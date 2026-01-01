Вас ждут морская прогулка к острову Старичков, панорамы города и яркие этнические впечатления с катанием на собачьих
Программа тура по дням
Прибытие в Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту (водитель с табличкой), трансфер в гостиницу в Паратунке.
Размещение (после 15:00).
Свободное время.
Отдых.
При размещении в гостинице в Паратунке – посещение бассейнов с термальной водой.
Морская прогулка по Авачинской бухте к о. Старичков. Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
Завтрак.
08:00-09:00 Трансфер в морской порт г. Петропавловска-Камчатского.
09:00-14:00 Морская прогулка по акватории Авачинской бухты с выходом в Тихий океан и к острову Старичков (около 5 часов).
Обед на борту катера.
14:30-15:30 Экскурсия в музее
15:30-17:30 После морской прогулки – экскурсия по Петропавловску-Камчатскому с посещением Краеведческого музея, смотровой площадки, центра города, сувенирного магазина, рынка.
18:30-19:30 Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Свободный день или доп. экскурсия на Дачные источники
07:00 Завтрак в гостинице.
Отдых в гостинице или дополнительная экскурсия.
Внимание! Точную стоимость дополнительных экскурсий необходимо уточнять при бронировании.
Переезд в место пересадки на вездеходы (с крытыми кабинами на колесах низкого давления).
Поездка на вездеходах в район Мутновского вулкана.
Остановка на смотровой площадке Вилючинского перевала с видом на Вилючинский вулкан.
Переезд через перевал Пионерский к Дачным источникам, прогулка, осмотр фумарольной площадки.
Обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Свободный день или доп. экскурсия к подножию Авачинского вулкана / поездка на мыс Маячный
08:00 Завтрак в гостинице.
Отдых в гостинице или дополнительная экскурсия.
В зависимости от состояния/наличия дороги в этот день возможны два варианта дополнительных экскурсий:
Вариант 1:
10:00-11:30 Переезд к подножию Авачинского вулкана.
11:30 Прибытие на туристическую базу, инструктаж перед выходом на прогулку к горе Верблюд, откуда открывается потрясающий вид на Налычевскую долину, Корякский и Авачинский вулканы.
В апреле и мае у подножия и на склонах гор все еще много снега, поэтому прогулка может быть как пешком, так и с использованием снегоходной техники.
14:30 Обед в базовом лагере.
15:30-17:30 Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Вариант 2:
Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Трансфер к мысу Маячному.
10:00 Посещение смотровой площадки «Три брата».
Переезд к маяку, прогулка.
Перекус на маршруте.
15:00 Возвращение в гостиницу.
Отдых, купание в бассейне с термальной водой (при размещении в гостинице в Паратунке).
Экскурсия в этнический комплекс - питомник ездовых собак. Купание в «Зеленовских озерках»
09:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в этнический комплекс – питомник ездовых собак.
11:00 Экскурсия по питомнику ездовых собак.
Встреча с представителями коренных народов Камчатки, выступление национального коллектива, танцевальный мастер-класс, фотосессия в национальных костюмах.
Горячий обед (уха или шурпа).
14:00 Переезд к горячим источникам «Озерки».
15:00-16:00 Купание в ваннах с термальной радоновой водой.
16:00-17:00 Возвращение в гостиницу.
Отъезд домой
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отеле в п. Паратунка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура на 1 человека:
| Двухместное
размещение
|Одноместное
размещение
Гостиница «Лагуна» 4*, корпус «Голубое озеро», Паратунка
|65 000
|86 500
Гостиница «Лагуна» 4*, модульный дом «Форест», «Глазастик» или «Гостевая деревня», Паратунка
|70 000
|103 500
Ребенок до 12 лет на доп. кровати при проживании с двумя взрослыми
|48 000
|-
Скидка на ребенка до 12 лет при проживании
вторым в номере
|20%
|-
Варианты проживания
Гостиница «Лагуна»
Отель «Лагуна» находится на берегу озера в селе Паратунка, в Камчатском крае. Его окружает прекрасная природа и горы.
К размещению предлагаются дома, построенные в современном стиле и двухместные номера. Они оборудованы всем необходимым: комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, сантехникой в собственной ванной комнате, телевизором. Среди удобств так же фен и бесплатный Wi-fi.
В домах размещена кухня с бытовой техникой и обеденной зоной, рядом с ними есть мангальная зона. В ресторане «Мишка» организовывается питание по формату «шведский стол».
Корпус «Форест»: идеально подойдет для размещения семьи или небольшой компании. В доме имеется всё для комфортного пребывания: две односпальные или одна двуспальная кровать, мини-холодильник, цифровое TV, стол, стулья, диван и система хранения одежды.
Корпус «Глазастик»: примечателен дизайном окон и тем, что номера в нем объединены общей террасой и зоной отдыха с мангальной зоной. Идеально подойдет для размещения большой семьей или компанией. Комфортабельные номера, оборудованные всем необходимым: удобные кровати, раскладной диван, гардеробная зона, обеденный стол со стульями, ванная комната. Гостевые дома могут отличаться дизайном внутреннего интерьера.
