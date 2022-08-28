Вы познакомитесь с Камчаткой: обследуете бухту Русскую, встретите морских львов и любопытных нерп, если повезет — косаток и даже китов, из окон вертолета увидите горные вершины, сфотографируете главного жителя полуострова — бурого медведя, пройдете на каяках живописное озеро Толмачёва и посетите Малую долину гейзеров.
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сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку, обзорная экскурсия по городу, поездка на побережье Тихого океана
Прибытие в «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский».
Встреча в аэропорту и трансфер в гостевой дом/шале.
После заселения в номера вас ждут обед, обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому и поездка на Халактырский пляж.
Вы познакомитесь с историей столицы Камчатского края, посетите знаковые места и узнаете об открытии этих мест казачеством и во время Камчатских экспедиций Витуса Беринга.
Халактырский пляж — это пляж на берегу Тихого океана, который расположен вблизи г. Петропавловска-Камчатского. Он знаменит черным песком вулканического происхождения и панорамой Корякского, Авачинского и Козельского вулканов.
Ужин, отдых в гостевом доме/шале.
Морское путешествие
После завтрака трансфер отвезет вас в морской порт, где пришвартован наш большой парусный катамаран Kosatka.
Сегодня вас ждет переход в бухту Русскую, который занимает около 6 часов.
Маршрут проходит мимо скал Три брата, острова Старичков, бухт Безымянная, Большая и Малая Саранная, Саботажная.
Смотрите в оба! Ведь прямо по курсу могут быть косатки и киты!
К вечеру катамаран войдет в воды бухты Русская, протяженность которой около 8 км.
Обед и ужин пройдут в большой уютной кают-компании на борту судна.
Каякинг
Утро в бухте Русской начнется с завтрака, а далее вас ждет морской каякинг (при хорошей погоде).
Наши гиды расскажут основы этой активности и обеспечат безопасность во время прогулки.
Если повезет, вы увидите пятнистых тюленей, которые с июня часто отдыхают на отмелях в бухте.
После обеда на борту катамарана вы посетите мыс Кекурный, где располагается круглогодичное лежбище морских львов (сивучей), и будете держать курс на город.
Ужин и ночь в городе в гостевом доме/шале.
Свободный или запасной день
Завтрак в гостевом дом/шалее.
Сегодня у нас свободный день, но вы можете выбрать дополнительную активность: вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров, попробовать урок серфинга в Тихом океане, прогуляться по городу и посетить интерактивный музей вулканов.
Координатор вашего путешествия не даст вам заскучать и поможет с выбором и организацией дня.
Вечером вы все вместе соберетесь за ужином в шале.
Дачные горячие источники и каньон Опасный
После завтрака — переезд на подготовленном автомобиле до Мутновской геотермальной электростанции.
Здесь расположены Дачные горячие термальные источники (Малая долина гейзеров).
Переезд занимает порядка 2 часов, по пути сделаем несколько остановок на смотровых площадках.
Выход на маршрут, который начинается сразу от геотермальной станции.
По плотной пешеходной тропе мы пройдем к началу фумарольного поля. Именно здесь расположены грязевые котлы, кипящие фонтанчики, а склоны покрыты разноцветной глиной.
Возвращение к автомобилю, ланч.
У Мутновского вулкана находится каньон Опасный, куда мы и отправимся на джипах.
Речка Вулканная стекает со склонов Мутновского вулкана питается снежниками и ледниками, интенсивно тающими летом.
Выйдя из кратеров, Вулканная бешеным потоком мчится по пропиленному в лавовых отложениях руслу, а в 3 км ниже падает с отвесного уступа, с высоты около 80 м, в узкую щель.
Края ее отвесных стен расколоты трещинами, некоторые участки готовы рухнуть, и потому это ущелье называется каньон «Опасный».
Ужин от шеф-повара и ночь в гостевом доме/шале.
Вертолетная экскурсия к горному массиву Вачкажец
Сегодня вас ждет незабываемое путешествие на вертолете.
С высоты вы увидите горный массив Вачкажец, его высочайшую точку — конусообразную вершину по форме напоминающую вулкан (1556 м), водопады и горные цирки, а также озеро с необычайно прозрачной водой — Тахколоч.
Вертолет улетит, высадив группу недалеко от водопадов, а вы спуститесь к озеру, где и пообедаете.
В гостевой дом/шале вас отвезут на автомобилях, а там уже накрыт вкуснейший ужин.
Переезд на озеро Толмачева
После завтрака в отеле вы отправитесь на озеро Толмачева.
Переезд до озера займет около 3 часов, часть дороги проходит по ягодным полям, куда иногда заходит медведь, чтобы полакомиться голубикой и брусникой.
По приезде на озеро вы разместитесь в уютных домиках и пообедаете.
