Камчатка: Толбачик и Эссо

Экскурсионный тур «Камчатка: Толбачик и Эссо» на 5 дней

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Камчатка: Толбачик и Эссо
Ближайшие даты:
26
авг

Что вас ожидает:

Горячие породы
Горячие породы
Поднимемся на конус, где сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку
Панорамы на вулканы
Панорамы на вулканы
Взойдём на плоский Толбачик и полюбуемся вулканами и многочисленными конусами и лавовыми потоками
Горячие источники
Горячие источники
Приедем в «Камчатскую Швейцарию» и расслабимся в бассейнах с водой из горячих источников

Описание

Оказывается, возле вулканов может быть совсем не страшно!

Именно это мы узнаем в туре, где нас ждёт восхождение на плоский Толбачик, панорама с видом на вулканы, район трещинных извержений, конус, где можно поджечь сухую ветку. А после утомительных прогулок мы насладимся релаксом в горячих источниках.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Козыревск

Утром выезжаем из Петропавловска-Камчатского в северном направлении до поселка Козыревск.

Дорога предстоит нелегкая — 470 км, из которых половина по асфальту и половина по гравийной дороге.

Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково. По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.

Ночевка в частной гостинице.

Обед за свой счет в кафе в Мильково. Ужин включен.

2 день

Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.

В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.

Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.

Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.

Ночлег в палатках.

Завтрак включен. Обед в виде перекуса включен. Ужин включен.

Толбачинский долТолбачинский дол
3 день

Восхождение на Плоский Толбачик

Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.

На верху нас ждет огромный по размерам кратер — 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.

При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками. По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012-13 годов.

Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.

Завтрак включен. Обед в виде перекуса включен. Ужин включен.

Восхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский Толбачик
4 день

Переезд в Эссо

Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый «Камчатской Швейцарией». По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.

В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.

Размещаемся в частной гостинице.

Завтрак включен. Обед в виде перекуса или горячего обеда (по обстоятельствам) включен. Ужин включен.

5 день

Переезд в Петропавловск-Камчатский

Этот день полностью посвящен переезду в краевой центр.

Обедаем в столовой пос. Мильково.

К вечеру приезжаем в Петропавловск-Камчатский.

Завтрак включен. Обед за свой счет в кафе в Мильково.

Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в палатках — 2 ночи и в посёлках Козырёвск и Эссо, преимущественно двухместное, но может быть размещение по несколько человек.

Стоимость тура на 1 человека: 48 000 рублей.

Для детей до 14 лет включительно — 10%.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Во 2 и 3 ночь ночёвка в палатках.

Гостевой дом Южное или аналог

1 ночь

Гостевой дом Южное или аналог в Эссо.

На этой базе отдыха (Южное) 8 номеров.

Услуги:

  • бесплатная парковка на территории;
  • номера для некурящих;
  • семейные номера;
  • открытый бассейн (работает круглый год);
  • можно с питомцами.
Гостевой дом Южное или аналогГостевой дом Южное или аналогГостевой дом Южное или аналогГостевой дом Южное или аналогГостевой дом Южное или аналог

Гест хаус

1 ночь

Частный гест хаус типа «домик в деревне» в Козыревске.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
  • Проживание в пос. Козыревск — 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Проживание в пос. Эссо - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
  • Питание
  • Услуги гида-инструктора и повара
  • Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, походное кухонное оборудование)
Что не входит
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Завтрак в 1 день и ужин в 5 день
  • Обеды в пути в пос. Мильково (1-й и 5-й дни)
  • Туристическая страховка
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимое личное снаряжение и экипировка

  1. небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
  2. спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
  3. сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
  4. треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
  5. гамаши - необязательно;
  6. сменная обувь (кроссовки);
  7. сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
  8. походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
  9. мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
  10. куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
  11. плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
  12. термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
  13. теплая флиска или шерстяной свитер;
  14. флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
  15. сменная одежда для сна и лагеря;
  16. легкая шапка, перчатки;
  17. термоноски (2 пары);
  18. треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
  19. солнцезащитные очки;
  20. солнцезащитный крем;
  21. купальные принадлежности;
  22. личная аптечка;
  23. предметы личной гигиены;
  24. средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
  25. фонарик (желательно налобный).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

На вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66.

Возможны ли изменения в программе?

Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.

Есть ли ограничения по возрасту?

В тур можно туристам от 12 лет, по согласованию от 10 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 авг 2023
Относительно организатора тура на Камчатке могу сказать что просто все великолепно.
Л
25 июля 2023
Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.
Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.Замечательно все организованно, никаких накладок не возникло. Все вопросы решались быстро и оперативно.
О
25 июля 2023
Принимающая сторона соответствует репутации. Всё организовано чётко, отличные гиды-сопровождающие.
В связи с тем, что в первые дни тура была плохая погода, были изменены экскурсии, но об этом тоже предупреждали в Памятке. Замены были интересными.
Всем довольна. Особенно морской прогулкой и поездкой на Халактырский пляж.
Но! В списке необходимых вещей надо указывать, что треккинговые палки нужны обязательно (тяжело было тем, кто без палок поднимался на вулкан и спускался). А также, что рюкзак для экскурсий нужен не маленький. В него кроме воды надо будет положить перекус, запас одежды, дождевик.
Принимающая сторона соответствует репутации. Всё организовано чётко, отличные гиды-сопровождающие.Принимающая сторона соответствует репутации. Всё организовано чётко, отличные гиды-сопровождающие.Принимающая сторона соответствует репутации. Всё организовано чётко, отличные гиды-сопровождающие.Принимающая сторона соответствует репутации. Всё организовано чётко, отличные гиды-сопровождающие.Принимающая сторона соответствует репутации. Всё организовано чётко, отличные гиды-сопровождающие.

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