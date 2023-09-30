Комбинированный тур по Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
«Камчатка — ты просто песня!» — слова, которые туристы восклицают каждый день, проведенный здесь, видя перед собой вулканы и другие чудеса природы этого края.

В этом путешествии Вас ждут бескрайний Тихий океан и его пляжи, живописные водопады, восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы!
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Комбинированный тур по Камчатке
Ближайшие даты:
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
18
авг
25
авг
1
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Киты и морские львы
Киты и морские львы
Поищем морских обитателей во время прогулки на катере по Тихому океану
Покорение Авачинского вулкана
Покорение Авачинского вулкана
Поднимемся на высоту 1800 метров и увидим головокружительные пейзажи с вершины вулкана
Рыбалка с катера
Рыбалка с катера
Порыбачим и приготовим вкусную уху из океанской рыбы
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Насладимся дарами Камчатки — рыбой и икрой
Впечатляющий водопад
Впечатляющий водопад
Полюбуемся на водопад Спокойный — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров
Кратеры вулкана Горелый
Кратеры вулкана Горелый
Поднимемся на вулкан и обойдем кратеры, внутри которых есть кислотные озера

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников в Петропавловске-Камчатском

Встреча в аэропорту представителем компании.

Трансфер и размещение в гостинице (заселение в гостиницу после 14:00).

15:00 После заселения отправляемся на набережную в Петропавловске-Камчатском, где соприкасаемся с Тихим Океаном, посетим памятник батареи Максутова, которая отбивала англо-французскую эскадру во время Крымской войны!

19:00 Встреча с тур-лидером компании, который расскажет все организационные вопросы по туру.

Ужин — самостоятельный.

Встреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-КамчатскомВстреча участников в Петропавловске-Камчатском
2 день

Прогулка по Тихому океану и рыбалка

Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.

Отправляемся в открытый Океан! Сегодня вы увидите еще раз скалы "Три брата" но уже с воды, остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.

12:00 Обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!

А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями. Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).

15:00 Возвращение на берег.

Переезжаем в гостевой дом, чтобы подготовиться уже к активной части маршрута следующих дней!

Вы можете продлить (заранее) экскурсию до Русской бухты. Здесь больше шансов встретить касаток. В этом случае возвращение в город в 18:00.

Прогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалкаПрогулка по Тихому океану и рыбалка
3 день

Мыс Маячный, переезд под Авачинский вулкан

08:30 Отправляемся на мыс Маячный.

Проедем по берегу Тихого Океана, где находится вулканический черный песок. Посетим ряд красивейших видовых площадок на Авачинскую бухту, скалы Три Брата.

10:00 Доедем до конечной точки — мыса, где стоит маяк с большой историей. Именно по нему Витус Ионассен Беринг ориентировался в своих экспедициях с 1733 года, когда причаливал на Камчатку.

11:00 При хорошей погоде сделаем красивый стол с камчатскими деликатесами, яркие фотографии и отправимся уже к подножию Авачинского и Корякского вулкана.

16:00 Прибытие на альпинистскую базу “Три Вулкана”, размещаемся и готовимся к восхождению на Авачинский вулкан.

Мыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулканМыс Маячный, переезд под Авачинский вулкан
4 день

Вулкан Авачинский

03:00 Ранний подъем (при хорошей погоде) для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.

Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.

12:00 При благоприятных обстоятельствах достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м). Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!

18:00 Спуск с вершины. Ужин.

19:00 Идем в баню! И потом смело можем отдыхать — сегодня вы большие Герои!

План Б: для тех, кто не идет на вершину, будет предложена альтернатива — самостоятельная прогулка на экструзию Верблюд. Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2-3 часа туда-обратно.

Вулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан АвачинскийВулкан Авачинский
5 день

Водопад Спокойный

09:00 Завтрак, сбор вещей

10:00 Выезд с Авачинского вулкана

14:00 Приезжаем на место, размещаемся в приюте.

Обедаем и выдвигаемся до точки старта, откуда спустимся на водопад Спокойный.

Ехать 10 минут, при хорошей погоде идем пешком около 30 минут.

Водопад Спокойный. Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика.

Над всем этим возвышается красавец вулкан Вилючинский.

Сам же водопад — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!

Вы этом месте вы 100% получите умиротворение и красивые фотографии.

18:00 Возвращаемся в приют.

Свободная программа, баня, песни у костра.

Водопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад СпокойныйВодопад Спокойный
6 день

Вулкан Горелый, Малая долина гейзеров

07:00 Завтрак.

08:00 Переезд на вулкан Горелый.

09:30 Подъем на вулкан.

При хорошей погоде обойдем все кратеры вулкана, внутри которых есть кислотные озера.

Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.

Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда — обратно (иногда из-за погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).

14:30 Обед. Переезд до «Малой долины гейзеров»

Тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.

Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой «Малой долины гейзеров» или «Дачные источники» (рядом находится поселок Дачный).

Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.

19:00 Заселение в отель.

Вулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеровВулкан Горелый, Малая долина гейзеров
7 день

Халактырский пляж

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем на Халактырский пляж, ехать 1,5 часа.

17:00 Приезжаем на пляж, разбиваем палатку в уютном месте, где с одной стороны река, а с другой — Тихий океан (а с третьей — горы и с четвертой — вулканы)! В общем, красивое место для завершения активной, насыщенной программы.

Здесь мы устроим красивый пикник и далее у нас свободная программа:

  • можно заказать услугу серфинга, поучиться стоять на доске;
  • можно подняться на ближайшую скалу, где тренируется спецназ;
  • а можно просто созерцать пейзаж, наслаждаться шумом прибоя Океана!

16:00 Выезжаем в отель.

18:00 Приезжаем в отель.

Свободная программа, общаемся и делимся впечатлениями о туре!

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
8 день

Свободный день, отъезд

12:00 Время выселение из гостиницы.

Сегодня у вас свободный день.

Хорошего пути и отдыха!

Свободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъездСвободный день, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле, горном приюте и на турбазе.

Ниже представлены варианты мест размещения, возможны изменения.

Варианты проживания

Спа-отель «Голубая лагуна» 4

3 ночи

Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.

Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.

В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.

Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.

Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4Спа-отель «Голубая лагуна» 4

Горный приют под Вилючинским вулканом

2 ночи

Турбаза под Авачинским вулканом

2 ночи

Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4–6 мест, двухъярусные кровати.

Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.

Турбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканомТурбаза под Авачинским вулканом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание в ресторанах/кафе в Петропавловске-Камчатском
  • Питание в “Пирожковом раю” (пос. Сокочи)
  • Трансфер обратно в аэропорт
  • Продление прогулки по Тихому океану до Русской бухты
  • Экскурсия на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро в свободный день программы
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование КоличествоПримечание Важность
ЭКИПИРОВКА
Треккинговые ботинки 1 параЗащита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано
Кроссовки, сандалии/тапочки1 параПереобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано
Дождевик1 штукаПогода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно
Куртка ветрозащитная с капюшоном1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано
Брюки ветрозащитные1 штукаЖелательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано
Термобелье (лёгкое)1 комплектСпать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано
Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца1 штукаВечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно
Кофта/флисовая куртка1 штукаДолжно быть тепло. Обязательно
Перчатки/рукавицы2 парыРуки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно
Носки теплые3 параОбязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно
Майка/футболка, легкие брюки, шорты2 штуки Рекомендовано
Сменное нижнее белье3 штукиЛичная гигиена ☺Рекомендовано
Купальник, полотенце1 штукаБудем купаться в термальных источникахРекомендовано
Рюкзак экспедиционный30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано
Накидка на рюкзак от дождя/снега1 штукаУдобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыльРекомендовано
Спальный мешок1 штукаКомфортная температура от 0°С, -5°С. Обязательно
Фонарь налобный1 штукаОбязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейкиОбязательно
Очки солнцезащитные1 штукаЖелательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.

Рекомендовано

Палки треккинговые1 параКому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулканРекомендовано
Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага1 штукаЛичная гигиенаОбязательно
Кружка, ложка, миска1 комплектКушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно
Бутылка для воды / гидратор / термос1–1,5 литраДля экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно
Крем и помада от загара1 штукаС максимальным фактором защитыРекомендовано
Личная аптечка + витамины1 штукаАптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2–3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт — обязательно! Обязательно
Страховка от НС Рекомендовано
Паспорт РФ Всегда иметь с собой копию паспорта. Обязательно
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я точно увижу китов? Медведей?

Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!

Какая температура на Камчатке?

Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.

В городе средняя на наши туры +20°С. За перевалом +15°С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.

Восхождение на Авачинский вулкан будет 100%?

Вулкан — не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты — 1800 м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.

При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.

Какой мобильный оператор ловит?

В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.

Какие дополнительные расходы могут быть в туре?

Все расходы мы максимум включили в тур.

Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):

  • алкоголь;
  • сувенирная продукция;
  • развлечения, которые не включены в тур;
  • питание в ресторанах и придорожных кафе;
  • аренда личного снаряжения.
Где и когда меня встретят?

Программа начинается в 12:00 по Камчатскому времени.

Мы встречаем всех участников в аэропорту г. Елизово до 11:30 утра и отвозим в гостевой дом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Н
28 сен 2023
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тураПро красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петропавловска-Камчатского

РыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеМногодневные турыРыболовные турыВосхождения

Похожие туры из Петропавловска-Камчатского

Большой тур по вулканам Камчатки
🚶 Пешая
скидка
16%
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Большой тур по вулканам Камчатки
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
13 авг
от 196000165 000 за человека
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
29 июня
6 июля
13 июля
18 июля
от 154 000 за человека
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
🛥 На яхте
скидка
16%
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Земля огнедышащих гор. Комфорт-тур по Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
8 июля
22 июля
19 авг
153000129 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петропавловске-Камчатском. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