Ски-тур. Камчатка

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
Приглашаем вас ускользнуть от городской суеты и встретить рассвет среди гор Камчатки. Наш ски-тур — это возможность встретить природу в ее самой дикой и бесконечной красоте.

Ощутите дыхание ветра катаясь по диким вершинам, насладитесь местной кухней, расслабите мышцы после активной программы в уютном тепле бани и восстановите силы в диких термальных источниках.
Ски-тур. Камчатка
Ски-тур. Камчатка
Ски-тур. Камчатка
Ближайшие даты:
12
апр
19
апр
26
апр
3
мая

Что вас ожидает:

Богатство камчатских вкусов
Богатство камчатских вкусов
Насладитесь местной кухней из свежих морепродуктов
Неповторимые виды
Неповторимые виды
Насладитесь зимними пейзажами Камчатки с высоты птичьего полета
Термальные источники
Термальные источники
Расслабитесь, насладитесь теплой водой и восстановите силы в диких источниках с лечебной водой
Улётный фрирайд
Улётный фрирайд
Ощутите полную свободу катаясь по диким снежным склонам

Программа тура по дням

1 день

Вылет на вертолете в горный приют Святого Тимона

Сбор группы на вертодроме.

Вылет на вертолете из аэродрома в горный приют Святого Тимона. Вылет ориентировочно в 12:00 утра (могут быть корректировки в зависимости от погоды, поэтому необходимо прилетать на Камчатку за день до начала тура, по запросу мы можем забронировать гостиницу до заезда и после).

Знакомство с командой и группой Welcome drink.

Расселение.

Обед.

Инструктаж по лавинной безопасности.

Тренировочный ски-тур с посещением диких термальных источников, которые известны своими лечебными свойствами.

Ужин.

Купание в бассейне с термальной водой, баня (развлекательная программа, каждый вечер и если пурга: игры, настольный теннис, йога, тимбилдинг).

Вылет на вертолете в горный приют Святого ТимонаВылет на вертолете в горный приют Святого Тимона
2 день

Ски-тур, купание в бассейне с термальной водой, баня

Завтрак.

Подготовка оборудования перед выходом Брифинг, обсуждение маршрута и безопасности на нем.

Проверка снаряжения.

Ски-тур в сопровождении гидов.

Ланч на маршруте.

Возвращение на базу, обсуждение программы и планов на завтра.

Ужин.

Купание в бассейне с термальной водой, баня.

Ски-тур, купание в бассейне с термальной водой, баняСки-тур, купание в бассейне с термальной водой, баня
3 день

Ски-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребта

Завтрак.

Брифинг, обсуждение маршрута и безопасности на нем. Проверка снаряжения.

Ски-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребта.

Ланч на маршруте.

Возвращение на базу.

Свободное время:

  • просмотр фильмов/мультфильмов в кинозале;
  • настольный теннис;
  • бассейн;
  • баня.
Ски-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребтаСки-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребтаСки-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребтаСки-тур по живописным местам Валагинского и Ганальского хребта
4 день

Легкий ски-тур и перелет из горного приюта на вертодром

Завтрак.

Легкий ски-тур.

Обед на базе.

Сбор вещей и подготовка к вылету.

Перелет из горного приюта на вертодром.

Обратные билеты с Камчатки необходимо брать на следующий день после тура (на вторник, а лучше на среду, чтобы была возможность взять дополнительную экскурсию).

Легкий ски-тур и перелет из горного приюта на вертодромЛегкий ски-тур и перелет из горного приюта на вертодром

Проживание

Тур предусматривает проживание в экоотеле «Горный Приют святого Тимона».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

СтандартУлучшенныйЛюкс
Двухместное200 000210 000240 000
Одноместное260 000270 000300 000
Доп. место-140 000-

Варианты проживания

Горный Приют святого Тимона

3 ночи

Отель «Горный Приют святого Тимона», выполненный в стиле альпийского шале, находится в уединенной долине Тимоновского заповедника. Зона отеля окружена высокими скалами Авачинского хребта, находится недалеко от вулкана Бакенинг, хребта Ганальские Востряки, а также рядом с термальными источниками.

Доступ к отелю возможен только на вертолете – 45 минут полета, либо на снегоходе - несколько часов по живописному маршруту.

К услугам гостей:

  • комфортные номера с бесплатным Wi-Fi;
  • 2 бассейна с термальной водой;
  • ресторан с меню локальной и европейской кухни;
  • зал для йоги;
  • индивидуальный климат-контроль в номерах;
  • баня.

Номерной фонд:

  • люкс – 3 номера, 2 комнаты, 50 кв. м., большая двуспальная кровать, балкон с видом на горы, вместительность 3 человека, есть возможность дополнительного размещения;
  • улучшенный – 4 номера, 1 комната, 25 кв. м., 2 односпальные кровати, балкон, вместительность 2 человека, есть возможность дополнительного размещения;
  • стандарт – 4 номера, 1 комната, 12 кв. м., 2 односпальные, кровати, без балкона, вместительность 2 человека.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в эко-отель и обратно на вертолете
  • Питание по программе
  • Проживание в эко-отеле
  • Сопровождение гидами
  • Посещение бани
  • Страховка на авиаперелет
  • Аренда лавинного снаряжения
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Алкоголь, табачная продукция
  • Экипировка для ски-тура: лыжи, палки (возможна аренда по предварительному запросу)
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе
  • Медицинская страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • сноуборд / лыжи+палки/скитурный набор + ботинки;
  • одежда: штаны и куртка ветро/влаго защитные (достаточно одного комплекта);
  • термобельё (верх, низ), 2 комплекта;
  • «второй слой одежды» — флиски, кофты, балахоны;
  • для бассейна — купальники, плавки, тапочки;
  • рюкзак с возможностью крепления лыж или сноуборда;
  • шлем;
  • шапки, перчатки, рукавицы, бафы — этих вещей желательно по 2-е штуки;
  • тёплая куртка, лучше пуховая;
  • маска (лучше иметь и запасную) и очки;
  • личная аптечка;
  • сноубордистам иметь трекинговые палочки (если будете покупать, то рекомендуем брать с клипсами) они облегчат пешие переходы и восхождения (у нас есть прокат);
  • тем, кто идет без скитурного комплекта или сплитборда, то есть бэккантри — снегоступы (предоставляются бесплатно);
  • термос.
Есть ли прокат снаряжения?

В аренду можно взять лыжи для ски-тура – 400 рублей/ день. Ботинки не предоставляются, так как они подбираются индивидуально и на Камчатке нет проката со ски-турными ботинками.

Есть ли заброски во время катания?

Выходы на лыжах, но будет сопровождение на снегоходе.

На каком вертолете будет передвижение?

Передвигаться будем на вертолетах Ми-8.

Кто может участвовать в туре?
  • Возраст участников – до 50 лет;
  • Требуемый уровень катания – начальный, средний;
  • Физическая подготовка – хорошая;
  • Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний к физическим нагрузкам.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.
А
24 авг 2023
Всё организовано очень хорошо.

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