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Обзорная экскурсия г. Петропавловск- Камчатский, Халактырский пляж

Виталий И.
Виталий И. – Гид из Петропавловска-Камчатского
Обзорная экскурсия г.

Петропавловск- Камчатский, Халактырский пляж
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 4 500 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия г. Петропавловск- Камчатский, Халактырский пляж

Что вы увидите

  • Площадь В. И. Ленина
  • Стелла «Город воинской славы»
  • памятники посвященные обороне г. Петропавловска-Камчатского
  • памятники экспедиции на Камчатку
  • Никольская сопка
  • Стелла «Пакетботы Святой Петр и Святой Павел»
  • смотровые площадки
  • гора Мишенка
  • Халактырский пляж.
Наш маршрут начнётся с исторической части г. Петропавловск – Камчатского. Мы посетим знаменитую среди местных жителей сопку любви - Никольская сопка. Увидим место боевых действий когда отражалась атака французский войск. Узнаем важные составляющие истории 📖 Камчатского края, открытие, образ жизни коренного населения, чем и как жил, и живет сегодня полуостров с его жителями. Посетим памятники и смотровые площадки с которых открывается потрясающий вид на Авачинскую бухту и сам город 🏙️ на фоне домашних вулканов. Наш город находится в уникальном уголке земли, самое большое кол-во вулканов и все виды вулканической активности в одном месте. Пообедаем и отправимся на смотровую площадку горы ⛰️ Мишенка откуда нам откроется не менее восхитительная панорама на вулканы, бухту, и город с другой стороны.
После посещения различных памятных мест и площадок, отправимся к береговой линии Тихого Океана - Халактырский пляж 🏖️. Одно из излюбленных мест отдыха как местного населения, так и гостей. Весь пляж состоит из черного вулканического песка, в котором присутствуют магнитные частицы, поэтому полезно походить босиком в теплую погоду. Мы пройдемся вдоль береговой линии, насладимся видами вулканов, волн, вдохнем запах океана, смелые и отважные смогут даже искупаться. После переместимся на скалы с которых открывается красивый панорамный вид. По желанию можно будет устроить небольшой ужин на свежем воздухе или посетить горячие лечебные источники, или музей 🖼 "Вулканариум".
Наш город растянут вдоль побережья и на смотровые площадки не так просто попасть без транспорта. Равнин в наших окрестностях мало, возвышения и спуски сменяют друг друга. Чтобы попасть на пляж - необходимо двигаться по грунтовым дорогам, а рейсовые автобусы не ходят в данных направлениях. Предлагаю Вам свою энергию и силы сохранить для создания красивых 🤩 фото-видео и впечатлений, нежели потратить их на полностью пешее передвижение которое потребует не один день.
В зимний период мы сможем дополнительно посетить лежбище морских львов - сивучей. Они размещаются прямо в центре города в портовой зоне и в порту на окраине города. Там нас будет ожидать потрясающий вид величественности природы животного мира. К этим замечательным соседям любят приходить все местные жители. Увидеть мощь и красоту в естественной среде.
Что входит
  • Услуги гида/экскурсовода со знанием английского языка
  • Транспортные услуги
  • Питание на маршруте.
Что не входит
  • Авиабилеты до Камчатки и обратно
  • Посещение горячих источников
  • Музей "Вулканариум, Другие дополнительные услуги, Личные траты, спиртные напитки.
Начало и место завершения
🚩 ул. Тушканова 12, пом. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий И.
Виталий И.
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