Камчатка. Тайны вулканов

Приглашаем тебя вместе с нами открыть тайны вулканов Камчатки

5
3 отзыва
Приглашаем тебя вместе с нами открыть тайны вулканов Камчатки! За несколько дней, ты увидишь самые живые вулканы Камчатки, крупнейшие в мире фумарольные поля, а так же вдоволь накупаешься в целебных термальных источниках!
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Камчатка. Тайны вулканов
Ближайшие даты:
17
авг
22
авг
2
сен

Что вас ожидает 🤩

Термальные источники
Термальные источники
Будем "тюленить" в источниках, отмокать после насыщенный пеших дней
Восхождение на вулкан Авачинский
Восхождение на вулкан Авачинский
С вершины открываются безупречные панорамы местности, и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству
Мишенная сопка
Мишенная сопка
С нее открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский
Вулкан Горелый
Вулкан Горелый
Под ногами, обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне. Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников
Вулкан Мутновский
Вулкан Мутновский
С его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости В случае отказа от участия более, чем за 30 дней, предоплата возвращается, либо остается на депозите, для оплаты любого другого путешествия в течении 12 месяцев.
При отказе от участия в туре за 15- 30 дней, удерживается 50% от стоимости тура в счет понесенных расходов.
При отказе от участия в туре менее 15 дней, удерживается 70% от стоимости тура в счет понесенных расходов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.

Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро.

При необходимости докупим все необходимые продукты и отправимся на океан.

На знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.

Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной заставляет мурашки бежать по всему телу.

В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.

Тихий океан завораживает и умиротворяет.

Здесь мы поставим палатки и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединится под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке, а именно искупаться в водах Тихого океана.

Ночевка в палатках.

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30
2 день

Халактырский пляж - влк. Горелый

Утром нас прямо с пляжа заберет вахтовка (либо автобус ПАЗ) и доставит к подножью вулкана Горелый.

По дороге посетим Большую лавовую пещеру.

Необычная акустика этой пещеры способствовала тому, что здесь проводят целые музыкальные концерты.

В свое время, здесь давал концерт сам Юрий Башмет.

В глубине пещеры пол ледяной, поэтому круглый год здесь достаточно прохладно.

Лагерь поставим у подножья вулкана.

После обеденного перекуса совершим подъем на вулкан. В среднем, подъем занимает 4 часа.

Идем налегке, это будет отличной разминкой перед завтрашним переходом с рюкзаками.

Наверху, с кромки кратера мы лицезреем шикарный вид на вулкан Вилючинский.

Под ногами обрываясь вниз на сотни метров открывается огромный кратер с озером на дне.

Это эпичное зрелище впечатлит даже самых искушенных путешественников.

140 км – авто, 12 км – пешком. Набор высоты 800м, сброс 800м

Халактырский пляж - влк. ГорелыйХалактырский пляж - влк. ГорелыйХалактырский пляж - влк. ГорелыйХалактырский пляж - влк. Горелый
3 день

Вулкан Горелый - лагерь под вулканом Мутновский

Осуществим переход с рюкзаками порядка 14 км.

Рюкзаки не тяжелые, т. к. продуктов у нас с собой всего на 3 дня.

Пройдем по настоящим лавовым полям и марсианскому ландшафту.

14 км – пешком с рюкзаками

Вулкан Горелый - лагерь под вулканом МутновскийВулкан Горелый - лагерь под вулканом МутновскийВулкан Горелый - лагерь под вулканом МутновскийВулкан Горелый - лагерь под вулканом Мутновский
4 день

Вулкан Мутновский

Сегодня один из самых впечатляющих дней на Камчатке.

Много времени уделим вулкану Мутновский с его удивительными геотермальными зонами, фумаролами и цветными склонами, откуда сквозь толщу земной коры пробивается серный газ с водяными парами.

Посетим грандиозный каньон с не менее грандиозным водопадом с высотой падения воды более 50 метров.

Это одно из самых грандиозных мест Камчатки, сравнится с которым может, разве что, знаменитая долина Гейзеров.

А также увидим легендарный каньон Опасный, не уступающий по красоте Гранд Каньону в США и водопад высотой почти с 30-ти этажный дом, который низвергается на дно каньона.

Он самый высокий на всей Камчатке. Потрясающее зрелище.

14 км – радиально пешком, налегке

Вулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан МутновскийВулкан Мутновский
5 день

Малая долина гейзеров, термальные источники

Утром соберем лагерь и спустимся к термальным источникам Дачные.

Не далеко поставим лагерь и весь остаток дня будем "тюленить" в источниках, отмокать после насыщенный пеших дней.

