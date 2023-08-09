Именно этот тур обязательно затронет вас до самых глубин и возможно повлияет на отношение ко многим аспектам вашей жизни! Путешествие даст вам возможность подумать, переосмыслить, почувствовать, побыть с собой.
Для наших гостей есть все условия комфортного путешествия, где можно забыть о бытовых хлопотах, и насладиться отдыхом на фоне уникальных видов дикой природы, восполняясь энергией на долгое время!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Прибытие на Камчатку.
Знакомство с гидом, группой.
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Размещение в SPA-отеле в термальной курортной зоне Паратунка (заселение в номера с 14:00).
Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть в SPA-комплексе, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в одном из ресторанов отеля.
Вечером ужин в отеле.
Вечером встреча группы с турлидером: знакомство, обсуждение деталей тура. По всем вопросам в течение тура вы можете обращаться к нему.
Питание: ужин – включен, при отеле (шведский стол).
Ночлег: SPA-отель Спутник 3* (п. Паратунка).
Восхождение на вулкан Мутновский
Наш маршрут мы начнем с домашних вулканов южной группы. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
Завтрак.
Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.
Остановка на Вилючинском перевале, откуда открывается шикарная панорама на соседние вулканы – Вилючинский и Горелый.
11:30* Прибытие к месту начала пешего маршрута.
Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.
С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами.
В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.
Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.
Обед – ланч-бокс, горячий чай.
Вечером возвращение в SPA-отель. Ужин, отдых.
В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.
На случай, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт администрацией природного парка, по причине обвалов на действующей тропе и повышенной активности вулкана, будет проведен альтернативный маршрут: Каньон Опасный, геотермальная долина Дачных источников, водопад Спокойный.
Питание: завтрак включен, при отеле, обед включен, на экскурсии, ужин при отеле (шведский стол).
Ночлег: SPA-отель Спутник 3* (п. Паратунка).
Продолжительность: с 08:00 до 18:00 ориентировочно.
Восхождение на вулкан Горелый
Завтрак.
Выезд к вулкану Горелый на машине повышенной проходимости КАМАЗ.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы.
Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Перекус - ланч-бокс, горячий чай.
Питание: завтрак включен, при отеле, обед включен, на экскурсии, ужин в отеле (шведский стол).
Ночлег: SPA-отель Спутник 3* (п. Паратунка).
Свободный день
Завтрак.
Свободное время.
Вечером ужин в отеле.
Опциональные экскурсии (за доп. плату):
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро (6-7 часов). Наблюдение за бурым медведем и нерестом лосося. На обратном пути – посадка в кальдере вулкана Ксудач и у Ходуткинских горячих источников (обед, купание).
- Вертолетная экскурсия в «Долину гейзеров» и кальдеру вулкана Узон (6-7 часов) с облетом действующего кратера вулкана Карымский и Малый Семячик. Пешеходные прогулки к гейзерам и грязевым котлам. На обратном пути – посадка в Налычевской долине – обед, купание в горячих источниках.
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
Питание: завтрак при отеле, обед включен в экскурсию, ужин при отеле (шведский стол).
Ночлег: SPA-отель Спутник 3* (п. Паратунка).
Подавать заявку на экскурсию необходимо заранее.
По данному туру гостям предоставляются гарантированные места на вертолетные экскурсии, согласно графику, при условии летной погоды на всех участках маршрута.
При нелетной погоде, экскурсия отменяется с полным возвратом оплаты.
Перенос на другой день в рамках программы тура не предусмотрен.
Если вертолетная экскурсия имеет для вас приоритетное значение, рекомендуем забронировать дополнительные дни до или после тура и сделать резервное бронирование экскурсии.
Переезд в район Ключевской группы вулканов
Завтрак.
Выселение из отеля с вещами (лишние вещи можно оставить на хранение).
8:00* Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Ключевской группы вулканов (около 500 км).
Ключевскую группу составляют 14 активных и потухших вулканов, среди которых знаменитые Ключевская Сопка, Шивелуч, Безымянный, Толбачик и др. Это крупнейшая группа вулканов в России.
Чтобы добраться до этих уникальных мест, нам предстоит проехать через пол Камчатки, сегодняшний день мы проведем в дороге, но поверьте, оно того стоит!
