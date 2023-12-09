Все основные передвижения будем осуществлять на надёжном транспорте, а жить в уютных номерах 3* отеля. Поехали с нами!
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Здравствуй, Камчатка
Прибытие на Камчатку в аэропорт г. Петропавловск-Камчатский (Елизово).
Трансфер до гостиницы с заездом к стеле «Здесь начинается Россия».
Размещение в гостинице, отдых.
Знакомство с Петропавловском-Камчатским
Завтрак в отеле.
На автомобиле едем в исторический центр Петропавловска-Камчатского, по дороге заезжаем на лежбище сивучей.
Пешая экскурсия на Никольскую сопку. Узнаем об истории основания порта, развитие рыболовства, увидим памятники великим мореплавателям.
Переезд на смотровую площадку, где насладимся видами Авачинской бухты. Обед в кафе — оплачивается дополнительно.
Переезд в Музей вулканов — «Вулканариум», созданный известным на Камчатке вулканологом.
Экспозиция показывает, что увидит человек, который поднимается на вулкан. Многие экспонаты можно потрогать: смоделировать образование облаков, проникнуть в лавовую пещеру, проследить за рождением лавового потока.
После завершения экскурсии в музее едем на рыбный рынок, где представлены знаменитые камчатские деликатесы: икра, краб, копченая красная и белая рыбка, вяленая корюшка и камбала. После посетим сувенирную лавку и возвращаемся в отель.
Авачинский вулкан
Завтрак в гостинице.
Трансфер до начала маршрута, пересадка на снегоход и подъем на высоту к Авачинскому вулкану.
С высоты вулкана открываются виды на другие вулканы: Мутновский, Горелый, Вилючинский, Опала, Асачинский, Ходутка, Дзензур, Карымский, Козельский, Корякский.
Ланч.
Возвращение в гостиницу.
Стань каюром! Катание на собачьих упряжках, танцы народов севера, фотосессия
Завтрак в гостинице.
Трансфер до стойбища.
В этот день мы предлагаем вам отправиться в увлекательное и незабываемое путешествие на собачьих упряжках и погрузиться в атмосферу жизни народа Севера.
Обед в стойбище.
Танцы народов севера, фотосессия.
Возвращение в гостиницу.
Прогулка на снегоходах, кекуры Три брата
Завтрак в гостинице.
Трансфер к месту начала экскурсии.
Пересаживаемся на снегоходы и отправляемся на смотровую площадку, где вы сможете увидеть безграничные горизонты синей глади и визитную карточку нашего края — кекуры Три брата, которые неусыпно охраняют вход в Авачинскую бухту.
Инструкторы предложат вам самостоятельное управление снегоходом на открытом пространстве, ощутите себя настоящим камчадалом, а когда спуститесь на берег, наверняка захочется помедитировать под шум прибоя, вдыхая запах зимнего соленого морского воздуха.
Вилючинский перевал. Катание на горных лыжах и сноубордах
Завтрак в гостинице.
Трансфер до места проведения экскурсии, пересаживаемся на снегоход и отправляемся к одному из самых красивых вулканов — Вилючинскому. По пути открываются захватывающие ледяные пейзажи.
Для любителей зимнего экстремального спорта (горные лыжи, сноуборд) предусмотрена специальная программа.
Катание на горных лыжах и сноубордах осуществляется со склонов Вилючинского перевала (850 м).
Прощание с Камчаткой
Трансфер до аэропорта с заездом на рыбный рынок.
Проживание
Комфортное размещение в современных уютных гостиницах Елизово или Петропавловска-Камчатского.
Варианты проживания
Мини-отель «Комфорт»
Комфортный мини-отель открыт в 2018 году.
Расположен в зеленой парковой зоне в 30-ти минутах езды от аэропорта и в 15-ти минутах езды от исторического цента Петропавловска-Камчатского.
