2 день

Прогулка по Тихому океану и рыбалка

Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Отправляемся в открытый Океан! Сегодня вы увидите еще раз скалы "Три брата" но уже с воды, остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.

12:00 Обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!

А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями. Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).

15:00 Возвращение на берег.

Переезжаем в гостевой дом, чтобы подготовиться уже к активной части маршрута следующих дней!

Вы можете продлить (заранее) экскурсию до Русской бухты. Здесь больше шансов встретить касаток. В этом случае возвращение в город в 18:00.