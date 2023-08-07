2 день

Толбачинский дол

Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.

В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.

Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.

Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.

Ночлег в палатках.

Завтрак включен. Обед в виде перекуса включен. Ужин включен.