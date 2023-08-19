Экскурсии от вашего отеля в Петропавловске-Камчатском

Найдено 6 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Петропавловске-Камчатском, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Верблюд и Халактырский пляж: Путешествие по вулканам и океану
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей и океанской береговой линии с экскурсией на Авачинский перевал и Халактырский пляж
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 55 000 за всё до 3 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Вулкан Мутновский и «Дачные источники»: Живописное приключение
Откройте для себя уникальную красоту Камчатки с экскурсией на вулкан Мутновский. Живописные пейзажи и дыхание земли ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
3 июля в 07:00
4 июля в 07:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Тихий океан: «Халактырский пляж»
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Халактырский пляж: вулканы, Тихий океан и камчатские деликатесы
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки с экскурсией на Халактырский пляж. Величественные вулканы, черный песок и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 10 утра
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Вачкажец
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Вачкажец: живописные пейзажи и встреча с природой Камчатки
Погрузитесь в мир древних ледников, альпийских пейзажей и кристально чистых водопадов на экскурсии по горному массиву Вачкажец
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с утра.
Завтра в 09:00
3 июля в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
По Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Уникальное путешествие по Петропавловску-Камчатскому: от истории к современности
Погрузитесь в атмосферу Петропавловска-Камчатского, открывая его сокровенные уголки в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и «Верблюд»: восхождение с панорамными видами
Приглашаем вас на увлекательное восхождение к экструзии «Верблюд», где открываются захватывающие виды на вулканы и уникальная флора и фауна Камчатки
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Матимова
    19 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Прекрасная экскурсия, невероятная красота и мощь Тихого океана точно никого не оставит равнодушным, вид на все это великолепие завораживает с первых секунд! Отличная организация экскурсии. Помимо видов,истории, вкусного чая и местных деликатесов, получила крутые фото, видео и заботу! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2023
    Тихий океан: «Халактырский пляж»
    Нам очень повезло с погодой и гидом Надеждой! Спасибо за доставленное удовольствие и невероятные эмоции!
  • Д
    Дмитрий
    22 июня 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась, опытный гид, много рассказывал, общается со всеми участниками группы, под конец было ощущение, что знаю его много лет. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2023
    «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
    Камчатка меня поразила и влюбила в себя! Огромное спасибо за это Валентину и Надежде, мы прекрасно провели это время! Все
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    было организовано на высшем уровне. Валентин помимо того, что показал сказочные места, много рассказал о Камчатке и Петропавловске-Камчатском, так же был организован вкусный перекус на берегу Тихого океана)Помимо всего этого я получила ещё кучу красивых фото! Ребята спасибо вам за это, продолжайте радовать туристов)Благодаря Вам и такой красоте вокруг, хочется вернуться!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «От вашего отеля»

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  1. «Верблюд», Авачинский перевал + Халактырский пляж
  2. Вулкан Мутновский «Дачные источники»
  3. Тихий океан: «Халактырский пляж»
  4. Вачкажец
  5. По Петропавловску-Камчатскому
Сколько стоит экскурсия по Петропавловску-Камчатскому в июле 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "От вашего отеля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 18 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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