Сегодня день сбора участников со всей страны.
По прилету в аэропорт Елизово мы вас встретим, отвезем к памятнику с медведем "ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ", а затем заселим вас в гостиницы/коттеджи, согласно выбранной категории.
Пообедав вы можете самостоятельно или с гидом отправиться в Петропавловск-Камчатский, погулять по рынку, посмотреть что и сколько стоит (икра, рыба, крабы), а также встретить закат на Мишенной сопке с видом на Домашние вулканы и бухту Авачинскую.
Сегодня ранний подъем, завтракаем и в 10:00 по местному времени отправляемся в горы.
При хорошей погоде отправляемся на вулкан Горелый (мы можем менять программу от погоды, так как не привязаны к четкому маршруту, передвигаясь на транспорте).
В пути мы будем 4-5 часов.
Живописные пейзажи альпийских лугов, вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Козельский и другие будут сопровождать вас на всём пути маршрута.
По приезду под вулкан, делаем перекус и начинаем восхождение на вулкан Горелый.
Подъем не сложный, занимает 2-2,5 часа.
При хорошей погоде обойдем все 6 кратеров вулкана, внутри которых есть кислотные озера.
Спуск занимает 1-1,5 часа.
После спуска перемещаемся в базовый лагерь, где разбиваем бивак (палатки, кухонную палатку), размещаемся.
Это место очень может быть ветреным, погода здесь очень изменчива, но мы вынуждены здесь ночевать в палатках, так как на следующий день поедем на Мутновский вулкан.
Для желающих можно встать в 5 утра и подняться немного на вулкан Горелый вновь, чтобы увидеть огненный восход Солнца над вулканами Камчатки – это окажет на вас очень сильное впечатление!
Завтрак.
Собираем бивак.
Выезд на вулкан Мутновский.
По приезду небольшой перекус и начинаем свой поход в жерло одного из действующих вулканов Камчатки.
Мы пойдем во внутрь вулкана, гулять по кратеру, среди фумарол (газовые выбросы) и марсианских пород.
Здесь вы увидите ледники, выступы серной кислоты, реки, газы, озера внутри самого вулкана!
Очень впечатляющее зрелище.
Прогулка занимает около 4-5 часов общего времени.
Потом мы подъедем к каньону Опасному, куда впадает одноименный водопад.
Желающие могут спуститься вниз, чтобы сделать мощные фотографии на память.
После активной и насыщенной программы дня мы отправляемся в укромное от сильного ветра место, вблизи водопада Спокойный.
Скорее всего, приедем мы уже по темноте (световой день маленький).
Разбиваем вновь бивак – это наша вторая ночь в палатке, только уже на берегу реки, с видом на Вилючинский вулкан.
Завтрак.
Отправляемся в небольшой поход к водопаду Спокойный (в пути туда-обратно 2 часа).
Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика; над всем этим возвышается красавец Вилючинский вулкан.
Сам же водопад – это мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!
Красивые фотографии, умиротворение – всё это в этом месте вы 100% получите.
Здесь мы никуда не торопимся, отдыхаем. наслаждаемся.
По возвращению в лагерь, плотный обед, отдых.
Желающие могут прогуляться 8 км (туда-обратно) до диких горячих источников бывшей базы Озерки и искупаться.
Ночевка в палатке на этом же месте.
Завтракаем, собираем лагерь.
Сегодня мы отправимся в другую сторону вулкана Мутновский, где стоит геотермальная станция Мутновская.
Тут очень сильно "пахнет" сероводородом, будьте к этому готовы.
Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой "Малой долины гейзров" или "Дачные источники" (рядом находится поселок Дачный).
Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.
После небольшой экскурсии (около 3 часов) мы едем обратно, через перевал под Вилючинском вулканом на базу отдыха с горячими Карымшинскими источниками.
Тут размещаемся в номерах на 4-5 человек, сушимся, стираемся, вкусно кушаем и купаемся в оборудованных бассейнах с горячим источником.
Завтрак.
Прогулка до одноименного базе отдыха водопада (полтора часа пути), где можно покупаться и пофотографироваться, и далее прогуляемся по живописному березовому лесу к диким карымшинским источникам (еще 2 часа).
