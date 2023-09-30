В этом путешествии Вас ждут бескрайний Тихий океан и его пляжи, живописные водопады, восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча участников в Петропавловске-Камчатском
Встреча в аэропорту представителем компании.
Трансфер и размещение в гостинице (заселение в гостиницу после 14:00).
15:00 После заселения отправляемся на набережную в Петропавловске-Камчатском, где соприкасаемся с Тихим Океаном, посетим памятник батареи Максутова, которая отбивала англо-французскую эскадру во время Крымской войны!
19:00 Встреча с тур-лидером компании, который расскажет все организационные вопросы по туру.
Ужин — самостоятельный.
Прогулка по Тихому океану и рыбалка
Вас ждет незабываемое путешествие по Тихому океану на катерах!
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезжаем на заказном транспорте до Авачинской бухты, где нас будут ждать уже капитаны на своих катерах.
Отправляемся в открытый Океан! Сегодня вы увидите еще раз скалы "Три брата" но уже с воды, остров Старичков, где обитают морские львы, котики и другие жители океана.
12:00 Обед на катере с пейзажами плавающих котиков, чаек и возможно китов!
А рядом будут утесы, напоминающих фильм Аватар или Пхукет со своими джунглями. Тут мы встанем на якорь, чтобы порыбачить и приготовить уху (рекомендуем очень взять средства от укачивания, применить в соответствии с инструкциями).
15:00 Возвращение на берег.
Переезжаем в гостевой дом, чтобы подготовиться уже к активной части маршрута следующих дней!
Вы можете продлить (заранее) экскурсию до Русской бухты. Здесь больше шансов встретить касаток. В этом случае возвращение в город в 18:00.
Мыс Маячный, переезд под Авачинский вулкан
08:30 Отправляемся на мыс Маячный.
Проедем по берегу Тихого Океана, где находится вулканический черный песок. Посетим ряд красивейших видовых площадок на Авачинскую бухту, скалы Три Брата.
10:00 Доедем до конечной точки — мыса, где стоит маяк с большой историей. Именно по нему Витус Ионассен Беринг ориентировался в своих экспедициях с 1733 года, когда причаливал на Камчатку.
11:00 При хорошей погоде сделаем красивый стол с камчатскими деликатесами, яркие фотографии и отправимся уже к подножию Авачинского и Корякского вулкана.
16:00 Прибытие на альпинистскую базу “Три Вулкана”, размещаемся и готовимся к восхождению на Авачинский вулкан.
Вулкан Авачинский
03:00 Ранний подъем (при хорошей погоде) для тех, кто поднимается на вулкан Авачинский.
Плотный завтрак и по готовности (обычно в 05:00) выход на маршрут.
12:00 При благоприятных обстоятельствах достигнем вершины Авачинского вулкана (2741 м). Сам подъем простой, по натоптанной тропе, но требует от вас выносливости и моральной готовности двигаться вверх-вверх и еще раз вверх целых 6 часов!
18:00 Спуск с вершины. Ужин.
19:00 Идем в баню! И потом смело можем отдыхать — сегодня вы большие Герои!
План Б: для тех, кто не идет на вершину, будет предложена альтернатива — самостоятельная прогулка на экструзию Верблюд. Это маркированная хорошая гора (пригорок), занимает путь 2-3 часа туда-обратно.
Водопад Спокойный
09:00 Завтрак, сбор вещей
10:00 Выезд с Авачинского вулкана
14:00 Приезжаем на место, размещаемся в приюте.
Обедаем и выдвигаемся до точки старта, откуда спустимся на водопад Спокойный.
Ехать 10 минут, при хорошей погоде идем пешком около 30 минут.
Водопад Спокойный. Тут очень живописное место: альпийские луга, кедровый стланик, сладкая рябина, голубика.
Над всем этим возвышается красавец вулкан Вилючинский.
Сам же водопад — мощный поток воды, который падает с высоты 30 метров!
Вы этом месте вы 100% получите умиротворение и красивые фотографии.
18:00 Возвращаемся в приют.
Свободная программа, баня, песни у костра.
Вулкан Горелый, Малая долина гейзеров
07:00 Завтрак.
08:00 Переезд на вулкан Горелый.
09:30 Подъем на вулкан.
При хорошей погоде обойдем все кратеры вулкана, внутри которых есть кислотные озера.
Вулкан является визиткой карточкой Камчатки из-за своей доступности.