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Переправа по мосту через самую крупную реку полуострова - Камчатку.
Вечером около 18:00* прибытие в п. Козыревск.
Размещение в гостевых домиках по 2-4 человека, одноместное размещение не предусмотрено – последняя цивилизация осталась за 500 км от нас, впереди дикая природа и это первая перевалочная точка маршрута, отсюда завтра утром начнется наше путешествие по Ключевскому природному парку.
Гостеприимные хозяева подготовят для нас баньку, чтобы расслабиться после дороги.
Ужин.
Отдых, баня.
Питание: завтрак – включен, при отеле, обед - за свой счет, в кафе, ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: гостевой дом (п. Козыревск)
*Время указано ориентировочно.
Северный прорыв извержения 1975 г., кратер «Звезда», лавовые пещеры
Завтрак.
Переезд на Толбачинский Дол (около 4 часов по лесной дороге).
Инструктаж.
Экскурсия по конусам Северного прорыва (2 часа).
Подъем на один из конусов Северного прорыва – конус Горшкова (около 300 м, 30-40 минут), откуда открывается завораживающий вид на последствия сильного извержения 1975 года.
Обед – перекус, горячий чай.
Экскурсия в кратере «Звезда» по лавовым пещерам (1 -1,5 часа).
У нас будет возможность спуститься внутрь застывшего лавовода, по которому когда-то протекала раскаленная река вулканической лавы.
Установка палаточного лагеря в районе «мертвого леса».
Ужин, отдых у костра.
Палаточный лагерь: в лагере у нас будут 2-местные палатки (одиночным гостям предоставляются отдельные палатки, для семей есть палатки 3-4-местные), палатка-кухня, большая палатка-столовая, где мы будем есть, а по вечерам общаться, за кружечкой чая или кофе из турки. Посуда, кемпинговая мебель, коврик-каремат предоставляется. Теплый спальник и треккинговые палки можно не везти с собой, а взять в аренду на месте. Санитарные условия в лагере: сан. палатка-туалет, походный умывальник.
Питание: завтрак, обед, ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: палатка.
Вулкан Плоский Толбачик (подъем до 2000 м). Новое трещинное извержение 2012г. «Мертвый лес»
Завтрак.
Прогулка по «Мертвому лесу», уничтоженному извержением 70-х годов.
Остановка возле места, где лежит фрагмент разбившегося вертолета, предавая этому месту еще большей драматичности.
Подъезд к сопке «Клешня» - отсюда начинается тропа через новые лавовые потоки извержения 2012-2013 гг.
Инструктаж.
Подъем на склон вулкана Плоский Толбачик до 1800-2000 м (около 3 часов).
Подъема до этой высоты достаточно, чтобы не тратить лишние силы и вдоволь насладиться панорамой на весь Толбачинский Дол, распаханный огромными потоками уже застывшей лавы и засыпанный огромным слоем шлака на десятки километров вокруг.
Обед – перекус, горячий чай.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Походная кухня: В традициях гостеприимства всегда особое внимание уделяется тому, чтобы вкусно накормить гостя. Поэтому еда в нашем путешествии непременно останется одним из приятных впечатлений после его окончания. Команда поваров разрабатывает сбалансированное походное меню, с учетом активности каждого дня программы. Сытные завтраки, которые дадут необходимую энергию, удобные и легкие перекусы с собой на маршрут, чтобы поддержать силы в пути, полноценные горячие ужины в традициях домашней кухни согреют и порадуют душу и тело после активного дня. Продукты местных производителей, камчатские дикоросы, минеральная вода, морсы из местных ягод, и, конечно же, красная икра и блюда из свежей рыбы.
Питание: завтрак, обед, ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: палатка.
Переезд в п. Малки
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переезд в п. Малки (430 км).
В пути – обед в кафе села Мильково (за свой счет).
Вечером прибытие в п. Малки.
Размещение в частном гостевом доме «Горячий ключ» со своим термальным бассейном.
Это вторая перевалочная точка на маршруте.
До цивилизации еще далеко, но есть возможность отмокнуть в бассейне и привести себя в порядок после палаточной жизни и утомительной дороги!