Надеемся, что закат на озере будет лучшим в вашей жизни, и при хорошей погоде вы насладитесь им во время прогулки на каяках.
Ужин и ночь пройдут в уютном домике на берегу озера.
Прогулка по озеру, возвращение в город
Утро начнется с завтрака, а затем вы совершите прогулку по акватории озера на небольшом надувном парусном катамаране на дикий берег, где можно увидеть медведей, которые пришли за ягодой.
Недалеко от озера есть две воронки взрыва, на языке геологов — маары.
Пообедав в уютной столовой, вы посетите один из мааров, в котором образовалось озеро Медвежья чаша, глубина которого около 100 метров.
Возвращение в гостевой дом/шале и ужин.
Свободный (запасной) день
Завтрак в гостевом доме.
Свободный или запасной день на случай непогоды.
Если программа выполнена, есть возможность выбрать дополнительную активность.
Ужин и ночь в гостевом доме/шале.
Трансфер в аэропорт
После завершительного завтрака трансфер отвезет вас в аэропорт, но по пути сделает остановку на рыбном рынке и в сувенирной лавке.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в гостевом доме «Bay House» или загородном отеле (вариант размещения определяется организатором тура), а также ночевки в каютах на катамаране и домиках на озере Толмачева.
На программах не предполагается одноместное размещение, но, по запросу можно обсудить при бронировании возможные варианты.
Варианты проживания
Гостевой дом «Bay House»
Расположен на берегу Авачинской бухты, за которой величественно возвышается вершина Вилючинского вулкана. При этом до центра Петропавловска-Камчатского путь пешком займет не более 15-20 мин, также как и до ближайшего рыбного рынка, где вы сможете приобрести камчатские деликатесы – красную икру, лосось и камчатских крабов.
К услугам туристов не только уютные номера, но и блюда настоящей камчатской кухни, а также уютная сауна с видом на бухту. В стоимость проживания входят сытные завтраки на всё время проживания. На территории гостевого дома запрещено курение.
В индивидуальных номерах комфорт-класса: одна двуспальная или две односпальные кровати, панорамное или мансардное окно, мини-холодильник с платным баром, прикроватные тумбочки, рабочая зона с WI-FI, индивидуальные светильники, шкаф для вещей с вешалками, журнальный столик, банные полотенца и халат, индивидуальный санузел с душевой кабиной.
На одном этаже располагается зона отдыха с несколькими диванчиками, журнальными столами и телевизором с выходом в Интернет, переходящая в зону столовой, где можно самостоятельно приготовить еду и полюбоваться невероятной красотой панорамы Авачинской бухты. Уютные пледы, общительный и отзывчивый персонал, настольные игры и многие другие приятные мелочи сделают запоминающимся каждый вечер вашего пребывания в гостевом доме.
Загородный отель (шале)
Отель находится в лесной зоне в 10 минутах от центра г. Елизово.
На территории есть несколько отдельно стоящих домиков и гостиничный комплекс.
Мы предусмотрели все удобства — ресторан, где вы отведаете завтраки и ужины от нашего шеф-повара, удобства в каждом номере и спокойствие вдали от городской суеты.
Парусный катамаран «Косатка»
Рассчитан на 10 пассажиров при комфортном размещении с проживанием во время многодневных туров, а экипаж составляет 3-4 человека, включая кока. В катамаране, 15 м длиной и 7,8 м шириной, расположены: 3 двухместные каюты и 2 трехместные каюты.
В каждой каюте есть шкаф для одежды и полочки для хранения личных вещей. На катамаране имеются независимых и, самое главное, в отличие от яхтенных, просторных гальюна (туалета) с душами, еще один душ на корме и уютная кают-компания. На камбузе (кухне) есть все, что может понадобиться для приготовления пищи.
Домики на озере Толмачева
Тур предусматривает проживание в домиках в лагере на берегу озера Толмачева.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Все трансферы согласно программе
- Сопровождение менеджером
- Проживание в гостевом доме или шале/на катамаране/ в лагере на озере
- Завтраки и ужины в гостевом доме/шале
- Перекусы на пеших маршрутах
- Сопровождение гидами
- Аренда снаряжения (треккинговые палки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды в свободные дни)
- Дополнительные услуги
- Дополнительные экскурсии (по желанию):этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел. джип-тур горный массив Вачкажец - от 13 000 руб. /чел. /1 денькупание в термальных источниках - от 1 500 руб. /чел. вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - от 56 000 руб. /чел. /1 деньвертолетная экскурсия на Курильское озеро - от 56 000 руб. /чел. /1 день
- Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак - от 6 000 руб. /чел
- Джип-тур горный массив Вачкажец - от 13 000 руб. /чел. /1 день
- Купание в термальных источниках - от 1 500 руб. /чел
- Вертолетная экскурсия в Долину гейзеров - от 56 000 руб. /чел. /1 день
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро - от 56 000 руб. /чел. /1 день
- Доплата для англоговорящих иностранных граждан - 25 000 руб. /чел
- Доплата для граждан Китая - 40 000 руб. /чел
- Доплата для русскоговорящих иностранных граждан - 3 000 руб. /чел
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
- Обувь:
- для походов и восхождений более всего подойдут непромокаемые треккинговые ботинки (лучше со стельками «Gore-Tex» и/или со специальной водоотталкивающей пропиткой); ботинки должны быть хорошо разношены и удобны;
- спортивные тапочки или кроссовки.
