная гигиена ☺Рекомендовано
Купальник, полотенце1 штукаБудем купаться в термальных источникахРекомендовано
Рюкзак экспедиционный30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано
Накидка на рюкзак от дождя/снега1 штукаУдобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыльРекомендовано
Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от 0оС, -5оС. Обязательно
Гамаши1 параДля защиты от попадания снега, грязи и шлака в ботинок. Позволяет сохранить ноги сухими. Рекомендовано
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейкиОбязательно

Очки солнцезащитные

1 штука

Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.

Рекомендовано

Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулканРекомендовано
Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага1 штукаЛичная гигиенаОбязательно
Кружка, ложка, миска1 комплектКушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно
Бутылка для воды/гидратор/термос1-1,5 литраДля экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно
Крем и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защитыРекомендовано
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 смдля профилактики мозолей. Эластичный бинт - обязательно! Обязательно
Страховка от НС Рекомендовано
Паспорт РФ Всегда иметь с собой копию паспорта. Обязательно
Фотоаппарат Рекомендовано
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость входит страховка от НС до 100 000 руб.

Можно ли продлить пребывание на Камчатке?

Если же вы решите остаться на Камчатке еще на денек, то можно будет договориться о продлении проживания в коттедже или уже переехать в город, снять квартиру.

Максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки – это 4-х часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы
Е
4 авг 2021
На пожелания и вопросы организатор реагировал и решал достаточно быстро
И
22 июля 2021
Организация чёткая!
Всё разъяснено до мельчайших подробностей.
Всё чётко скоординировано:
Место встречи, время…

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