В доме есть 2-местные номера, коттедж с 3-, 4-местными комнатами, санузлы, столовая и бассейн, одноместное размещение не предусмотрено.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой.
Ужин.
Питание:
Завтрак – включен, походная кухня, обед - за свой счет, в кафе, ужин – включен, походная кухня.
Ночлег: гостевой дом (п. Малки).
Сплав по реке Быстрая
Завтрак.
Подъезд на реку Быстрая к месту начала сплава. Начало сплава по одной из самых крупных рек Камчатки с ее живописными берегами, рыбалка на гольца.
Река Малкинская Быстрая является типичной горной рекой, имеет три несложных порога (2-й категории сложности в среднем течении), протекает среди живописных лесистых гор, и среди островов - в нижнем течении.
Гостям предоставляются 16-футовые рафты. Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу. Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Рыбная река является местом притяжения бурого медведя. Есть вероятность, что мы увидим медведей во время сплава.
Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из участков реки Быстрая от 153 км до п. Малки. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км.
Во время сплава гости могут ловить рыбу и любоваться живописными пейзажами.
Прибытие в базовый лагерь.
Обед (уха из свежей рыбы).
Выезд в г. Петропавловск-Камчатский.
Возвращение вечером около 18:00 часов.
Размещение в городском отеле 3*.
Отдых, свободный вечер в городе.
В оставшиеся дни рекомендуем посетить один из ресторанов города.
При необходимости, турлидер порекомендует рестораны, которые предлагают аутентичные камчатские блюда и морепродукты (столик лучше забронировать заранее).
Питание: завтрак и обед включен, походная кухня, ужин за свой счет.
Ночлег: Отель 3* г. Петропавловск-Камчатский.
Морская прогулка в бухту «Русская»
7:00* Трансфер на морской причал.
Морская прогулка на моторной яхте класса Princess по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан к бухте Русской.
Известно, что Авачинская бухта – самая большая в мире.
В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата, бухты Тихая, Гротовая, о. Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка – ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед свежую уху из красной рыбы, подготовит для дегустации морепродукты - краб, сашими из камбалы.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская.
Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами.
Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт к 18:00*.
Трансфер в отель.
Питание: завтрак, обед и ужин на прогулке, после прогулки ужин за свой счет.
Ночлег: Отель 3* г. Петропавловск-Камчатский.
Продолжительность: прогулка – 9-10 часов.
*Время указано ориентировочно.
Поездка на «Черный пляж». Авачинский вулкан
В этот день мы направимся к подножию еще двух «домашних» вулканов – Авачинскому и Корякскому.
Но сначала побываем на берегу Тихого Океана на Халактырском пляже, который раскинулся на несколько километров.
Завтрак. Выезд на Халактырский пляж.
Прогулка по "черному пляжу" и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Здесь вы можете не только насладиться волнами, но и отдохнуть на мягком песке, послушать шум прибоя и подумать о чем-то важном.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии в августе-сентябре можно пособирать шикшу, голубику, княженику.
Горячий чай, перекус.
Переезд к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки – застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Горячий обед в базовом лагере.
Прогулка к горной экструзии «Верблюд» с небольшим набором высоты.
Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Вечером возвращение в отель.
Питание:
Завтрак включен, при отеле, обед включен, в базовом лагере, ужин за свой счет.
Ночлег: Отель 3* г. Петропавловск-Камчатский.
Продолжительность: с 09:00 до 17:00 ориентировочно.
*Время указано ориентировочно.
Вылет
Завтрак.
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
По пути - посещение рыбного рынка, сувенирных магазинов.
Завтрак – включен, при отеле.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
|Тариф
|Стоимость
|Стоимость до 30.04.2024
|Включено в стоимость
|Без проживания
|170 000
|153 000
|Ночлеги в п. Козыревск, в с. Малки
|С проживанием
|231 000
|207 900
|Трансферы аэропорт-отель-аэропорт, проживание в Паратунке,
проживание в Петропавловске-Камчатском, ночлеги в п. Козыревск, в с. Малки
Стандартное размещение по программе: двухместные номера с удобствами, завтрак.
В п. Паратунка –SPA-отель «Спутник-Камчатка» 3*.