Корпус «Голубое озеро»: расположен в классическом гостиничном корпусе, отремонтированном в 2020 году. Функциональное пространство, несмотря на малую площадь, здесь есть все для комфортного отдыха: тёплый пол, удобные кровати, гардеробная и обеденная зоны, ванная комната. Стильный дизайн номера создает неповторимую атмосферу уюта.
Корпус «Гостевая Деревня»: номера бывают в двух исполнениях: с запоминающимися круглыми окнами и классическими прямоугольными. Вне зависимости от формы, из окон можно увидеть горы. Гости могут воспользоваться общей мангальной зоной.
Корпус «Идеальный куб»: просторный гостевой дом, расположенный на берегу озера Микижа, вдали от остальных мест размещения. Четыре спальни с высокими потолками и широкими окнами, наполненные дневным светом. В каждой комнате расположены стильные, двуспальные кровати с мягкими матрасами, мини-бар и индивидуальные ванные комнаты. Панорамные окна, дизайнерская мебель и предметы интерьера созданы для того, чтобы вы проводили каждый день в роскоши. На террасе дома под открытым небом вас ждет купель с водой из термальных источников (размер купели 2х4,5 м).
Корпус «Gray House» (Виладж Люкс): просторный номер с двумя изолированными спальнями с персональными выходами на террасу. В каждой комнате большая двуспальная кровать с мягким матрасом, ванная комната с душевой кабиной и телевизор. Гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. Кухня оборудована современной варочной панелью, холодильником, чайником, вытяжкой и СВЧ. Идеальный вариант для компании или большой семьи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе: завтраки со 2 по 6 дни, 2 обеда во время экскурсий
- Услуги гидов и экскурсовода-координатора во 2 и 5 дни
- Экскурсии по программе: во 2 и 5 дни
- Трансферы по программе
- Трансферы в/из аэропорта проводятся только в фиксированные даты начала и окончания тура (в другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату, цена зависит от количества человек, в этом случае деньги за групповой трансфер возврату не подлежат)
- Посещение бассейнов в Аквацентре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Индивидуальный трансфер (цена зависит от количества человек)
- Питание, не указанное в программе (питание в 1 день тура, обеды в свободный день, ужины)
- Дополнительные экскурсии в свободные дни: экскурсия к подножию Авачинского вулкана - от 13 500 руб. /чел. снегоходная экскурсия на мыс Маячный - от 13 500 руб. /чел. экскурсия к Дачным источникам - от 19 000 руб. /чел
- Экскурсия к подножию Авачинского вулкана - от 13 500 руб. /чел
- Снегоходная экскурсия на мыс Маячный - от 13 500 руб. /чел
- Экскурсия к Дачным источникам - от 19 000 руб. /чел
- Вход и дополнительные услуги в спа-центре (пилинг, обёртывание, спа-массаж)
- Страховка
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поскольку отдых на Камчатке активен, а климат своеобразен, помимо обычных дорожных вещей рекомендуем иметь при себе следующие вещи дополнительно:
- тёплое термобельё;
- удобная, высокая, тёплая, непромокаемая обувь для загородных экскурсий, удобная непромокаемая обувь для городских экскурсий;
- тёплые влаго- и ветрозащитные брюки и куртка (с капюшоном);
- пуховка;
- свитер или флисовая кофта;
- перчатки/рукавицы;
- шарф или бафф;
- шапка;
- солнечные очки (горнолыжная маска для экскурсий на снегоходах);
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- купальные принадлежности.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие достопримечательности мы посетим на маршруте?
Авачинская бухта
Считается одной из самых красивейших в мире. Побережья бухты извилисты, изрезаны многочисленными небольшими живописными бухточками. В ее воды впадают две нерестовые реки. В Авачинской бухте постоянно живут 32 вида рыб. Практически круглый год здесь встречаются несколько видов камбалы, терпугов, бычков, морских окуней и белокорый палтус. Достаточно многочисленны в акватории залива морские птицы. В бухточках, расположенных на входе в Авачинскую губу, можно встретить нерп, которые почти не боятся людей и подпускают к себе довольно близко. Из крупных животных летом отмечаются косатки. Воды Авачинской бухты полны даров морской природы – это морские ежи и крабы.
Остров Старичков
Расположен приблизительно в 10 км (5,5 мили) от входа в Авачинскую бухту. Свое название остров получил по имени небольших морских птиц, делающих на нем гнезда – старичков (или по-другому – топорков. Остров Старичков – это водный заповедник, изобилующий топорками, гагарами, бакланами и другими водоплавающими. На этом кусочке земли расположено несколько гнездовий белохвостого орлана и лежбище нерп.