Лишь ближе к вечеру неспешно прогуляемся до Малой долины гейзеров, так сказать мини варианту знаменитой камчатской Долины гейзеров.

8 км – пешком с рюкзаками

Малая долина гейзеров, термальные источники
6 день

Мутновский - вулкан Авачинский

Переезд к "Домашним" вулканам. А именно под вулкан Авачинский.

К этой группе так же относятся вулкан Корякский и вулкан Козельский.

Называются они так из-за нахождения в непосредственной близости к столице региона.

По приезду на место, поставим лагерь и прогуляемся до горы Верблюд.

С ее вершины хорошо видна долина Сухой речки и настоящие гиганты Авачинский и Корякский прямо под носом.

120 км – авто, 8 км пешком налегке

Мутновский - вулкан АвачинскийМутновский - вулкан Авачинский
7 день

Вулкан Авачинский

Отличный день, когда мы докажем сами себе, что нам все по плечу. Восхождение на вулкан Авачинский высотой 2741 метров н. у. м.

Мы не гарантируем, что сможем дойти до самой вершины, т. к. суровая камчатская погода может внести свои коррективы.

С вершины, как и со склонов Авачи открываются безупречные панорамы местности, и абсолютно грандиозный вид на вулкан Корякский, что находится по соседству.

Вечером уставшие, но довольные мы поужинаем, посидим за небольшим костром, если удастся раздобыть дрова, и поделимся своими впечатлениями.

24 км – пешком налегке. Набор высоты 1900 м, сброс 1900 м

Вулкан АвачинскийВулкан Авачинский
8 день

Вулкан Авачинский - Петропавловск-Камчатский

Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом). Здесь можно как следует помыться в душе и постирать вещи.

У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.

При желании посетим настоящий вулканариум, где посетим увлекательную экспозицию, посвященную вулканам, узнаем как они устроены и что из себя представляют изнутри.

Вечером устроим праздничный ужин, где вспомним самые яркие моменты путешествия.

45 км – авто

Вулкан Авачинский - Петропавловск-КамчатскийВулкан Авачинский - Петропавловск-КамчатскийВулкан Авачинский - Петропавловск-КамчатскийВулкан Авачинский - Петропавловск-Камчатский
9 день

Запасной день

Запасной день. Если мы его не используем, тогда…

Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.

Так же рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).

Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной день
10 день

Отъезд

Сутра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

Проживание

На активной части маршрута проживание в 3-4-х местных палатках (при желании ты можешь взять свою палатку и размещаться индивидуально), 2 ночи в хостеле в ПК. Питание на активной части маршрута походное.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Хостел

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – Мишенная сопка – Халактырский пляж
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • 2 ночевки в хостеле в ПК в конце путешествия
  • Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка "Вулканы Камчатки"
  • Работа инструктора
  • Регистрация в МЧС
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно (от 25 т. р.)
  • Питание в ПК и в дороге до вулканов Мутновский и Горелый и обратно (4-5 часов в одну сторону)
  • Такси по городу и в аэропорт в последний день (1000 – 1500 рублей)
  • Страховка от н/с
  • Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11 000 – 12 000р.)
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Палки треккинговые;
  • Хоба (поджопник);
  • Рюкзак 60-90 л.;
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Коврик туристический;
  • Спальный мешок (комфорт 0-5).

Одежда и обувь:

  • Ботинки треккинговые;
  • Куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго- и ветрозащитные);
  • Дождевик;
  • Куртка утепленная;
  • Панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • Кофта утепленная (флисовая);
  • Носки треккинговые (2–3 пары, синтетические);
  • 1 – 2 футболки;
  • Штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • Нательное белье;
  • Комплект термобелья;
  • Сандалии спортивные или сланцы;
  • Гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
  • Легкое полотенце + купальные принадлежности (для посещения горячих источников);
  • Накомарник.

Что взять еще:

  • Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный; бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • Термос (0,5 – 1 литр);
  • РЕКОМЕНДУЕМ взять с собой индивидуальное карманное питание на активную часть маршрута (орехи, сухофрукты, батончики);
  • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • Фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
  • Крем от комаров;
  • Бутылка для воды 1л;
  • Спички в гермоупаковке;
  • Свисток (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей).

Документы:

  • Паспорт;
  • Полис страхования;
  • Деньги на дополнительные расходы (10 000 – 20 000р.).

Дополнительно:

  • Фотоаппарат (видеокамера);
  • Набор ниток с иголкой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
30 авг 2022
Операторы всегда на связи, отвечают на все-все вопросы и помогают:)
Н
27 июня 2022
Всё хорошо продумано, очень доброжелательные гиды Анна и Алексей.
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!

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