2 день

Восхождение на вулкан Мутновский

Наш маршрут мы начнем с домашних вулканов южной группы. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.

Завтрак.

Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.

Остановка на Вилючинском перевале, откуда открывается шикарная панорама на соседние вулканы – Вилючинский и Горелый.

11:30* Прибытие к месту начала пешего маршрута.

Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.

С кромки вулкана пред нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами.

В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.

Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.

Обед – ланч-бокс, горячий чай.

Вечером возвращение в SPA-отель. Ужин, отдых.

В распоряжении гостей: термальные бассейны, SPA-комплекс с программами ухода, 2 ресторана, бар.

На случай, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт администрацией природного парка, по причине обвалов на действующей тропе и повышенной активности вулкана, будет проведен альтернативный маршрут: Каньон Опасный, геотермальная долина Дачных источников, водопад Спокойный.

Питание: завтрак включен, при отеле, обед включен, на экскурсии, ужин при отеле (шведский стол).

Ночлег: SPA-отель Спутник 3* (п. Паратунка).

Продолжительность: с 08:00 до 18:00 ориентировочно.