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заботу, которой вы нас окружили. Нам было уютно, сытно и спокойно с вами! Все продумано до мелочей, логистика поездок формировалась с учетом прогноза погоды, в результате чего погода нам благоволила. Поездки на нартах к вулканам, Тихий Океан, управление собачьими упряжками… в сопровождении интересных рассказов о родном крае. Незабываемая поездка и масса впечатлений! Медведей не видели, вместо медведей было знакомство с замечательной собакой Койной, которая сопровождала нас в поездках. Удачи вам и процветания! И крепкого здоровья!