Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.
Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.
Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро.
При необходимости докупим все необходимые продукты и отправимся на океан.
На знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.
Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной заставляет мурашки бежать по всему телу.
В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.
Тихий океан завораживает и умиротворяет.
Здесь мы поставим палатки и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединится под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке, а именно искупаться в водах Тихого океана.
Ночевка в палатках.
Утром нас прямо с пляжа заберет вахтовка (либо автобус ПАЗ) и доставит к подножью вулкана Горелый.
По дороге посетим Большую лавовую пещеру.
Необычная акустика этой пещеры способствовала тому, что здесь проводят целые музыкальные концерты.
В свое время, здесь давал концерт сам Юрий Башмет.
В глубине пещеры пол ледяной, поэтому круглый год здесь достаточно прохладно.
Лагерь поставим у подножья вулкана.
После обеденного перекуса совершим подъем на вулкан. В среднем, подъем занимает 4 часа.
Идем налегке, это будет отличной разминкой перед завтрашним переходом с рюкзаками.
Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.
Под ногами обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне.
Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.
140 км – авто, 12 км – пешком. Набор высоты 800м, сброс 800м
Осуществим переход с рюкзаками порядка 14 км.
Рюкзаки не тяжелые, т. к. продуктов у нас с собой всего на 3 дня.
Пройдем по настоящим лавовым полям и марсианскому ландшафту.
14 км – пешком с рюкзаками
Сегодня один из самых впечатляющих дней на Камчатке.
Много времени уделим вулкану Мутновский с его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами.
Посетим грандиозный каньон с не менее грандиозным водопадом с высотой падения воды более 50 метров.
Это одно из самых грандиозных мест Камчатки, сравнится с которым может, разве что, знаменитая долина Гейзеров.
А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США и водопад высотой почти с 30-ти этажный дом, который низвергается на дно каньона.
Он самый высокий на всей Камчатке. Потрясающее зрелище.
14 км – радиально пешком, налегке
Утром соберем лагерь и спустимся к термальным источникам Дачные.
Не далеко поставим лагерь и весь остаток дня будем "тюленить" в источниках, отмокать после насыщенный пеших дней.
Лишь ближе к вечеру неспешно прогуляемся до Малой долины гейзеров, так сказать мини варианту знаменитой камчатской Долины гейзеров.
8 км – пешком с рюкзаками
Переезд к "Домашним" вулканам. А именно под вулкан Авачинский.
К этой группе так же относятся вулкан Корякский и вулкан Козельский.
Называются они так из-за нахождения в непосредственной близости к столице региона.
По приезду на место, поставим лагерь и прогуляемся до горы Верблюд.
С ее вершины хорошо видна долина Сухой речки и настоящие гиганты Авачинский и Корякский прямо под носом.
120 км – авто, 8 км пешком налегке
Отличный день, когда мы докажем сами себе, что нам все по плечу. Восхождение на вулкан Авачинский высотой 2741 метров н. у. м.
Мы не гарантируем, что сможем дойти до самой вершины, т. к. суровая камчатская погода может внести свои коррективы.
С вершины, как и со склонов Авачи открываются безупречные панорамы местности, и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству.
Вечером уставшие, но довольные мы поужинаем, посидим за небольшим костром, если удастся раздобыть дрова, и поделимся своими впечатлениями.
24 км – пешком налегке. Набор высоты 1900 м, сброс 1900 м
Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом). Здесь можно как следует помыться в душе и постирать вещи.
У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.
При желании посетим настоящий вулканариум, где посетим увлекательную экспозицию, посвященную вулканам, узнаем как они устроены и что из себя представляют изнутри.
Вечером устроим праздничный ужин, где вспомним самые яркие моменты путешествия.
45 км – авто
Запасной день. Если мы его не используем, тогда…
Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.
Так же рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).
Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.
Сутра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.
Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.
На активной части маршрута проживание в 3-4-х местных палатках (при желании ты можешь взять свою палатку и размещаться индивидуально), 2 ночи в хостеле в ПК. Питание на активной части маршрута походное.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.