Набор высоты составляет 600 метров и занимает все путешествие 4 часа туда — обратно (иногда из-за погодных условий и физической особенности группы время затрачивается больше).
14:30 Обед. Переезд до «Малой долины гейзеров»
Тут очень сильно «пахнет» сероводородом, будьте к этому готовы.
Вдоль бурлящей, движущейся и горячей земли мы пройдем к газовым выбросам так называемой «Малой долины гейзеров» или «Дачные источники» (рядом находится поселок Дачный).
Живописное место, где можно вплотную увидеть бурлящие выходы фумарол.
19:00 Заселение в отель.
Халактырский пляж
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем на Халактырский пляж, ехать 1,5 часа.
17:00 Приезжаем на пляж, разбиваем палатку в уютном месте, где с одной стороны река, а с другой — Тихий океан (а с третьей — горы и с четвертой — вулканы)! В общем, красивое место для завершения активной, насыщенной программы.
Здесь мы устроим красивый пикник и далее у нас свободная программа:
- можно заказать услугу серфинга, поучиться стоять на доске;
- можно подняться на ближайшую скалу, где тренируется спецназ;
- а можно просто созерцать пейзаж, наслаждаться шумом прибоя Океана!
16:00 Выезжаем в отель.
18:00 Приезжаем в отель.
Свободная программа, общаемся и делимся впечатлениями о туре!
Свободный день, отъезд
12:00 Время выселение из гостиницы.
Сегодня у вас свободный день.
Хорошего пути и отдыха!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, горном приюте и на турбазе.
Ниже представлены варианты мест размещения, возможны изменения.
Варианты проживания
Спа-отель «Голубая лагуна» 4
Отель «Голубая лагуна» располагается в живописнейшем месте, где можно спокойно отдохнуть и насладиться красотой Камчатского края. Всего 15 минут пути от села Паратунка отделяет гостей от этого уединенного комплекса. На территории предусмотрена парковка и беспроводной скоростной интернет.
Номерной фонд представлен классическими номерами различных категорий, начиная от эконома заканчивая апартаментами с видом на озеро. В числе удобств: функциональная мебель, современная техника, общая или собственная ванная комната. В пользование постояльцам предоставляются полотенца и гигиенические принадлежности.
В ресторане отдыхающие смогут отведать блюда русской, японской, корейской и европейской кухни. А в саду оборудовано место для пикника и барбекю.
Желающие смогут посетить бассейн и поиграть в настольный теннис. Для самых маленьких путешественников обустроена детская площадка. Ближайший международный аэропорт находится в Елизово, расстояние составляет 30 км.
Горный приют под Вилючинским вулканом
Турбаза под Авачинским вулканом
Альпинистская хижина для туристов на комфортном уровне. Печное отопление, туалет в отдельном здании на улице. В доме есть умывальник. Душ и баня в отдельном здании. Номера раздельные на 4–6 мест, двухъярусные кровати.
Шикарный вид на вулкан Авачинский и вулкан Корякский. Необходим спальный мешок для ночевки.
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Ответы на вопросы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание в ресторанах/кафе в Петропавловске-Камчатском
- Питание в “Пирожковом раю” (пос. Сокочи)
- Трансфер обратно в аэропорт
- Продление прогулки по Тихому океану до Русской бухты
- Экскурсия на вертолете в Долину Гейзеров или на Курильское озеро в свободный день программы
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наименование Количество Примечание Важность ЭКИПИРОВКА Треккинговые ботинки 1 пара Защита голеностопа, водонепроницаемы, ударостойкий материал, хорошая подошва (резина). Если нет такой обуви, то подойдут берцы. Рекомендовано Кроссовки, сандалии/тапочки 1 пара Переобуваться в машине после переходов, чтобы ноги отдыхали. Также их можно использовать для отдыха на базе в «сухие» дни. Тапочки – для бассейнов. Рекомендовано Дождевик 1 штука Погода очень изменчива на Камчатке: за один день могут быть дожди и вьюга. Обязательно Куртка ветрозащитная с капюшоном 1 штука Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Можно заменить обычными ветровками, легкими куртками в сочетании с дождевиком. Рекомендовано Брюки ветрозащитные 1 штука Желательна мембранная