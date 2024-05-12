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Авторский тур
7 дней
Камчатский весенний микс
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Весенний Микс — это путешествие на Камчатку в самый удивительный период, когда зима на глазах становится летом»
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А в теплую солнечную погоду еще и приобрести первый весенний загар»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка весной. Вулканы и океан
Начало: г. Петропавлоск-Камчатский
«Предлагаем отправиться к вулканам, где Вы увидите активность действующего кратера, насладитесь белоснежными горными пейзажами в лучах весеннего камчатского солнца»
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 79 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Снег лежит и в весенние месяцы, но температура воздуха становится выше»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ААлексей12 мая 2024Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ИИнга10 мая 2023Огромное спасибо Олегу и Ирине за чудесно организованный тур по весенней Камчатке 2-8 мая 2023 г., за теплый прием и
- ЕЕлена21 апреля 2023Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
- ООльга18 мая 2022Спасибо всем ребятам, организовавшим Тур и принимавшим участие в ходе программы. Внимательные, доброжелательные и профессиональные. Вся программа была выполнена и
- ИИрина6 мая 2022Потрясающий тур! Очень необычные и интересные экскурсии. Проживание на прекрасной турбазе "Лагуна" оставило неизгладимое впечатление.
- ТТатьяна27 апреля 2022Путешествие на Камчатку великолепное! Надеюсь Сахалин тоже сложится?
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Весенние»
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