Здесь обязательно надо не забыть взять купальник, потому что место живописное и фотогеничное: купаемся в горячих источниках и охлаждаемся в речке.
По прибытию назад, легкий перекус и переезд под Авачинский и Корякские вулканы на альпинистскую базу отдыха (тут условия спартанские, кровати с матрасами без постельного белья).
По пути можно будет пополнить запасы в магазине.
Для желающих сделать восхождение на Авачинский вулкан – ранний отбой, так как вставать в 3 ночи.
Остальные – могут отдыхать, заказать баню.
Для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.
Ранний подъем в 03:00 (при хорошей погоде).
Плотный завтрак, выход на вулкан в 04:00.
При благоприятном стечении обстоятельств мы будем на вершине к 11:00 -12:00 дня.
Это самое благоприятное время в горах.
Скорее всего наверху будет уже снежный покров и даже минусовая погода.
Ключевое снаряжение здесь также – это треккинговые палки (без них физически неподготовленному человеку совсем тяжело).
Сам подъем простой, по натоптанной тропе.
По возвращению в лагерь отправляемся на горячие источники Малки, где размещаемся в комфортном коттедже в номерах.
Вечер с шашлыками, стейками из свежепойманной морской рыбы.
Купаемся в бассейне.
Кто же не идет на вулкан или в принципе погода не для восхождения, тот идёт на экструзию Верблюд (туда обратно 1,5 часа).
Прогулка не требует абсолютно никакой подготовки, и является самостоятельной (при восхождении гиды сопровождают основную группу).
Ранний подъем, готовимся к сплаву.
В 10:00 за нами заедет транспорт, который отвезет на начало маршрута.
Сплавляться мы будем на надувных рафтах на 15 человек.
Река с нашим отрезком участка (4 часа) не имеет каких-либо порогов.
Будем плыть, наслаждаться пейзажами и самое главное, высматривать медведей, которых здесь очень много.
Тут же можно порыбачить, поймать рыбу и из неё же приготовим свежую уху.
По возвращению на базу идем купаться в дикие малкинские источники, где вы увидите, откуда проступают горячие газы, наполняя воду полезными элементами.
Также при нашем коттедже есть оборудованный бассейн, в котором можно продолжить купаться.
Отдохнув в комфорте сегодня мы отправляемся вновь в горы.
Но сначала заедем покушать знаменитые камчатские пирожки и потом поедем покупаться в шикарнейшем бассейне горячих источников Начики, где проходили реабилитацию наши советские космонавты и подводники.
Отдохнув в бассейне переезжаем кальдеру супервулкана Вачкажец – место, где первозданная Камчатка во всей красе: горы, водопады, реки, озера, живописный лес и лука.
Можно встретить также медведей.
Это одно из самых любимых мест туристами, так как по красоте похоже на Швейцарию.
Здесь мы отдыхаем, ночуем в палатке.
Ранним утром, как встал туман, мы отправляемся в треккинговый маршрут на 14 км.
Мы пройдем по густому березовому лесу, отдохнем на берегу горного озера, прогуляемся вдоль величественных гор с заснеженными пиками до водопадов, взбираемся на небольшие перевалы, чтобы увидеть цирк бывшего вулкана (хотя уже говорят, что не было здесь вулкана, но увиденное говорит всё-таки, что был).
Сделаем очень много красивых кадров.
Возвращаемся к машине, готовим обед и выезжаем на Халактырский пляж.
Обязательный подъем в 6:00.
Чтобы успеть насладиться самым невероятным, что можно увидеть на Камчатке, стоя на берегу края Земли, под шум прибоя могучих волн Тихого океана – рассветом!
Где-то в 06:40 начинается выход Солнца из-за горизонта.
После встречи рассвета плотно завтракаем, отдыхаем еще немного на пляже и переезжаем в город.
Нас высадят в центре, на основной площади Петропавловск-Камчатского.
Прогуляемся по основным достопримечательностям, если вы этого не успели сделать в первый день вашего прилета.