ткань, которая отталкивает влагу и позволяет дышать коже. Рекомендовано Термобелье (лёгкое) 1 комплект Спать в спальнике комфортно в термобелье. А также надевать под брюки, кофту. Рекомендовано Шапочка. Панама/кепка/бафф от солнца 1 штука Вечером бывает прохладно + защита головы от Солнца. Обязательно Кофта/флисовая куртка 1 штука Должно быть тепло. Обязательно Перчатки/рукавицы 2 пары Руки должны быть в тепле и сухими. Желательно иметь 2-3 пары. В рукавицах пальцы меньше мерзнут. Обязательно Носки теплые 3 пара Обязательно иметь всегда одну сухую пару теплых носков для ночёвки в спальнике. Обязательно Майка/футболка, легкие брюки, шорты 2 штуки Рекомендовано Сменное нижнее белье 3 штуки Личная гигиена ☺ Рекомендовано Купальник, полотенце 1 штука Будем купаться в термальных источниках Рекомендовано Рюкзак экспедиционный 30-80 л. Основной рюкзак потребуется для личных вещей. Далее мы его будем использовать только на радиальные выходы, чтобы взять теплые вещи и сменные вещи, а также перекус там, где он нужен будет. Рекомендовано Накидка на рюкзак от дождя/снега 1 штука Удобная вещь для защиты от дождя и грязи. Можно заменить на 200 литровый мусорный пакет. Груз будет передвигаться на крыше машины. Необходимо защитить от пыль Рекомендовано Спальный мешок 1 штука Комфортная температура от 0°С, -5°С. Обязательно Фонарь налобный 1 штука Обязательно вставить новые батарейки. Пригодится вечером. Проверить его на качественность! Также взять запасные батарейки Обязательно Очки солнцезащитные 1 штука Желательно с чехлом, чтобы не разбились. Солнце яркое. Комфортно иметь очки с фактором защиты 3+.
Рекомендовано
Палки треккинговые 1 пара Кому-то подходят, а кому-то только мешают. Но признано, что такие палки снижают на 30% нагрузку на коленные суставы. Палки обязательны тем, кто делает восхождение на Авачинский вулкан Рекомендовано Зубная щетка, зубная паста, туалет. бумага 1 штука Личная гигиена Обязательно Кружка, ложка, миска 1 комплект Кушать из своей посуды. Также рекомендуем мыть сразу после еды! Обязательно Бутылка для воды / гидратор / термос 1–1,5 литра Для экскурсий. Наливать горячую воду или чай. Обязательно Крем и помада от загара 1 штука С максимальным фактором защиты Рекомендовано Личная аптечка + витамины 1 штука Аптечка от «любимых» болезней. Пластырь шириной 2–3 см для профилактики мозолей. Эластичный бинт — обязательно! Обязательно Страховка от НС Рекомендовано Паспорт РФ Всегда иметь с собой копию паспорта. Обязательно
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Я точно увижу китов? Медведей?
Конечно, хочется увидеть всех и близко! Но это дикая природа, мы не можем гарантировать встречу с заявленными животными и млекопитающими. Но у нас подобраны локации, где они чаще всего обитают!
- Какая температура на Камчатке?
Температура на Камчатке делится на 3 локации: город, зона за Вилючинским перевалом и Авачинский вулкан.
В городе средняя на наши туры +20°С. За перевалом +15°С. На вулкане до нуля и ниже может опуститься в зависимости от даты тура.
- Восхождение на Авачинский вулкан будет 100%?
Вулкан — не гора в геологическом смысле. Но правила техники безопасности мы применяем со всей серьезностью, как в альпинизме. Набор высоты — 1800 м. Ветер может достигать до 60 м/с и более (это шторм считается). Может быть сильная облачность или выпадение осадков.
При благоприятном сочетании факторов восхождение состоится. Также зависит от вашего уровня физической подготовки.
- Какой мобильный оператор ловит?
В локации города — все операторы. За перевалом лучше всего МТС. На втором месте — Мегафон. Другие операторы от случая к случаю.
- Какие дополнительные расходы могут быть в туре?
Все расходы мы максимум включили в тур.
Дополнительно вам могут потребоваться деньги (наличные):
- алкоголь;
- сувенирная продукция;
- развлечения, которые не включены в тур;
- питание в ресторанах и придорожных кафе;
- аренда личного снаряжения.
- Где и когда меня встретят?
Программа начинается в 12:00 по Камчатскому времени.
Мы встречаем всех участников в аэропорту г. Елизово до 11:30 утра и отвозим в гостевой дом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.