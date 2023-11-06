А также посетим музей вулканов и смотровые площадки с захватывающими видами, познакомимся с корякской культурой и насладимся отдыхом в термальных источниках.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Музей вулканов «Вулканариум»
Встреча в аэропорту, переезд в гостиницу.
По пути посещение памятника «Здесь начинается Россия», с медведями на пьедестале.
Заселение в номера, небольшой отдых.
Переезд в «Вулканариум». Экскурсия по интерактивному музею, созданному вулканологом и математиком Сергеем Самойленко и его женой — культурологом Алёной Самойленко.
После музея заезд на лежбище сивучей (при их наличии) и в сувенирный магазин (по желанию).
Посещение смотровой площадки на сопке Петровской.
Возвращение в гостиницу.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Катание на собачьих упряжках, корякское этническое стойбище, купание в термальных источниках «Зеленовские озерки»
Завтрак.
Переезд в этно-культурное стойбище «Кайныран».
Небольшой этнический концерт.
Мастер-класс по корякским танцам.
Фотосессия в национальной одежде. Музей-фотозона (изба-каюра).
Камчатский Чай в яранге и лепешки с костра.
Катание на собачьей упряжке (самоуправление).
Обед — шурпа из оленины.
Экскурсия по питомнику ездовых собак.
После обеда переезд на горячие источники.
«Зеленовские озерки» представляют собой комплекс из 10 ванн с различной по температуре термальной водой, небольшим бассейном с минеральной водой.
А рядом с источниками находится ледяное озеро, в которое так приятно окунуться после горячих ванн.
После купания возвращение в гостиницу.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Подножие Вилючинского вулкана, Вилючинский перевал, п. Паратунка
Завтрак.
Выезд к Вилючинскому перевалу.
Дорога проходит по долине реки Паратунка между заснеженных сопок, огибая у самого подножия вулкан Вилючинский, и в финальном отрезке серпантином уходит в перевал на высоту 825 метров над уровнем моря.
На перевале находится одна из самых красивых смотровых площадок.
В ясную погоду помимо шикарного вида на Вилючинский, также можно увидеть вулканы Горелый, Мутновский, Опалу и конечно вид на долину.
По ходу экскурсии будут сделаны остановки на Серебряном ручье с чистейшей и очень вкусной питьевой водой, на дороге у подножия Вилючинского вулкана с видом на замерзший водопад ярко-голубого цвета.
А на обратном пути мы заедем в п. Паратунку и покупаемся в бассейне с термальной водой.
После купания возвращение в гостиницу.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Транспорт в этот день может быть разный — от автомобиля повышенной проходимости, до снегохода с нартами (санями). Выбор транспорта остается за организаторами, может зависеть от снежного покрова, дорожной обстановки и погодных условий и других причин.
Горный массив Вачкажец, Начикинский санаторий (снегоходная в нартах)
Завтрак.
Выезд к горному массиву Вачкажец (автомобиль, затем снегоход).
Горный массив Вачкажец — это удивительное по красоте и умиротворенности место.
Маршрут туда проходит через Начикинский перевал, лесной массив каменных берез и замерзшее озеро Тахколоч.
Между крутых скалистых склонов спрятались ледниковые цирки и заснеженные долины.
Иногда можно увидеть замерзшие водопады Вачкажца, если они не покрыты снегом.
Насладившись красотами и надышавшись чистейшим горным воздухом, мы возвращаемся к автомобилю и переезжаем в Начикинский санаторий.
Обед в теплой столовой и купание в открытом бассейне с термальной целебной водой.
Вечером возвращение в гостиницу.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Свободный день или дополнительные активности
Завтрак в гостинице.
Этот день можно использовать, как запасной, на случай неблагоприятной погоды.
Если с погодой на протяжении тура было все хорошо, тогда каждый может его использовать по своему усмотрению:
- покататься на одной из трасс Камчатки на горных лыжах или сноуборде;
- взять дополнительную экскурсию к Авачинскому вулкану или Малкинским термальным источникам.
Обед и ужин в кафе или ресторане города (в стоимость не входит).
Ночевка в гостинице.
Побережье Тихого океана, мыс Маячный, скалы «Три брата» (снегоходная в нартах)
Завтрак.
Выезд к побережью Тихого океана (автомобиль, затем снегоход).
Остановка на смотровой площадке, с которой видны легендарные скалы «Три брата».
Посещение мыса Маячного, на котором расположился самый старый на побережье Тихого океана маяк «Петропавловский» и прогулка по берегу Тихого океана.
Во время экскурсии перекус с горячим чаем и возвращение в город.
Ночь в гостинице.
Возвращение домой
Завтрак.
Трансфер в аэропорт, по пути посещение рыбного рынка.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак).
Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Гейзер» 3
Расположена в деловом районе г. Петропавловска-Камчатский. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, парковка, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Расстояние до Авачинского залива составляет 1,2 км, а до международного аэропорта «Елизово» можно доехать за 40 минут.
К услугам наших гостей 40 уютных номеров одно- и двухместного размещения, оформленные в классическом стиле. Из окон открывается вид на Авачинскую бухту и гряду домашних вулканов Петропавловска-Камчатского.
В номерах находится все необходимое для приятного пребывания: две полутороспальные кровати или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф для одежды, телевизор с кабельными каналами, холодильник, телефон с междугородней и международной связью, чайник, чайная пара.
Гости могут посетить кафе и рестораны поблизости или перекусить в баре отеля, а также воспользоваться услугами китайского оздоровительного центра, где гостям предложат лечебный и расслабляющий массаж. Работает парикмахерская и маникюрный кабинет.
Гостиница «Арсеньев» 3
В городе Петропавловск-Камчатском находится современный отель под названием «Арсеньев». К услугам гостей предоставляется место для хранения лыжного инвентаря. Заселение возможно в любое время, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера представлены категориями двухместные «Стандарты» и «Полулюксы Сьюит». Интерьер выполнен в классических светло-бежевых тонах. Комнаты оборудованы двуспальными или односпальными кроватями, шкафом, столом и стулом.
По утрам сервируется вкусный и сытный завтрак. Рядом со зданием есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице (двухместное TWIN, завтрак)
- Экскурсионная программа
- Питание на экскурсиях по программе
- Трансферы по программе
- Услуги гидов и экскурсовода
- Разрешительные документы для нахождения на территории природного парка
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.
- Дополнительные экскурсии в свободный день (по желанию)
- Трансферы, не входящие в программу тура
- Входной билет в бассейн с термальной водой (500–1000 руб.)
- Обеды и ужины на городской части тура
- Доплата для иностранных граждан (за оформление пропуска)
- Страховка
- Алкоголь и сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Зимняя экипировка (январь, февраль до -35°C, март, апрель до -25°C подойдет теплый горнолыжный костюм).
- Флиска или свитер.
- Термобелье зимнее.
- Головной убор (теплая шапка).
- Подшлемник или балаклава.
- Перчатки (теплые)
- Особое внимание уделите обуви. Она должна быть по возможности высокая, чтобы через верх, внутрь, не попадал снег, а также, она должна быть достаточно теплая и непромокаемая.
- Теплые носки (2 пары).
- Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце, по возможности халат).
- Солнцезащитные очки или горнолыжная маска.
- Солнцезащитный крем.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки.
- Небольшой рюкзачок или сумочка, куда можно будет положить купальные принадлежности или сменные теплые вещи.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На чем мы будем передвигаться в туре?
В туре мы передвигаемся на автомобиле, снегоходе (нарты).
- Возможны ли изменения в программе?
По метеоусловиям возможны изменения маршрута и программы в целях обеспечения безопасности.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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