Желающие могут сразу с вещами поехать в наш коттедж, принять душ и отдохнуть от активной программы по Камчатке.
И, напоследок, вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на скоростных катерах.
Утром, в 8:00 отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.
Рассаживаемся по 5-6 человек и отправляемся в открытый океан!
Сегодня вы увидите знаменитые скалы "Три брата", остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.
Вполне возможно увидеть касаток и китов.
Отправляемся в бухту с утесами, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями.
Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху.
Вся прогулка занимает у нас весь день – в 16:00 возвращаемся на берег и отправляемся в коттедж.
Сегодня уже заключительный день.
Советуем вам заехать на рынок и купить красной рыбы и икры.
А для тех, кто хочется остаться – максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки – это 4х часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров (доп. плата).
Тур предусматривает проживание:
|РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЭКИПИРОВКИ И СНАРЯЖЕНИЯ НА КАМЧАТКУ. ОСЕНЬ
|Наименование
|Количество
|Примечание
|Важность
|Э К И П И Р О В К А
|Треккинговые ботинки
|1 пара
|Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы.
|Рекомендовано
|Кроссовки, сандалии/тапочки
|1 пара
|Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов.
|Рекомендовано
|Дождевик
|1 штука
|Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга.
|Обязательно
|Куртка ветрозащитная с капюшоном
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком.
|Рекомендовано
|Брюки ветрозащитные
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже.
|Рекомендовано
|Пуховки/пуховая жилетка
|1 штука
|На Камчатке температура может резко опуститься. Желательно быть готовым к пониженным температурам до -10С.
|Рекомендовано
|Термобелье (лёгкое)
|1 комплект
|Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту.
|Рекомендовано
|Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца
|1 штука
|Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца.
|Обязательно
|Кофта/флисовая куртка
|1 штука
|Должно быть тепло.
|Обязательно
|Перчатки/рукавицы
|2 пары
|Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут.
|Обязательно
|Носки теплые
|3 пара
|Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике.
|Обязательно
|Майка/футболка, легкие брюки, шорты
|2 штуки
|Рекомендовано
|Сменное нижнее белье
|3 штуки
|Личная гигиена ☺
|Рекомендовано
|Купальник, полотенце
|1 штука
|Будем купаться в термальных источниках
|Рекомендовано
|Рюкзак экспедиционный
|30-80 л.
|Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет.
|Рекомендовано
|Накидка на рюкзак от дождя/снега
|1 штука
|Удобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыль
|Рекомендовано
|Спальный мешок
|1 штука
|Комфортная температура от 0оС, -5оС.
|Обязательно
|Гамаши
|1 пара
|Для защиты от попадания снега, грязи и шлака в ботинок. Позволяет сохранить ноги сухими.
|Рекомендовано
|Фонарь налобный
|1 штука
|Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки
|Обязательно
Очки солнцезащитные
1 штука
Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
Рекомендовано
|Палки треккинговые
|1 пара
|Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулкан
|Рекомендовано
|Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага
|1 штука
|Личная гигиена
|Обязательно
|Кружка, ложка, миска
|1 комплект
|Кушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды!
|Обязательно
|Бутылка для воды/гидратор/термос
|1-1,5 литра
|Для экскурсий. Наливать горячую воду или чай.
|Обязательно
|Крем и помада от загара
|1 штука
|С максимальным фактором защиты
|Рекомендовано
|Личная аптечка + витамины
|1 штука
|Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2-3 смдля профилактики мозолей. Эластичный бинт - обязательно!
|Обязательно
|Страховка от НС
|Рекомендовано
|Паспорт РФ
|Всегда иметь с собой копию паспорта.
|Обязательно
|Фотоаппарат
|Рекомендовано
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит страховка от НС до 100 000 руб.
Если же вы решите остаться на Камчатке еще на денек, то можно будет договориться о продлении проживания в коттедже или уже переехать в город, снять квартиру.
Максимум, чем вы еще сможете усилить впечатление от Камчатки – это 4-х часовая вертолетная прогулка в знаменитую Долину Гейзеров.