- Одежда:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка (желательно с утеплителем);
- удобные спортивные брюки, сделанные из легкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре;
- флисовая куртка или свитер;
- легкая пуховая жилетка/куртка;
- пара футболок;
- нижнее белье, термобелье в том числе;
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- легкие флисовые перчатки;
- купальный костюм.
- Рюкзак:
- для однодневных путешествий вам понадобится небольшой рюкзак для бутылки воды, запасной одежды и личных вещей.
- Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- средство для защиты от солнечных ожогов;
- индивидуальная аптечка;
- рукавицы или перчатки для треккингов и восхождений;
- емкость для питья (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство от насекомых с содержанием действующего вещества не менее 23%;
- фото и/или видеоаппаратура.
- Документы:
- паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис;
- свидетельство о рождении, если с вами летит ребёнок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой климат на Камчатке?
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.
Какие меры личной безопасности?
Перед поездкой рекомендуем заключить договор медицинского страхования и страхования от несчастного случая на время пребывания на маршруте.
Если вы отказываетесь от приобретения страхового полиса, то расходы, возникшие в результате несчастного случая или внезапно наступившего заболевания, вы несете самостоятельно.
Медицинская помощь оказывается в соответствии с законом о медицинском страховании. При этом расходы по экстренной транспортировке к медицинскому учреждению вам придётся полностью возместить самостоятельно.
Не забудьте предупредить туроператора об имеющихся у вас хронических болезнях во избежание неприятных случаев на маршруте.
Для предупреждения солнечного и теплового ударов следует носить одежду из натуральных тканей, а также головной убор.
Перед поездкой сформируйте личную аптечку, поскольку большинство лекарств у нас продаются только по рецептам. В аптечку могут входить:
- препараты от укачивания в транспорте и на воде;
- болеутоляющие средства;
- средства от сердечнососудистых заболеваний;
- желудочные средства;
- перевязочный материал (бинты, ватные шарики, лейкопластырь);
- средства для защиты от насекомых (имеется в виду средства от комаров и мошки, на Камчатке нет энцефалитного клеща);
- солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.
На маршруте избегайте употребления в пищу незнакомых грибов и ягод, а также воды из рек, поскольку действительно чистой вода может быть только в родниках и мелких ручейках.
Какие правила безопасности на активных маршрутах?
Выполняйте все требования гида-проводника по обеспечению безопасности на маршруте:
- будьте осторожны при движении по труднопроходимым участкам местности, при преодолении бродов рек и ручьев;
- не отлучайтесь от группы без разрешения гида, находитесь в пределах видимости других участников путешествия;
- соблюдайте меры предосторожности вблизи открытого огня (костер, примус, газовая горелка);
- без разрешения гида-проводника не пейте воду из открытых водоемов;
- не употребляйте в пищу незнакомые грибы, ягоды и прочие растения;
- внимательно следите за своим физическим состоянием, соблюдайте санитарные нормы и личную гигиену; при малейшем недомогании немедленно сообщите об этом гиду-проводнику.
Пешим порядком:
- поддерживайте дистанцию между участниками в зоне прямой видимости;
- идите по тропе по одному, не отставая и не забегая вперед;
- помните об идущем сзади: придерживайте ветки и предупреждайте о препятствиях;
- не курите во время движения;
- при движении через заросли крапивы и борщевика во избежание ожогов идите одетыми в брюки и рубашку (футболку) с длинным рукавом;
- при движении на термальных площадках следуйте строго за гидом-проводником по одному, ни в коем случае не сходите с тропы, останавливайтесь только в указанном месте;
- самостоятельный осмотр и одиночное пребывание на термальных площадках недопустимо.
