Вулканы, океан, горячие источники и снежные сопки ждут вас! В это время на полуострове не так много туристов, а значит вы сможете остаться с природой наедине. Стоимость тура без проживания — 54 000 руб. Стоимость тура с проживанием — от 82 000 руб.
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Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Прибытие в Петропавловск-Камчатский.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице после 14:00.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
09:00 Завтрак.
10:00–11:00 Трансфер в музей вулканов.
11:00–12:00 Экскурсия в «Вулканариуме» или в Краеведческом музее (определяется организатором тура).
12:00–14:00 Обзорная экскурсия по городу (смотровая, памятники).
14:00–15:00 Обед в одном из ресторанов Петропавловска-Камчатского (бизнес-ланч).
15:00–16:30 Посещение сувенирного магазина и рыбного рынка.
16:30–17:30 Возвращение в гостиницу.
Поездка к подножию Авачинского вулкана
08:00 Завтрак.
10:00–11:30 Трансфер к подножию Авачинского вулкана (машина + ратрак или снегоход в нартах).
11:30 Прибытие на туристическую базу, чай.
12:30–14:30 Экскурсия на ратраке/снегоходе в нартах у подножия Авачинского вулкана. Прогулка.
14:30–15:30 Чай с закусками на базе.
15:30–17:30 Возвращение в гостиницу.
Экскурсия на снегоходе (в нартах) к скалам «Три Брата»
08:00 Завтрак.
09:00–10:00 Трансфер к месту сбора.
10:00–15:00 Экскурсия на снегоходе (в нартах). Пикник во время экскурсии (чай, бутерброды, сладкое).
15:00–16:00 Возвращение в гостиницу.
Катание на собачьих упряжках, «Зеленовские озерки»
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в питомник ездовых собак.
11:00–14:00 Катание на собачьих упряжках, этническая экскурсионная программа, фото в национальных костюмах коренных народов севера, горячий обед.
14:00–14:30 Трансфер в «Зеленовские озерки».
14:30–15:30 Купание в бассейне.
15:30–17:30 Возвращение в гостиницу.
Свободный день или дополнительные активности
08:00 Завтрак.
Свободное время или дополнительные экскурсии:
- к Южной группе вулканов на вездеходе;
- конные прогулки;
- вертолетная экскурсия — Облет Южной группы вулканов.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Стоимость тура без проживания:
- взрослый — 54 000 руб. /чел.;
- ребенок до 12 лет — 20 000 руб. /чел.
Стоимость тура с проживанием на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Лагуна», корпус «Голубое озеро» 2* (поселок Паратунка)
|82 000
|100 000
|«Лагуна», корпус «Гостевая деревня» 3* (поселок Паратунка)
|83 000
|114 000
|«Спутник» 4* (поселок Паратунка)
|97 000
|128 000
|«Спутник-Камчатка» 3* (поселок Паратунка)
|91 000
|122 000
|Гостиница в Петропавловске-Камчатском («Ключотель», «Командор»)
|84 500
|115 000
|Ребенок до 12 лет на доп. месте (при проживании с двумя взрослыми)
|35 000
|—
|Скидка на ребенка до 12 лет при проживании с 1 взрослым в 2-местном номере (вычитается из цены 2-местного размещения)
|18 500
|—
Цены указаны ориентировочные, возможны изменения, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница "Лагуна", корпус "Голубое озеро" 2
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
Номера оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств также фен и бесплатный Wi-fi.
В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
В зимний период времени в качестве развлечений отель предлагает каток и тюбинг.
Гости могут посетить Аквацентр и насладиться купанием в открытом бассейне с подогревом.
Гостиница "Лагуна", корпус "Гостевая деревня" 3
Расположение: 40 км. от Петропавловска-Камчатского, 30 км. от аэропорта в г. Елизово.
Услуги:
- открытый бассейн (в том числе с термальной водой);
- вейк-парк;
- «глэмпинг» на берегу озера;
- тюбинговая горка, каток.
Популярные удобства: Бесплатная парковка
Дополнительная информация:
- 30 минут до аэропорта;
- озеро на территории гостиничного комплекса;
- горки в бассейне.
Гостиница «Спутник» 4
Гостиница «Спутник» расположена в селе Паратунка. В гостинице есть ресторан, бар, спа-центр (финская сауна, русская парная, хамам, соляная комната), открытые бассейны с термальной, детский крытый бассейн.
Уютные номера, где есть все необходимое для вашего отдыха: кровать, стол, прикроватные тумбочки, сейф, телевизор, мини-бар, холодильник, фен.
В ванной комнате: душ, туалет, раковина, набор полотенец.
Гостиница «Спутник-Камчатка» 3
Гостиница расположена в селе Паратунка.
В гостинице есть бассейн, также проживающие в «Спутник-Камчатка» пользуются всей инфраструктурой гостиницы «Спутник», включая спа.
В номере есть все необходимое для вашего отдыха — кровать, ванная комната, холодильник, сейф, телевизор.
Гостиница «Ключотель»
Отель находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади.
Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.
В стоимость номера включен завтрак по системе «шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.
Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,2 км, а до автовокзала — 5,6 км.
Гостиница «Командор»
Отель типа «постель и завтрак» «Командор» расположен рядом с центром Петропавловска-Камчатского — сердца Камчатского края.
В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем, укомплектованная тапочками и халатами.
По утрам в отеле «Командор» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Среди прочего, к услугам гостей общий лаундж.
Рядом есть хорошие условия для прогулок. В 4,6 км находится микрорайон Сероглазка, а в 7,1 км — микрорайон Моховая. Расстояние от отеля «Командор» до аэропорта Петропавловск-Камчатский составляет 27 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Паратунке или Петропавловске-Камчатском
- Питание, указанное в программе
- Услуги экскурсовода-гида в День 2, 3, 4, 5
- Услуги гидов-проводников на маршрутах
- Групповые трансферы от/до аэропорта в день заезда/выезда основной группы
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Купание в бассейне (при проживании в Паратунке)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в гостинице
- Обед в день 6
- Спиртные напитки
- Трансферы от/до аэропорта в дни отличные от заезда/выезда основной группы (можно добраться самостоятельно (на такси) или заказать индивидуальный трансфер)
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (цена примерная, уточняйте при бронировании):тур на вездеходах к Южной группе вулканов - от 20 000 руб. /чел. конные прогулки - от 3 000 руб. /чел. вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов - от 40 000 руб. /чел
- Тур на вездеходах к Южной группе вулканов - от 20 000 руб. /чел
- Конные прогулки - от 3 000 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия - Облет Южной группы вулканов - от 40 000 руб. /чел
- При заезде с 30.12 в «Лагуну» обязательная доплата за новогодний ужин с программой - 15 000 руб. /чел
- Другие услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплое термобелье;
- тёплые влаго- и ветрозащитные брюки;
- влаго- и ветронепроницаемая куртка;
- пуховка;
- свитер или флисовая кофта;
- перчатки, рукавицы;
- шарф, бафф;
- шапка;
- солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- купальные принадлежности;
- остальные вещи на ваше усмотрение.
Какие вещи взять с собой?
- тёплое термобельё;
- тёплые влаго - и ветрозащитные брюки;
- влаго - и ветронепроницаемая куртка;
- свитер или флисовая кофта;
- перчатки, руковицы, шарф, шапка;
- солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время выезда из гостиницы и начала экскурсий может быть скорректировано в зависимости от удаленности гостиницы и (или) погодных условий.
Все экскурсии зависят от погоды, могут меняться местами или отменяться.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур понравился.
Вот то, что бы я изменил:
1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих областях, очень интересно и не заумно рассказал обо всем, но в контексте локаций ОЧЕНЬ часто фигурировало сравнение с летом и было много именно рекламы летних туров.
2. На вулкан верблюд добирались на крутом старинном японском ратраке. Штука хорошая, долгая дорога туда была наполнена необычными впечатлениями от поездки, а вот уже дорога обратно казалась бесконечной, очень долгой и в какой-то момент хотелось просто пойти пешком. Предпочтительнее было бы воспользоваться всё-таки снегоходами, даже несмотря на возможный ветер и явно больший комфорт в салоне ратрака, даже несмотря на шум.
Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой бассейн с термальной водой - купание утром и вечером (хотя врачи рекомендуют не более 1-2 раз в неделю). Природа в Термальном как в сказке (такое можно увидеть только на открытках - нам повезло увидеть и ощутить это воочию). Недаром тур так и называется - "Зимняя сказка. Приключения на Камчатке. " Жалко что новогодние праздники быстро закончились. Погоду поймали разную - была и снежная пурга и ясные дни. Попали даже в непогоду при подъёме к подножью вулканов. Все очень понравилось. Судя по мониторингу местных цен - стоимость тура очень даже приемлема и даже радует. Всем рекомендую.