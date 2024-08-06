9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку»
23 авг в 10:00
25 авг в 10:00
80 000₽ за человека
7 дней
Горы и океан. Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
24 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 165 000₽ за человека
13 дней
Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку»
7 июл в 10:00
21 июл в 10:00
129 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГригорий6 августа 2024Всей семьёй в восторге от тура "Уникальная Камчатка". Море впечатлений! В первую очередь необходимо упомянуть гидов: Ваиль и ребята отработали
- ИИльина29 июля 2024Тур Уникальная Камчатка -это действительно уникальный тур. Настолько интересно и грамотно он спланирован, это просто какой то калейдоскоп эмоций: морская
- ЛЛариса22 июля 2024Спасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот тур позволил увидеть разную Камчатку.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ООльга3 сентября 2023Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ННаталья31 июля 2023Здравствуйте. Все прошло прекрасно. Отличная организация, опытные интересные гиды, чудесный маршрут и повезло с погодой. Так что сплошной восторг. Отдельно хочу отметить и поблагодарить за организацию моего питания, так как я аллергик. Спасибо!
- ККсения18 июля 2023Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне! Двухнедельное приключение среди вулканов на "краю" нашей огромной страны было великолепным!
- ННаталья28 августа 2022Мне было очень тяжело физически. Но информация, для меня, до тура, была вполне достаточной, и решение попробовать было принято осознанно.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Горы»
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Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 80 000 до 165 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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