Трансфер на вертодром с заездом в кафе и магазины.

Теория и практика по лавинной безопасности.

Обед на судне и короткий выход на ски-тур/бэккантри на одну из ближайших сопок (решение о выходе принимают гиды в соответствии с временем и погодными условиями).

Завтрак и трансфер до бухты Русская .

Завтрак на борту нашего судна.

Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русская.

Обед.

Морской каякинг, который по праву считается одним из самых экологичных и созерцательных видов путешествий.

Кстати, каякинг доступен даже тем, кто не умеет плавать.

Конструкция каяка обеспечивает устойчивость как на спокойной воде, так и при небольших волнах.

Каждый участник получает спасательный жилет, дающий возможность держаться на плаву в случае, если лодка перевернется.

В один из дней пребывания в бухте Русская нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурный, где находится залежка сивучей (морских львов).

Мы посмотрим на этих чудесных животных в их естественной среде обитания буквально с расстояния вытянутой руки.

При соответствующих погодных условиях возможен морской каякинг к местами залежки животных.