Преимущества этого путешествия:
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча с организаторами.
Трансфер на вертодром с заездом в кафе и магазины.
Перелёт в бухту Русская.
Заселение на судно.
Инструктаж и раздача снаряжения.
Ужин и отдых.
Завтрак и трансфер до бухты Русская .
Обед на судне и короткий выход на ски-тур/бэккантри на одну из ближайших сопок (решение о выходе принимают гиды в соответствии с временем и погодными условиями).
Теория и практика по лавинной безопасности.
Морской каякинг по желанию.
Ужин.
Ночь на судне.
Завтрак на борту нашего судна.
Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русская.
Обед.
Морской каякинг, который по праву считается одним из самых экологичных и созерцательных видов путешествий.
Кстати, каякинг доступен даже тем, кто не умеет плавать.
Конструкция каяка обеспечивает устойчивость как на спокойной воде, так и при небольших волнах.
Каждый участник получает спасательный жилет, дающий возможность держаться на плаву в случае, если лодка перевернется.
В один из дней пребывания в бухте Русская нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурный, где находится залежка сивучей (морских львов).
Мы посмотрим на этих чудесных животных в их естественной среде обитания буквально с расстояния вытянутой руки.
При соответствующих погодных условиях возможен морской каякинг к местами залежки животных.
Завтрак на борту судна.
В первой половине дня ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед на борту судна.
После обеда морской каякинг.
Ужин.
Завтрак на борту судна.
В первой половине дня ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед на борту судна.
После обеда морской каякинг.
Ужин.
Завтрак на борту судна.
В первой половине дня ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.
Обед на борту судна.
После обеда морской каякинг.
Ужин.
Завтрак, сборы и перелёт в Петропавловск-Камчатский.
Заселение в гостевой дом.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выбор дополнительной активности:
Ужин и отдых.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.
В программе запланировано проживание в городе в двухместных и трехместных номерах в гостевом доме «Bay House» и на катамаране Kosatka.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа номера:
|3-х местное размещение
|150 000 рублей
|2-х местное размещение
|165 000 рублей
Одежда для катания:
Одежда для города (дом, бассейн, прогулки):
Катальное снаряжение:
Лавинное снаряжение:
Багаж:
Личная гигиена:
Аптечка:
Аксессуары:
Электроника:
Документы:
Для программы также потребуется:
Температура на корабле сильно зависит от погоды, но всегда поддерживается комфортной.
Бухта Русская уже давно заняла особое место в наших сердцах. Удобная для подхода на катамаране, закрытая, практически без волн, она дарит неограниченные возможности для ски-тура, а также морского каякинга! В одну сторону до бухты идти около 5-6 часов (примерно 70 км). Также мы иногда посещаем бухты Бечевинская, Железная и Моржовая.
В апреле и в мае будет очень разный снег – от твёрдого наста до весеннего и тяжёлого снега. На Камчатке в принципе состояние снега разнообразно в рамках одного места катания.
В случае непогоды мы имеем с собой морские каяки и сап-борды, настольные игры, книги и огромный телевизор!
Для организации тура необходима доплата в размере 25 000 рублей:
По программе предусмотрено два варианта заброски и возвращения группы:
Не забывайте о разнице во времени и продолжительности перелета! Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до начала программы.
При обратном перелете вы будете в Москве в день вылета.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!
Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев: