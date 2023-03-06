Отель находится в центре Петропавловска-Камчатского, в районе Комсомольской площади.

Номерной фонд представлен различными категориями, от «Стандарта» до «Люкса». Интерьер номеров выполнен в светлых оттенках, что придаёт ощущение домашнего уюта и спокойствия. Комфортное проживание обеспечит установленная необходимая мебель и техника, в том числе кондиционер и бесплатный Wi-Fi. В собственных ванных комнатах душевая кабина, предоставляются наборы полотенец и тапочки.

В стоимость номера включен завтрак по системе «шведский стол» с 08:00 до 10:00, если гости выезжают раньше 08:00, то предлагается завтрак с собой (ланчбокс). В случае проживания в отеле небольшого количества гостей (до 6 человек) завтрак предлагается на выбор. Во внутреннем дворике отеля организована мангальная зона с необходимыми принадлежностями.

Рядом расположены многочисленные кафе и рестораны, продуктовые магазины, торговый центр «Галант Плаза». В 837 м находится музей «Вулканариум», который будет интересен не только маленьким гостям, но и их родителям. Для прогулок на свежем воздухе отлично подойдёт Городской парк культуры и отдыха в 1 км. Расстояние до аэропорта Елизово — 21,2 км, а до автовокзала — 5,6 км.