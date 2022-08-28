Путешествовала 8-14 августа 2022 года. Пишу отзыв, пока свежи впечатления. Тур Камчатка: горы и океан. Что понравилось? - практически все. Тур покупала через "Большую страну". За неделю до начала получила ваучер и контакты куратора. С тех пор была возможность задать любой вопрос и получить ответ в разумный срок с учетом разницы во времени. Встреча в аэропорту, я приехала на день раньше, меня привезли в отель, который бронировала сама и порекомендовали развлечения на следующий день. В 9 вечера я наконец решила, что можно съездить на Вачкажец. Через полчаса все вопросы были решены: как, во сколько, откуда. Вечером следующего дня у нас был приветственный ужин и общение по программе. В программе были: Авачинский перевал с восхождением на Верблюд, два дня на оз. Толмачево, два дня на яхте (переход в бухту Русская), каньон Опасный и дачные источники. Один резервный день. Хочу сказать, что программа постоянно корректировалась по погоде. Например на Авачинский перевал мы выехали не как все в 9 утра, а в 11. Когда мы приехали на начало маршрута был сильный туман, видимость никакая. Я расстроилась, но через 20 минут туман начал рассеиваться и в итоге при свете солнца мы поднялись, сделали прекрасные фотографии, полюбовались природой. А все потому, что организаторы отследили прогноз погоды и сдвинули начало экскурсии. И так во всем. Не получилось организовать дачные источники - организуем замену. По факту не понравилась замена - каякинг по бухте утешит? - отлично, завтра ждем Вас на каякинг. Отдельно хочу отметить кухню и шеф-повара. Это было волшебно! Треска в соусе, бульон с мясом краба, малосоленый палтус, запеченная нерка, блины с икрой, оленина… Все очень вкусно. Утром на яхте проснулась от запаха завтрака - творожная запеканка со свежими ягодами малины. Огромная благодарность гиду Максиму, ребятам с Толмачево и нашему куратору Ирине Винокуровой. У нас не получилось увидеть косаток, что ж, повод вернуться. Но медведи в живой природе, медведицы с медвежатами, нерпы, каланы, заяц, лис, сивучи, горбуша, идущая на нерест - это впечатления на всю жизнь. Спасибо ребятам!