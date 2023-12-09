2 день

Знакомство с Петропавловском-Камчатским

Завтрак в отеле.

На автомобиле едем в исторический центр Петропавловска-Камчатского, по дороге заезжаем на лежбище сивучей.

Пешая экскурсия на Никольскую сопку. Узнаем об истории основания порта, развитие рыболовства, увидим памятники великим мореплавателям.

Переезд на смотровую площадку, где насладимся видами Авачинской бухты. Обед в кафе — оплачивается дополнительно.

Переезд в Музей вулканов — «Вулканариум», созданный известным на Камчатке вулканологом.

Экспозиция показывает, что увидит человек, который поднимается на вулкан. Многие экспонаты можно потрогать: смоделировать образование облаков, проникнуть в лавовую пещеру, проследить за рождением лавового потока.

После завершения экскурсии в музее едем на рыбный рынок, где представлены знаменитые камчатские деликатесы: икра, краб, копченая красная и белая рыбка, вяленая корюшка и камбала. После посетим сувенирную лавку и возвращаемся в отель.