Зимняя сказка. Приключения на Камчатке

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Камчатка прекрасна в любое время года.

Вулканы, океан, горячие источники и снежные сопки ждут вас! В это время на полуострове не так много туристов, а значит вы сможете остаться с природой наедине. Стоимость тура без проживания — 54 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 82 000 руб.
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Ближайшие даты:
2
янв
7
янв
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев
11
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Что вас ожидает:

Петропавловск-Камчатский
Петропавловск-Камчатский
Познакомимся с далеким прекрасным городом и увидим его знаковые места
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Научимся самостоятельно управлять собачьей упряжкой и прокатимся с ветерком
Этническая программа
Этническая программа
Поучаствуем в этнопрограмме и сделаем фото в национальных костюмах
Снегоходный восторг
Снегоходный восторг
Прокатимся у подножия Авачинского вулкана на ратраке или снегоходе в нартах
Радоновые ванны
Радоновые ванны
Искупаемся в горячих ваннах, наполнен сероводородной минеральной водой
Тихий океан
Тихий океан
Восхитимся красотой и величием Тихого океана во время поездки на побережье

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петропавловск-Камчатский

Прибытие в Петропавловск-Камчатский.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице после 14:00.

Свободное время.

Прибытие в Петропавловск-КамчатскийПрибытие в Петропавловск-Камчатский
2 день

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому

09:00 Завтрак.

10:00–11:00 Трансфер в музей вулканов.

11:00–12:00 Экскурсия в «Вулканариуме» или в Краеведческом музее (определяется организатором тура).

12:00–14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники).

14:00–15:00 Обед в одном из ресторанов Петропавловска-Камчатского (бизнес-ланч).

15:00–16:30 Посещение сувенирного магазина и рыбного рынка.

16:30–17:30 Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуОбзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуОбзорная экскурсия по Петропавловску-КамчатскомуОбзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
3 день

Поездка к подножию Авачинского вулкана

08:00 Завтрак.

10:00–11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).

11:30 Прибытие на туристическую базу, чай.

12:30–14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана. Прогулка.

14:30–15:30 Чай с закусками на базе.

15:30–17:30 Возвращение в гостиницу.

Поездка к подножию Авачинского вулканаПоездка к подножию Авачинского вулканаПоездка к подножию Авачинского вулканаПоездка к подножию Авачинского вулкана
4 день

Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три Брата»

08:00 Завтрак.

09:00–10:00 Трансфер к месту сбора.

10:00–15:00 Экскурсия на снегоходе (в нартах). Пикник во время экскурсии (чай, бутерброды, сладкое).

15:00–16:00 Возвращение в гостиницу.

Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три Брата»Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три Брата»Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три Брата»Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три Брата»
5 день

Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»

09:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.

11:00–14:00 Катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.

14:00–14:30 Трансфер в «Зеленовские озерки».

14:30–15:30 Купание в бассейне.

15:30–17:30 Возвращение в гостиницу.

Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»
6 день

Свободный день или дополнительные активности

08:00 Завтрак.

Свободное время или дополнительные экскурсии:

  • к Южной группе вулканов на вездеходе;
  • конные прогулки;
  • вертолетная экскурсия — Облет Южной группы вулканов.
Свободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активностиСвободный день или дополнительные активности
7 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Стоимость тура без проживания:

  • взрослый — 54 000 руб. /чел.;
  • ребенок до 12 лет — 20 000 руб. /чел.

Стоимость тура с проживанием на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
«Лагуна», корпус «Голубое озеро» 2* (поселок Паратунка)82 000100 000
«Лагуна», корпус «Гостевая деревня» 3* (поселок Паратунка)83 000114 000
«Спутник» 4* (поселок Паратунка)97 000128 000
«Спутник-Камчатка» 3* (поселок Паратунка)91 000122 000
Гостиница в Петропавловске-Камчатском («Ключотель», «Командор»)84 500115 000
Ребенок до 12 лет на доп. месте (при проживании с двумя взрослыми)35 000
Скидка на ребенка до 12 лет при проживании с 1 взрослым в 2-местном номере (вычитается из цены 2-местного размещения)18 500

Цены указаны ориентировочные, возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница "Лагуна", корпус "Голубое озеро" 2

6 ночей

Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.

Номера оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств также фен и бесплатный Wi-fi.

В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».

В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг.

Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом.

Гостиница "Лагуна", корпус "Голубое озеро" 2Гостиница "Лагуна", корпус "Голубое озеро" 2Гостиница "Лагуна", корпус "Голубое озеро" 2Гостиница "Лагуна", корпус "Голубое озеро" 2

Гостиница "Лагуна", корпус "Гостевая деревня" 3

6 ночей

Расположение: 40 км. от Петропавловска-Камчатского, 30 км. от аэропорта в г. Елизово.

Услуги:

  • открытый бассейн (в том числе с термальной водой);
  • вейк-парк;
  • «глэмпинг» на берегу озера;
  • тюбинговая горка, каток.

