Туры в Петропавловске-Камчатском весной

Найдено 4 тура в категории «Весенние» в Петропавловске-Камчатском, цены от 77 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатский весенний микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский весенний микс
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Весенний Микс — это путешествие на Камчатку в самый удивительный период, когда зима на глазах становится летом»
20 апр в 10:00
27 апр в 10:00
от 77 000 за человека
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А в теплую солнечную погоду еще и приобрести первый весенний загар»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
87 500 за человека
Камчатка весной. Вулканы и океан
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка весной. Вулканы и океан
Начало: г. Петропавлоск-Камчатский
«Предлагаем отправиться к вулканам, где Вы увидите активность действующего кратера, насладитесь белоснежными горными пейзажами в лучах весеннего камчатского солнца»
28 апр в 10:00
4 мая в 10:00
от 79 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Снег лежит и в весенние месяцы, но температура воздуха становится выше»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой. Успели подняться на овачинский
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    вулкан на снегоходах, покататься на собачках, расслабиться после активного дня в горячих источниках, свозили на озерки, за это отдельное спасибо. Также свозили на малую долину гейзеров и в открытый океан на корабле. Камчатка - уникальное место, всем рекомендую посетить.

    Хочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодойХочу выразить огромное спасибо. Тур прошёл на ура. Хоть приехали в межсезонье, но повезло с погодой
  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану порадовало ярким солнцем и
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    теплом! Сейчас выберу фото-видео… 🙂 Есть и замечания… 🙂 1. Экскурсия по городу слишком быстро после прилёта - пара часов на обустройство маловато. Идеально было бы вообще на следующий день. Но хотя бы часа 3-4 надо бы после приземления… 2. ИМХО, было бы правильно включить в программу обзорной экскурсии какой-то из музеев. Например военно-исторический.

    Все прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкануВсе прошло отлично, хотя погода в межсезонье немного подводила. Но в день выезда к Мутновскому вулкану
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • И
    Инга
    10 мая 2023
    Камчатка весной. Вулканы и океан
    Огромное спасибо Олегу и Ирине за чудесно организованный тур по весенней Камчатке 2-8 мая 2023 г., за теплый прием и
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    заботу, которой вы нас окружили. Нам было уютно, сытно и спокойно с вами! Все продумано до мелочей, логистика поездок формировалась с учетом прогноза погоды, в результате чего погода нам благоволила. Поездки на нартах к вулканам, Тихий Океан, управление собачьими упряжками… в сопровождении интересных рассказов о родном крае. Незабываемая поездка и масса впечатлений! Медведей не видели, вместо медведей было знакомство с замечательной собакой Койной, которая сопровождала нас в поездках. Удачи вам и процветания! И крепкого здоровья!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2023
    Камчатка зимой и весной
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не утомительная. Природа Камчатки прекрасна и незабываема. Получили массу новых впечатлений от поездок на снегоходах, вездеходах и собачих упряжках. Очень рекомендую.
    Отдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но неОтдыхали с 4 по 10 апреля. Тур «Камчатка зимой и весной» отличный. Насыщенная программа, но не
  • О
    Ольга
    18 мая 2022
    Камчатский весенний микс
    Спасибо всем ребятам, организовавшим Тур и принимавшим участие в ходе программы. Внимательные, доброжелательные и профессиональные. Вся программа была выполнена и
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    перевыполнена. Всё за чем мы ехали на Камчатку увидели и попробовали, океан, вулканы, горы, перевалы, источники, Долина гейзеров. Животный мир, разумеется тоже: медведи, лисы, сивучи и еврашка. Море птиц на островах поражает. Горячие ванны, термальные Бассейны, отличная погода и хорошая компания, что ещё нужно для впечатлений и отдыха, ничего. Рекомендую компанию Большая Страна и их туры на Камчатку.

  • И
    Ирина
    6 мая 2022
    Камчатка зимой и весной
    Потрясающий тур! Очень необычные и интересные экскурсии. Проживание на прекрасной турбазе "Лагуна" оставило неизгладимое впечатление.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2022
    Камчатка зимой и весной
    Путешествие на Камчатку великолепное! Надеюсь Сахалин тоже сложится?

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Весенние»

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  1. Камчатский весенний микс
  2. Камчатский экспресс. Весеннее путешествие
  3. Камчатка весной. Вулканы и океан
  4. Камчатка зимой и весной
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Весенние" можно забронировать 4 тура от 77 000 до 115 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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