Ски-тур с проживанием на парусном катамаране

Sailing backcountry - это уникальное путешествие, совершить которое в России вы можете только на Камчатке

4.7
3 отзыва
Sailing backcountry – это уникальное путешествие, совершить которое в России вы можете только на Камчатке.

Мы отправляемся в плавание по Тихому океану на морском катамаране или яхте вдоль восточного побережья полуострова.
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ски-тур с проживанием на парусном катамаране
Ближайшие даты:
23
апр
29
апр
04
мая

Описание

Наша цель – уютный фьорд бухты Русская, которая врезалась в побережье на 8 километров, она станет нашим домом на шесть дней. Мы будем совершать восхождения и головокружительные спуски на горных лыжах и сноубордах, загорать на ласковом майском солнце, желающие смогут попробовать морской каякинг. Особой изюминкой станет посещение лежбища морских львов – сивучей.

Преимущества этого путешествия:

  • в этом туре будет интересно всем: и тем, кто любит кататься на лыжах и сноуборде, и тем, кто просто созерцает природу, и детям, и взрослым;
  • в мае дешевые авиабилеты на Камчатку;
  • это настоящее морское приключение – мы освоим каякинг, будем жить на морском катамаране и, возможно, встретим морских львов – сивучей.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».

Встреча с организаторами.

Трансфер на вертодром с заездом в кафе и магазины.

Перелёт в бухту Русская.

Заселение на судно.

Инструктаж и раздача снаряжения.

Ужин и отдых.

Прибытие на КамчаткуПрибытие на Камчатку
2 день
Бухта Русская

Завтрак и трансфер до бухты Русская .

Обед на судне и короткий выход на ски-тур/бэккантри на одну из ближайших сопок (решение о выходе принимают гиды в соответствии с временем и погодными условиями).

Теория и практика по лавинной безопасности.

Морской каякинг по желанию.

Ужин.

Ночь на судне.

Бухта Русская
3 день
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякинг

Завтрак на борту нашего судна.

Ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русская.

Обед.

Морской каякинг, который по праву считается одним из самых экологичных и созерцательных видов путешествий. 

Кстати, каякинг доступен даже тем, кто не умеет плавать. 

Конструкция каяка обеспечивает устойчивость как на  спокойной воде, так и при небольших волнах.

Каждый участник получает спасательный жилет, дающий возможность держаться на плаву в случае, если лодка перевернется.

В один из дней пребывания в бухте Русская нас ждет мини-путешествие к мысу Кекурный, где находится залежка сивучей (морских львов).

Мы посмотрим на этих чудесных животных в их естественной среде обитания буквально с расстояния вытянутой руки.

При соответствующих погодных условиях возможен морской каякинг к местами залежки животных.

Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякингСки-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякинг
4 день
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякинг

Завтрак на борту судна. 

В первой половине дня ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед на борту судна.

После обеда морской каякинг.

Ужин.

Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякинг
5 день
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякинг

Завтрак на борту судна. 

В первой половине дня ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед на борту судна.

После обеда морской каякинг.

Ужин.

6 день
Ски-тур/бэккантри в окрестностях бухты Русскую. Морской каякинг

Завтрак на борту судна. 

В первой половине дня ски-тур/бэккантри на различные горные вершины, окружающие бухту Русскую.

Обед на борту судна.

После обеда морской каякинг.

Ужин.

7 день
Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Завтрак, сборы и перелёт в Петропавловск-Камчатский.

Заселение в гостевой дом.

Ужин и отдых.

8 день
Свободный день или дополнительные активности

Завтрак.

Выбор дополнительной активности:

  • катание на собачьих упряжках;
  • ски-тур/бэккантри;
  • фрирайд со снегоходными забросками;
  • хели-ски;
  • серфинг и др.

Ужин и отдых.

Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
9 день
Отъезд

Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок и в сувенирную лавку.

Проживание

В программе запланировано проживание в городе в двухместных и трехместных номерах в гостевом доме «Bay House» и на катамаране Kosatka.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа номера:
3-х местное размещение  150 000 рублей
2-х местное размещение 165 000 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение группы персональным менеджером на протяжении всей программы
  • Проживание в гостевом доме или хост-отеле
  • Проживание на катамаране/яхте
  • Трёхразовое питание на судне
  • Завтраки и ужины в городе
  • Работа гидов и команды судна
  • Работа профессионального фотографа или видеооператора, на выбор организаторов (3 дня)
  • Полный комплект лавинного снаряжения (бипер, щуп, лопата, рация, лавинный рюкзак)
  • Использование морских каяков
  • Переход на судне/перелет на вертолете из города к месту проведения программы
  • Экскурсионная программа в день прилета, билеты для входа в бассейн в день прилета
  • Использование моторных лодок для прогулок по бухтам
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Аренда личного снаряжения (лыжи, сноуборд, ботинки, треккинговые палки)
  • Обеды в городе, кроме обеда в день прилёта
  • Дополнительная программа
  • Билеты на подъёмник на горнолыжной базе и в бассейн вне программы
  • Медицинская страховка – является обязательной
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для катания:

  • куртка ветро-влагозащитная;
  • штаны ветро-влагозащитные;
  • термобельё (верх, низ);
  • флисовая кофта;
  • пуховая куртка;
  • варежки, перчатки – 2 шт.;
  • баф / балаклава / шапка – 2 шт.;
  • носки катальные – 2 шт.

Одежда для города (дом, бассейн, прогулки):

  • обувь (кроссовки, ботинки);
  • джинсы;
  • толстовка;
  • футболки;
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • одежда для дома;
  • тапки;
  • полотенце;
  • купальник / плавки;
  • резиновые шлёпки.

Катальное снаряжение:

  • горные лыжи (+ камус) или сноуборд;
  • горнолыжные или сноубордические ботинки;
  • палки;
  • шлем;
  • маска – 2 шт.;
  • защита (черепаха, налокотники, защитные шорты, наколенники);
  • рюкзак 40 литров (с креплениями для лыж / сноуборда).

Лавинное снаряжение:

  • бипер (аренда включена);
  • щуп (аренда включена);
  • лопата (аренда включена);
  • рация (аренда включена);
  • лавинный рюкзак (аренда не включена).

Багаж:

  • чехол для лыж / сноуборда;
  • компактный рюкзак;
  • замки на багаж;
  • сумка на колёсах / баул / чемодан;
  • гермомешок;
  • бирки на багаж.

Личная гигиена:

  • несессер;
  • зубные щётка и паста;
  • гигиеническая помада;
  • расчёска;
  • солнцезащитный крем;
  • салфетки сухие и влажные.

Аптечка:

  • пластыри (против мозолей и т. д.);
  • эластичный бинт / тейпы;
  • средства от головной боли;
  • желудочные средства;
  • жаропонижающие средства;
  • антигистаминные средства;
  • средства от укачивания;
  • личные лекарства;
  • леденцы в самолёт;
  • перекись водорода;
  • бинт / вата.

Аксессуары:

  • солнцезащитные очки;
  • сушилка для ботинок;
  • мультитул;
  • гермосумка для телефона;
  • гермосумка для документов;
  • сумка / чехол для электроники;
  • термос;
  • фляга;
  • металлическая кружка.

Электроника:

  • телефон;
  • часы;
  • наушники;
  • портативный аккумулятор;
  • фотоаппарат;
  • зарядные устройства;
  • налобный фонарь;
  • запасные батарейки;
  • портативная колонка.

Документы:

  • паспорт, водительские права;
  • страховой полис;
  • кошелёк, деньги, карты.

Для программы также потребуется:

  • удобная сменная обувь, для перемещения по судну;
  • одежда для сна и нахождения на борту.

Температура на корабле сильно зависит от погоды, но всегда поддерживается комфортной.

Сколько занимают по времени переходы на катамаране?

Бухта Русская уже давно заняла особое место в наших сердцах. Удобная для подхода на катамаране, закрытая, практически без волн, она дарит неограниченные возможности для ски-тура, а также морского каякинга! В одну сторону до бухты идти около 5-6 часов (примерно 70 км). Также мы иногда посещаем бухты Бечевинская, Железная и Моржовая.

Какой снег будет в апреле и мае?

В апреле и в мае будет очень разный снег – от твёрдого наста до весеннего и тяжёлого снега. На Камчатке в принципе состояние снега разнообразно в рамках одного места катания.

Что мы будем делать, если не будет погоды?

В случае непогоды мы имеем с собой морские каяки и сап-борды, настольные игры, книги и огромный телевизор!

Информация для иностранных туристов

Для организации тура необходима доплата в размере 25 000 рублей:

  • оформление документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
  • англоговорящий сопровождающий и гид;
  • учесть другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Варианты программы тура

По программе предусмотрено два варианта заброски и возвращения группы:

  • Вариант 1 – заброска группы кораблем, возвращение на вертолете – заезд 1 и 3.
  • Вариант 2 – заброска группы вертолетом, возвращение на корабле – заезд 2 и 4.

Не забывайте о разнице во времени и продолжительности перелета! Чтобы быть у нас в день начала программы, из Москвы нужно вылетать за один день до начала программы.

При обратном перелете вы будете в Москве в день вылета.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую страховку необходимо оформить?

Медицинская страховка обязательна всем участникам программы (не входит в стоимость тура). Страховка должна действовать весь период программы и содержать следующие условия «фрирайд \ катание вне трасс \ катание по немаркированным трассам», просто «горные лыжи» — недостаточно!

Страховка от несчастного случая (не входит в стоимость тура). Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Ограничения по участию в туре

Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:

  • Возраст участников – до 50 лет;
  • Физическая подготовка – начальная, средняя;
  • Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим и морским прогулкам.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
16 фев 2022
Отлично
И
12 окт 2021
Сами активности организованы отлично! Отличные активные гиды стараются сделать все возможное, чтобы туристу было интересно и комфортно. Чего стоят только перекусы на природе! Машины все суперпроходимые, в отличном состоянии, так что вопроса доедем ли даже не стояло. отдельное спасибо гиду Алексею, с котоым мы путешествовали в каньен Опасный и на Вачкажец! Интересная беседа, потрясающие рассказы об истории и быте коренного населения и вкуснейший домашний обед оставили неизгладимые впечатления от путешествий!
Хотелось бы лучшего планирования в компоновке активностей по дням от менеджера на месте. К сожалению, из-за неправильной, на мой взгляд, логистики мы не успели подняться на вулкан, тк он был отложен на конец недели, когда погода уже окончательно испортилась. В остальном все было отлично.
К
14 июля 2021
Всё отлично!

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