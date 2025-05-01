Найдено 3 экскурсии в категории « Сафари » в Петропавловске-Камчатском, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На катере 5 часов Водная прогулка Крабовое сафари на катере Начало: Петропавловск-Камчатский, Пирс Богородского озера,... Расписание: С 1 мая по 30 октября. Ежедневно. Выходы в 8.00 и 14.00 65 000 ₽ за всё до 7 чел. 5 часов Водная прогулка Морская прогулка к острову Старичков Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки! Живописные бухты, величественные скалы и незабываемая рыбалка. Уникальные впечатления и свежие деликатесы на борту Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, пирс Богородского озе... «Крабовое сафари и рыбалка — в открытом океане устроим настоящую охоту за крабом» Расписание: С 1 мая по 31 ноября. Ежедневно. Отправление в 8.00 и 14.00 10 000 ₽ за человека 10.5 часов Водная прогулка Морская прогулка в Бухту Русскую Насладитесь красотой Бухты Русской, наблюдая за китами и косатками. Вас ждут рыбалка, крабовое сафари и обед из свежих морепродуктов Начало: Петропавловск-Камчатский, ул. Береговая 11 «Морская рыбалка и крабовое сафари» Расписание: Ежедневно с 1 мая -31 октября. В 8.00 19 000 ₽ за человека Другие экскурсии Петропавловска-Камчатского

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Сафари»

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