Экскурсионный тур «Камчатка: Толбачик и Эссо» на 5 дней
авг
Что вас ожидает:
Описание
Оказывается, возле вулканов может быть совсем не страшно!
Именно это мы узнаем в туре, где нас ждёт восхождение на плоский Толбачик, панорама с видом на вулканы, район трещинных извержений, конус, где можно поджечь сухую ветку. А после утомительных прогулок мы насладимся релаксом в горячих источниках.
Программа тура по дням
Переезд в Козыревск
Утром выезжаем из Петропавловска-Камчатского в северном направлении до поселка Козыревск.
Дорога предстоит нелегкая — 470 км, из которых половина по асфальту и половина по гравийной дороге.
Примерно в середине пути обедаем в столовой пос. Мильково. По пути открываются виды на Ключевскую группу вулканов.
Ночевка в частной гостинице.
Обед за свой счет в кафе в Мильково. Ужин включен.
Толбачинский дол
Отправляемся к подножию вулкана Плоский Толбачик в район трещинных извержений, по пути машина преодолевает вброд реку Студеная.
В этот день нас ждут экскурсии по всем основным достопримечательностям Толбачинского дола. Мы увидим верхушки некогда больших деревьев Мертвого леса, который был засыпан толстым слоем вулканического пепла и шлака.
Поднимемся на один из конусов Северного прорыва, где до сих пор сохраняются проявления активного вулканизма и можно зажечь сухую ветку, заложив ее среди горячих пород.
Вечером экскурсия на лавовый поток 2012-13 гг.
Ночлег в палатках.
Завтрак включен. Обед в виде перекуса включен. Ужин включен.
Восхождение на Плоский Толбачик
Восхождение на плоский Толбачик не самое легкое, путь к вершине может занять до 7 часов.
На верху нас ждет огромный по размерам кратер — 2 км в диаметре и глубиной 500 м, с обрывистыми вовнутрь стенами.
При хорошей погоде открываются панорамы на вулканы Ключевской группы и на безжизненные пространства Толбачинского дола с многочисленными конусами и лавовыми потоками. По пути на восхождение проходим мимо эпицентра трещинного извержения 2012-13 годов.
Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.
Завтрак включен. Обед в виде перекуса включен. Ужин включен.
Переезд в Эссо
Переезжаем в знаменитый городок Эссо, чаще именуемый «Камчатской Швейцарией». По пути останавливаемся у реки Кававля, где совершаем прогулку к очень симпатичному водопаду.
В Эссо нас ждет купание в бассейне с водой из горячих источников.
Размещаемся в частной гостинице.
Завтрак включен. Обед в виде перекуса или горячего обеда (по обстоятельствам) включен. Ужин включен.
Переезд в Петропавловск-Камчатский
Этот день полностью посвящен переезду в краевой центр.
Обедаем в столовой пос. Мильково.
К вечеру приезжаем в Петропавловск-Камчатский.
Завтрак включен. Обед за свой счет в кафе в Мильково.
Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в палатках — 2 ночи и в посёлках Козырёвск и Эссо, преимущественно двухместное, но может быть размещение по несколько человек.
Стоимость тура на 1 человека: 48 000 рублей.
Для детей до 14 лет включительно — 10%.
Варианты проживания
Палатка
Во 2 и 3 ночь ночёвка в палатках.
Гостевой дом Южное или аналог
Гостевой дом Южное или аналог в Эссо.
На этой базе отдыха (Южное) 8 номеров.
Услуги:
- бесплатная парковка на территории;
- номера для некурящих;
- семейные номера;
- открытый бассейн (работает круглый год);
- можно с питомцами.
Гест хаус
Частный гест хаус типа «домик в деревне» в Козыревске.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги по программе (на вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66)
- Проживание в пос. Козыревск — 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
- Проживание в пос. Эссо - 1 ночь (преимущественно двухместное, но возможно и по несколько человек в комнате)
- Питание
- Услуги гида-инструктора и повара
- Групповое снаряжение (палатки, коврики-пенки, походное кухонное оборудование)
- Что не входит
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Завтрак в 1 день и ужин в 5 день
- Обеды в пути в пос. Мильково (1-й и 5-й дни)
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимое личное снаряжение и экипировка
- небольшой рюкзачок для восхождений, можно один на двоих (в него кладутся вещи, необходимые только для радиальных выходов, такие как куртка, шапка, водичка, перекус, фотоаппарат);
- спальный мешок (можно у нас взять в аренду, но согласовать обязательно заранее, стоимость 1000 руб., и в этом случае рекомендуем привезти с собой вкладыш для спальника);
- сидушка-пенка (подпопник) – необязательно;
- треккинговые ботинки (обязательно непромокаемые);
- гамаши - необязательно;
- сменная обувь (кроссовки);
- сандалии/тапочки/сланцы/кроксы;
- походные штаны (лучше синтетика, ХБ не желательно);
- мембранные штормовые штаны – от ветра и дождя (необязательно, если походные штаны будут сочетать в себе и функцию штормовых);
- куртка штормовка (мембранная и с капюшоном) – от ветра и дождя;
- плащ или костюм "дождевик" (не обязательно, если имеются мембранные куртка и штаны из качественного материала с водостойкостью не менее 10000 мм);
- термобелье – необязательно, заменяется флисовыми вещами;
- теплая флиска или шерстяной свитер;
- флисовые штаны – одевать под походные/штормовые штаны (не нужны, если имеется термобелье);
- сменная одежда для сна и лагеря;
- легкая шапка, перчатки;
- термоноски (2 пары);
- треккинговые палки (телескопические палки складываются очень компактно и легко привозятся с собой);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности;
- личная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- средство защиты от комаров (брызгалка и желательно шляпа-накомарник);
- фонарик (желательно налобный).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
На вулканах автобусы высокой проходимости типа Камаз, Урал, Зил, Газ-66.
- Возможны ли изменения в программе?
Восхождение на вулкан может не состояться из-за непогоды, в этом случае будут организованы другие экскурсии в районе вулкана.
- Есть ли ограничения по возрасту?
В тур можно туристам от 12 лет, по согласованию от 10 лет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
В связи с тем, что в первые дни тура была плохая погода, были изменены экскурсии, но об этом тоже предупреждали в Памятке. Замены были интересными.
Всем довольна. Особенно морской прогулкой и поездкой на Халактырский пляж.
Но! В списке необходимых вещей надо указывать, что треккинговые палки нужны обязательно (тяжело было тем, кто без палок поднимался на вулкан и спускался). А также, что рюкзак для экскурсий нужен не маленький. В него кроме воды надо будет положить перекус, запас одежды, дождевик.