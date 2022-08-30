1 день

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30

Встреча группы в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 13:30.

Первым делом мы заедем на Мишеннную сопку, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

Немного погуляем по центру города и пообедаем в местном бистро.

При необходимости докупим все необходимые продукты и отправимся на океан.

На знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.

Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной заставляет мурашки бежать по всему телу.

В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.

Тихий океан завораживает и умиротворяет.

Здесь мы поставим палатки и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединится под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке, а именно искупаться в водах Тихого океана.

Ночевка в палатках.