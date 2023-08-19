1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 55 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 09:00
3 июля в 08:00
от 50 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие по Петропавловску-Камчатскому: от истории к современности
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММатимова19 августа 2023Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
- ТТатьяна13 августа 2023Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
- ДДмитрий22 июня 2023Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
- ООльга9 мая 2023Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «От вашего отеля»
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