5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на катере
Начало: Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера,...
Расписание: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
65 000₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка к острову Старичков
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки! Живописные бухты, величественные скалы и незабываемая рыбалка. Уникальные впечатления и свежие деликатесы на борту
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе...
«Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом»
Расписание: С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
10 000₽ за человека
10.5 часов
Водная прогулка
Морская прогулка в Бухту Русскую
Насладитесь красотой Бухты Русской, наблюдая за китами и косатками. Вас ждут рыбалка, крабовое сафари и обед из свежих морепродуктов
Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11
«Морская рыбалка и крабовое сафари»
Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
19 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Сафари»
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