В г. Петропавловске-Камчатском – отель «Гейзер» 3*, при отсутствии мест может быть предоставлен другой отель уровня 3*.
Курортная зона «Паратунка» находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы в течение всего дня. Все гостиницы в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. Неподалеку имеются продуктовые магазины и кафе.
Конкретное место размещения определяется туроператором, в зависимости от места размещения остальных туристов в группе и наличия мест.
Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле. Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Размещение в п. Козыревск – в гостевых домиках по 2-4 человека. Одноместного размещения нет!
Размещение в п. Малки – в гостевом доме по 2-3-4 человека. Одноместного размещения нет!
Размещение на активной части маршрута – в палаточном лагере.
Предоставляются 2-местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Варианты проживания
Отель Спутник 3
Гостиничный комплекс «СПУТНИК» - ваш отдых в самом сердце Камчатки.
Каждый гость может воспользоваться бесплатным посещением СПА-центра, где работают: русская баня (85-95°), финская сауна (85-95°), хаммам (40-44°), соляная комната и два открытых бассейна с термальной водой. Так же, дополнительно, вы можете воспользоваться отдельными услугами: релаксационными и оздоровительными процедурами, которые способствуют детоксикации, омоложению, улучшению состояния кожи и поднятию жизненного тонуса.
Вокруг отеля ухоженная территория, с детской игровой зоной, зимним катком, парком для прогулок и мангальными домиками, которые вы можете арендовать отдельно.
Для гостей предусмотрена парковка, работает бесплатный Wi-Fi.
Палаточный лагерь
Гостевой дом
Отель Гейзер 3
Гостиница «Гейзер» находится в центре Петропавловска-Камчатского. Это не создает неудобств при размещении гостей из-за шума - здесь царит спокойная атмосфера. На территории функционирует автостоянка.
Из окон открывается прекрасный вид на Авачинскую бухту и вулканы. Для проживания предложены номера, которые оборудованы необходимой мебелью и техникой.
За дополнительную стоимость в кафе можно заказать блюда местной кухни.
В пешей доступности - Научный музей института вулканологии и сейсмологии. Расстояние от аэропорта г. Елизово - 17 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в SPA-отеле Спутник-Камчатка 3* в п. Паратунка (2-местное размещение, завтрак-ужин 1-местное размещение с доплатой) при выборе тарифа с проживанием
- Проживание в отеле 3* г. Петропавловск-Камчатский (2-местное размещение, завтрак 1-местное размещение с доплатой) при выборе тарифа с проживанием
- Проживание в гостевом доме в п. Козыревск (2,4-местное размещение)
- Проживание в гостевом доме в с. Малки (2,3,4-местное размещение)
- Групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт при выборе тарифа с проживанием
- Услуги гидов-проводников
- Услуги повара
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Снаряжение и инвентарь палатки, коврики, резиновые сапоги, кухонное оборудование, посуда
- Рыболовные снасти, спасательные жилеты и пр.
- Медико-транспортная страховка (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Питание во время нахождения в отеле (см. Программу)
- Опциональные экскурсии в свободный день
- Доп. снаряжение в аренду: спальные мешки, треккинговые палки
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак для восхождения (на 20-35 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10) – есть в аренду;
- вкладыш в спальник;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- банные и купальные принадлежности;
- треккинговые палки – (есть в аренду);
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент, накомарник);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Какие нас ждут достопримечательности в этом туре?
Каковы правила поведения для участников тура?
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы не участвуют.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Дополнительный трансфер.
В день заезда/выезда группы мы встречаем/провожаем все рейсы.
Если ваши даты прилета/вылета не совпадают с датами тура, вы можете заказать дополнительный групповой трансфер – стоимость 1000 руб. с чел. из/в места размещения в п. Паратунка или в Петропавловске-Камчатском в пределах центральной площади.
Индивидуальный трансфер по маршруту: Аэропорт – монумент «Здесь начинается Россия» – магазин – Отель, стоимость 5500 руб. за машину до 3 чел., 8000 руб. за машину до 6 чел.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
За две недели увидели очень много, от тура в совершенном восторге.
О! И от медведя, зашедшего в лагерь гиды нас спасли. Бросились на животное чуть ли не с голыми руками.