Этнический комплекс
Расположен на открытом воздухе с открывающимися живописными видами на Корякский и Авачинский вулканы. Вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки (коряков, ительменов и эвенов). Вас проведут по питомнику ездовых собак и расскажут об истории развития ездового спорта на Камчатке, об истории аборигенов, покажут красочную творческую программу местных народностей и обучат основным движениям национального танца. Так же вы получите уникальную возможность сфотографироваться в национальной одежде, познакомиться с укладом жизни и быта коренных народов Камчатки и насладиться горячей, ароматной ухой или шурпой на свежем воздухе.
Зеленовские озерки
Представляют собой ванны с водой, содержащей радон и сероводород. Купание в такой воде благоприятно влияет на организм, улучшает обмен веществ, способствует регенерации кожи.
Дополнительные экскурсии:
Дачные источники
Минеральные горячие источники, расположены на юго-восточном подножии сопки Скалистой рядом с Мутновским вулканом. Это уникальное активное фумарольное поле, горячие газы которого проходят сквозь воду холодного ручья, нагревая ее и создавая эффект фонтанирования. Химический состав парогазовых струй достаточно разнообразный и содержит медь, марганец, цинк, мышьяк, сурьму и радон.
Вилючинский перевал
Расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря. С перевала открывается прекрасный вид на Вилючинский вулкан, а также на другие вулканы Южной группы.
Авачинский вулкан
Один из самых активных на Камчатке (2751 м), его часто называют «домашним вулканом» из-за его близости к городу. Его кратер заполнен застывшей лавой, над которой часто поднимаются пары фумарол.
Гора Верблюд
Представляет собой вулканическую экструзию, возвышающуюся на перевале между двумя вулканами, Корякским и Авачинским. Высота горы около 1200 м прогулка с подъемом на ее вершину занимает около 3 часов (7 км). С вершины Верблюда открывается вид на долину реки Авача, Авачинскую бухту и окрестности города Петропавловска и Елизово.
Мыс Маячный
Смотровая площадка с видами на скалы «Три Брата», самым старым маяком на Дальнем Востоке, панорамами Тихого океана, острова Старичков, вулканов Южной группы и скальными обрывами.
Какие правила безопасности при купании в горячих источниках необходимо соблюдать?
- не купайтесь в горячих источниках сразу после еды, а также после приема алкоголя;
- не допускайте длительного купания в горячих источниках, опасайтесь перегрева;
- не купайтесь в горячих источниках в ночное время и в одиночку, а так же в необорудованных для этого водоемах и реках.
- не рекомендуется продолжительное пребывание в бассейнах с термальной водой, оптимальное время 5-10 минут; если Вы себя плохо чувствуете, покиньте бассейн и немедленно обратитесь к Вашему гиду.
- не рекомендуется нырять в горячей термальной воде;
- при купании в облагороженных горячих источниках и на базах отдыха сдавайте документы, деньги и ценные вещи администраторам; не забывайте закрывать на ключ шкафчик для одежды; покидая бассейн, проверьте, не забыли ли Вы свои личные вещи.
Как организовано питание в туре?
В каждой гостинице Петропавловска-Камчатского и Паратунки есть ресторан или кафе, где можно пообедать или перекусить. Кроме того, в самом городе множество ресторанов, кафе и продуктовых магазинов.
В районе пос. Паратунка, как правило, при базе отдыха только одно заведение общепита, другой инфраструктуры рядом нет.
Еда на туристических маршрутах готовиться нашими опытными поварами и обычно заслуживает высокие оценки гостей. В походных условиях максимально используются качественные продукты местного производства, включая свежевыловленную рыбу, свежее мясо, местные овощи. Меню так же включает свежие фрукты, соки, десерты.
Что еще необходимо знать о туре?
- Количество человек в группе может меняться каждый день и быть от 1 до 20 человек.
- Трансферы из/в аэропорт проводятся только в фиксированные даты начала и окончания тура (по воскресеньям и пятницам соответственно). В другие дни возможна организация индивидуального трансфера за дополнительную плату (цена зависит от количества человек). Деньги за групповой трансфер возврату не подлежат.
- Заселение в гостиницу происходит после 15:00, выписка из гостиницы до 12:00. Раннее заселение или поздняя выписка должны бронироваться и оплачиваться заранее.
- В день прилёта основной части гостей создаётся группа в WhatsApp или другом мессенджере для информирования туристов, где гид или дежурные менеджеры компании объявляют об изменениях в программе, подтверждают время выезда.
- Время начала экскурсий указано ориентировочно и может меняться, сообщается гидом накануне каждой экскурсии.
- Все экскурсии зависят от погоды и могут меняться местами.
- Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий по дням при обязательном выполнении всех заявленных услуг.
- В случае раннего выезда некоторые гостиницы могут предоставить на завтрак только сухой паек.
- Дополнительные экскурсии рекомендуется бронировать заранее, до приезда на Камчатку. Заказ и оплата доп. экскурсий на месте возможны только в первые два дня пребывания и при наличии свободных мест.
- Программа тура не рассчитана на профессиональных фотографов и подчиняется групповому расписанию (без длительных простоев группы на точках просмотра достопримечательностей).
- Смешанная группа – в туре участвуют люди разных возрастов, физической подготовки, национальностей.