При преодолении водных преград:
- не устраивайте переправ без разрешения гида-проводника;
- переправу вброд осуществляйте только в обуви;
- при переправе по камням не прыгайте – переступайте осторожно с камня на камень;
- при переправе вброд обязательно расстегните поясной ремень рюкзака и ослабьте лямки;
При встречи с медведем:
- в большинстве случаев медведь старается первым уйти от человека и проявляет агрессию, как правило, лишь при защите добычи или потомства;
- не рекомендуется убегать, проявлять агрессивность, рекомендуется уйти незамеченным;
- рекомендуется отпугивать медведя шумом: лязганьем металла, свистом, фальшфейером, выстрелом вверх, огнем;
- чтобы казаться больше размером, поднимите вверх руки, желательно с рюкзаком, при этом слегка раскачиваясь, у медведя слабое зрение, а с соперником больше себя он, как правило, не связывается;
- если животное ревом предупреждает издали, что Вы зашли на его территорию, то немедленно вернитесь обратно;
- от бурого медведя можно укрыться на дереве, т. к. он не лазает по деревьям;
- особенно опасна медведица с медвежонком, если Вы увидели одинокого медвежонка, немедленно вернитесь обратно, т. к. медведица где-то рядом;
- если во время рыбалки к вам приближается медведь, прекратите ловлю. Если на леске рыба, не допускайте, чтобы она плескалась. Если это невозможно, обрежьте леску, т. к. если медведь поймет, что может получить рыбу, только приблизившись к рыбаку, он вернется опять.
В горах:
- в горах следует иметь в виду, что резкий крик, выстрел, запуск ракеты, громкое пение могут вызвать обвал, лавину, камнепад;
- подниматься по осыпям и крутым травяным склонам нужно на максимально близком друг к другу расстоянии и серпантином;
- не рекомендуется заходить в ледниковые гроты на «языке» ледника, спускаться в ледовые трещины;
- если лавина сорвалась достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями).
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие правила безопасности при купании в горячих источниках?
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Ограничения по участию в туре
Это активный тур на Камчатку, поэтому необходимо придерживаться следующих критериев:
- Возраст участников – до 55 лет;
- Физическая подготовка – начальная, средняя;
- Состояние здоровья – хорошее, отсутствие противопоказаний в активному отдыху, готовность к пешим и морским прогулкам.
Какие есть особенности для участия иностранных граждан?
Для участия в туре необходимо:
- оформление необходимых документов для получения виз и разрешений для пребывания в районах путешествий;
- англоговорящий сопровождающий и гид;
- другие дополнительные расходы, связанные с организацией и проведением программы.
Стоимость тура для иностранцев: + 25 000 рублей. Расчёт по курсу банка в день перевода.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Этническая экскурсия и посещение питомника ездовых собак —от 6 000 руб. /чел.
На этой экскурсии дружелюбные ездовые собаки окружат гостей и покатают в упряжках. Хозяева познакомят с обычаями камчатских народов, споют национальные песни, дадут примерить этнические костюмы, накормят традиционными блюдами.
Джип-тур Горный массив Вачкажец —от 13 000 руб. /чел / 1 день.
Во время путешествия вы увидите красивейшие горные озера с необычайно прозрачной водой, одно из них – Тахколоч. Оно располагается прямо у начала пешеходной тропы вдоль горного массива Вачкажец.
Купание в термальных источниках —от 1 500 руб. /чел.
На полуострове насчитывается более сотни горячих источников. Есть организованные бассейны с зонами отдыха, есть и неорганизованные со свободным доступом.
Вертолётная экскурсия в Долину гейзеров —от 56 000 руб. /чел / 1 день.
Долина гейзеров: её называют жемчужиной Камчатки. Затерянная среди гор, она была открыта не так давно, в 1941 году. С тех пор Долина гейзеров ежегодно привлекает туристов со всего мира, ведь аналогов этому месту на нашей планете немного.
В программе: три посадки вертолета, обед, купание в горячих источниках.
Вертолётная экскурсия на Курильское озеро —от 56 000 руб. /чел / 1 день.
Курильское озеро: шанс увидеть царя камчатских лесов – бурого медведя в его естественной среде обитания.
В программе: три посадки вертолёта, обед, купание в горячих источниках.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность дней программы может меняться.
Есть ли на Камчатке комары, мошка и клещи?
Сезон комаров и мошки на Камчатке начинается в июне и длится примерно до конца июля. В августе насекомые также есть, но их становится гораздо меньше, чем в начале сезона. В сентябре практически не досаждают.
В основном, насекомые наиболее активны вблизи рек и озёр. Высоко в горах, при восхождении или во время морских прогулок их практически нет, т. к. ветер делает своё дело.
В Петропавловске-Камчатском и Елизове ситуация с комарами, мошками, слепнями и пр. спокойнее, чем в других районах.
Большая часть комаров обитает в центральной части Камчатки, также там может попасться и клещ (эти виды насекомых завозные, не являются эндемиками полуострова).
- спреи линейки Gardex;
- репеллентно-инсектицидная линейка средств Дэта;
- москитные сетки (актуальны для многодневных походов).