Популярные удобства: Бесплатная парковка

Дополнительная информация:

  • 30 минут до аэропорта;
  • озеро на территории гостиничного комплекса;
  • горки в бассейне.
Гостиница "Лагуна", корпус "Гостевая деревня" 3Гостиница "Лагуна", корпус "Гостевая деревня" 3Гостиница "Лагуна", корпус "Гостевая деревня" 3Гостиница "Лагуна", корпус "Гостевая деревня" 3

Гостиница «Спутник» 4

6 ночей

Гостиница «Спутник» расположена в селе Паратунка. В гостинице есть ресторан, бар, спа-центр (финская сауна, русская парная, хамам, соляная комната), открытые бассейны с термальной, детский крытый бассейн.

Уютные номера, где есть все необходимое для вашего отдыха: кровать, стол, прикроватные тумбочки, сейф, телевизор, мини-бар, холодильник, фен.

В ванной комнате: душ, туалет, раковина, набор полотенец.

Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4Гостиница «Спутник» 4

Гостиница «Спутник-Камчатка» 3

6 ночей

Гостиница расположена в селе Паратунка.

В гостинице есть бассейн, также проживающие в «Спутник-Камчатка» пользуются всей инфраструктурой гостиницы «Спутник», включая спа.

В номере есть все необходимое для вашего отдыха — кровать, ванная комната, холодильник, сейф, телевизор.

Гостиница «Спутник-Камчатка» 3Гостиница «Спутник-Камчатка» 3Гостиница «Спутник-Камчатка» 3Гостиница «Спутник-Камчатка» 3

Гостиница «Ключотель»

6 ночей

Отель находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади.

Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.

В стоимость номера включен завтрак по системе «шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.

Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,2 км, а до автовокзала — 5,6 км.

Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»Гостиница «Ключотель»

Гостиница «Командор»

6 ночей

Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края.

В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.

По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Среди прочего, к услугам гостей общий лаундж.

Рядом есть хорошие условия для прогулок. В 4,6 км находится микрорайон Сероглазка, а в 7,1 км — микрорайон Моховая. Расстояние от отеля «Командор» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 27 км.

Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»Гостиница «Командор»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги экскурсовода-гида в День 2, 3, 4, 5
  • Услуги гидов-проводников на маршрутах
  • Групповые трансферы от/до аэропорта в день заезда/выезда основной группы
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Купание в бассейне (при проживании в Паратунке)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины в гостинице
  • Обед в день 6
  • Спиртные напитки
  • Трансферы от/до аэропорта в дни отличные от заезда/выезда основной группы (можно добраться самостоятельно (на такси) или заказать индивидуальный трансфер)
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (цена примерная, уточняйте при бронировании):тур на вездеходах к Южной группе вулканов - от 20 000 руб. /чел. конные прогулки - от 3 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов - от 40 000 руб. /чел
  • Тур на вездеходах к Южной группе вулканов - от 20 000 руб. /чел
  • Конные прогулки - от 3 000 руб. /чел
  • Вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов - от 40 000 руб. /чел
  • При заезде с 30.12 в «Лагуну» обязательная доплата за новогодний ужин с программой - 15 000 руб. /чел
  • Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплое термобелье;
  • тёплые влаго- и ветрозащитные брюки;
  • влаго- и ветронепроницаемая куртка;
  • пуховка;
  • свитер или флисовая кофта;
  • перчатки, рукавицы;
  • шарф, бафф;
  • шапка;
  • солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • купальные принадлежности;
  • остальные вещи на ваше усмотрение.
Какие вещи взять с собой?
  • тёплое термобельё;
  • тёплые влаго - и ветрозащитные брюки;
  • влаго - и ветронепроницаемая куртка;
  • свитер или флисовая кофта;
  • перчатки, руковицы, шарф, шапка;
  • солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректировано в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.

Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или отменяться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
6 мар 2023
Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные ("домашние"вулканы, Тихий океан и черный вулканический песок, снегоходы, катание на собачьих упряжках, этно программа)!!! Мы восторге!!!
Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океанСпасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океанСпасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные (&quot;домашние&quot;вулканы, Тихий океан
А
1 мар 2023
Отель, в котором жил (Лагуна), просто супер!
Тур понравился.
Вот то, что бы я изменил:
1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих областях, очень интересно и не заумно рассказал обо всем, но в контексте локаций ОЧЕНЬ часто фигурировало сравнение с летом и было много именно рекламы летних туров.
2. На вулкан верблюд добирались на крутом старинном японском ратраке. Штука хорошая, долгая дорога туда была наполнена необычными впечатлениями от поездки, а вот уже дорога обратно казалась бесконечной, очень долгой и в какой-то момент хотелось просто пойти пешком. Предпочтительнее было бы воспользоваться всё-таки снегоходами, даже несмотря на возможный ветер и явно больший комфорт в салоне ратрака, даже несмотря на шум.
С
11 янв 2023
Привет Всем!
Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой бассейн с термальной водой - купание утром и вечером (хотя врачи рекомендуют не более 1-2 раз в неделю). Природа в Термальном как в сказке (такое можно увидеть только на открытках - нам повезло увидеть и ощутить это воочию). Недаром тур так и называется - "Зимняя сказка. Приключения на Камчатке. " Жалко что новогодние праздники быстро закончились. Погоду поймали разную - была и снежная пурга и ясные дни. Попали даже в непогоду при подъёме к подножью вулканов. Все очень понравилось. Судя по мониторингу местных цен - стоимость тура очень даже приемлема и даже радует. Всем рекомендую.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-КамчатскийВыездныеВсе туры7-дневные турыТуры на собачьих упряжкахНа автобусе

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