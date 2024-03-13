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Авторский тур
7 дней
Зимняя сказка. Приключения на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатская зима
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
17 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
31 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
23 фев в 10:00
16 мар в 10:00
410 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние праздники на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
26 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 144 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дикая природа Камчатки. Горнолыжный тур с проживанием на парусном катамаране
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
315 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
189 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ММилена22 января 2024Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и
- ННадежда20 января 2024В целом тур для первого знакомства с Камчаткой не плохой, но зимой всей красоты не увидеть. Если у вас компания,
- ААлександра25 декабря 2023Тур замечательный. Обычно самостоятельно выстраиваем маршруты, без организаторов и гидов. Но хорошо, что все-таки заказали тур, т. к никогда сами
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ЕЕлена21 апреля 2023Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
- ССветлана6 марта 2023Спасибо за прекрасный отдых и незабываемые впечатления о Камчатке!!!! Экскурсии насыщенные и увлекательные ("домашние"вулканы, Тихий океан и черный вулканический песок, снегоходы, катание на собачьих упряжках, этно программа)!!! Мы восторге!!!
- ААндрей1 марта 2023Отель, в котором жил (Лагуна), просто супер! Тур понравился. Вот то, что бы я изменил: 1. Наш гид обладал энциклопедическими знаниями во многих
- ССергей11 января 2023Привет Всем! Тур был очень замечательным. Неделя пролетела как один день. Заселение в Лесной Поляне на 5 с множеством плюсов. Свой
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Туры на собачьих упряжках»
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