Выгодное расположение отеля позволит гостям одинаково быстро добраться до любой точки города. За 5 минут возможно доехать до смотровой площадки, с которой открываются неописуемые красоты Авачинской бухты и прилегающего побережья.
Кроме того, рядом расположены торговые центры и центральный городской рынок.
Отель «Командор»
Отель «Командор» предлагает гостям комфортные и просторные номера, часть номеров с видом на Авачинскую бухту.
Гостиница расположилась в историческом центре города на ул. Советской.
Отель представляет собой небольшое трёхэтажное здание с отдельным входом и парковочной зоной.
Отель славится прекрасным расположением.
В шаговой доступности от отеля расположена множество кафе и автобусная остановка, откуда можно добраться в любой уголок города.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в гостинице 3*
- Завтраки в гостинице
- Питание на маршрутах по программе
- Услуги гидов, экскурсоводов
- Трансферы по программе
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Питание не на турах (часто ужины)
- Алкоголь
- Трансферы не по программе
- Услуги переводчика
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список необходимого снаряжения:
- подходящая цели экскурсии обувь;
- гетры — защищают ногу и ботинок от попадания в него мелких камней, песка и иногда воды, нужны при переходах по осыпям и раскисшей земле;
- теплая, длинная, непромокаемая и ветрозащитная куртка с капюшоном, поясом и манжетами на рукавах. Всегда необходима при восхождениях на вулканы и во время пребывания в базовом лагере в ненастную погоду в любое время года;
- удобные спортивные брюки. Не должны сковывать движения, сделаны из легкого быстросохнущего материала, способны сохранять тепло при низкой температуре. используются в сочетании с ветрозащитным костюмом. Плюс сменные;
- яркая флисовая курточка или свитер с широким воротником всегда пригодится в прохладную погоду;
- теплая жилетка не будет лишняя вечером, когда температура воздуха падает;
- пара футболок;
- термобелье;
- головной убор на выбор: шляпа с полями или панама, кепка с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца; флисовая или шерстяная шапочка;
- носки – 2–3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
- перчатки флисовые из гортекса или простые х/б, потребуются при восхождениях и на сплаве при понижении температуры;
- купальные принадлежности;
- широкий легкий непромокаемый плащ или пончо, выдерживающие сильный дождь и закрывающие вас с надетым рюкзаком;
- туалетные и гигиенические принадлежности. в том числе защитный крем от солнца и губная гигиеническая помаду;
- солнцезащитные очки;
- маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек. запасная лампочка и батарейки. Возможный вариант: экономичные налобные фонарики с диодными лампочками;
- лекарственные средства, которые могут понадобиться (сердечные, от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые необходимы вам для регулярного приема;
- небольшая фляга для воды или термос для чая;
- репеллент или накомарник, защищающие от укусов комаров и мошки;
- фото-видео аппаратура;
- зажигалка и карманный складной нож;
- рюкзак.
Размер рюкзака определяется индивидуально исходя из объема личных вещей. Важно, чтобы в рюкзак помещались все перечисленные личные вещи и оставалось свободное место для укладки дополнительного груза, если маршрут предполагает переходы с рюкзаком на протяжении нескольких дней.
В большинстве наших маршрутов вполне достаточно рюкзака объемом около 70 - 80 литров, на спортивно-пешеходных до 100 литров. Рюкзак может иметь много карманов для мелких вещей.
- Удобные широкие плечевые лямки и поясной ремень.
Для герметичности рюкзака важно иметь большой полиэтиленовый мешок соответствующего размера. Вещи, сложенные в такой мешок и помещенные в рюкзак, никогда не промокнут от дождя или влаги в ненастные дни. Кроме основного рюкзака, на экскурсионных маршрутах удобно иметь с собой маленький рюкзачок объемом до 30 литров.
В него можно сложить запасную одежду и флягу с водой при восхождении на вулкан. Если необходимо, то некоторые вещи можно оставить в городе в этом маленьком рюкзаке. При правильном подборе экипировки вес вашего рюкзака не превысит 15 килограмм.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору