Туры к горам Петропавловска-Камчатского

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Петропавловске-Камчатском, цены от 80 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Уникальная Камчатка
На автобусе
3 отзыва
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку»
23 авг в 10:00
25 авг в 10:00
80 000 за человека
Горы и океан. Летняя Камчатка за 7 дней
Пешая
Джиппинг
3 отзыва
7 дней
Горы и океан. Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
24 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 165 000 за человека
Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
На автобусе
На яхте
3 отзыва
13 дней
Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«К вечеру возвращаемся в горный турприют на ночевку»
7 июл в 10:00
21 июл в 10:00
129 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Григорий
    6 августа 2024
    Уникальная Камчатка
    Всей семьёй в восторге от тура "Уникальная Камчатка". Море впечатлений! В первую очередь необходимо упомянуть гидов: Ваиль и ребята отработали
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    профессионально, одновременно не подтирая каждому нос, но и не позволяя натворить что-то не то. Конечно, и с погодой нам вполне повезло, но и гибкость организации многое порешала. Походное питание, рыбалка, медведи, пороги, гейзеры, вулкан - всё на 5+. Большое спасибо!

  • И
    Ильина
    29 июля 2024
    Уникальная Камчатка
    Тур Уникальная Камчатка -это действительно уникальный тур. Настолько интересно и грамотно он спланирован, это просто какой то калейдоскоп эмоций: морская
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    прогулка, сплав, тур приют, водопады, вулканы-незабываемо. Огромная благодарность нашему гиду Александру и инструкторам на сплаве -Алексею, Кириллу, Сергею, Павлу, поварам Евгению и Павлу. Все прошло четко и слаженно, восторг на порогах, хоть и окатывало водой, ночевка в палатках, песни у костра, кормили очень вкусно, нереально красивые закаты и рассветы, горные вершины в облаках, хрустальная река Быстрая и медведи, бродящие вокруг - все передать словами невозможно, нужно все прожить и прочувствовать. А как приятно было возвращаться после экскурсий в тур приют, где нас, вымокших до нитки, встречала гостеприимная Катерина и ждал вкусный обед/ужин и баня,а вечером посиделки у костра и пейзажи такой красоты,что дух захватывает. А какие интереснейшие люди были у нас в группе. В остальном тоже без накладок - трансфер вовремя, гостиница "Красинцев" в Петропавловске Камчатском уютная и очень удачно расположена - в шаговой доступности и набережная, и достопримечательности, и рынок, и места, где можно вкусно покушать. Приветливый и доброжелательный персонал. Время проведенное на Камчатке останется в памяти навсегда. Благодарю за великолепно проведенный отпуск.

  • Л
    Лариса
    22 июля 2024
    Уникальная Камчатка
    Спасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот тур позволил увидеть разную Камчатку.
    Спасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот турСпасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот турСпасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот турСпасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот турСпасибо за отличную организацию тура. Интересная программа, все продумано. Отдельное спасибо инструкторам и поварам. Этот тур
  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Горы и океан. Летняя Камчатка за 7 дней
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Горы и океан. Летняя Камчатка за 7 дней
    Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Горы и океан. Летняя Камчатка за 7 дней
    Спасибо организатору!
  • Н
    Наталья
    31 июля 2023
    Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
    Здравствуйте. Все прошло прекрасно. Отличная организация, опытные интересные гиды, чудесный маршрут и повезло с погодой. Так что сплошной восторг. Отдельно хочу отметить и поблагодарить за организацию моего питания, так как я аллергик. Спасибо!
  • К
    Ксения
    18 июля 2023
    Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
    Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне! Двухнедельное приключение среди вулканов на "краю" нашей огромной страны было великолепным!
    Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!Замечательный тур! Всё ОЧЕНЬ понравилось. Камчатка прекрасна:) Очень насыщенная программа, красивые пейзажи. Вообще всё было на высшем уровне!
  • Н
    Наталья
    28 августа 2022
    Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
    Мне было очень тяжело физически. Но информация, для меня, до тура, была вполне достаточной, и решение попробовать было принято осознанно.
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    Я очень благодарна гидам, Роману и Анастасии!!! Свою благодарность в личном общении я высказала, но если есть возможность отметить работу ребят у коллег, руководства, будущих туристов, я была бы очень рада. На мой взгляд группа в 22 человека это многовато для подобного тура. Я была приятно удивлена собранности и позитивному настрою группы. Благодаря этому, и гидам, тур для меня СОСТОЯЛСЯ! Мелочи: ГУМ и база у мутновского, горелого – душ просто жуть; «совковый» на вид гелиос в Паратунке показался боле комфортным для проживания, чем отремонтированный чистенький фламинго. Отдельный респект: водителю Тимофею, хозяйке базы в п. Козыревск, базе у Авачи, название не помню… альпик…, и нашим поварам Маше и Ольге.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Горы»

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  3. Земля огнедышащих гор. Тур по Камчатке на 13 дней
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в августе 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 80 000 до 165 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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