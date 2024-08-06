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оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)