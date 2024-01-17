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8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономический тур на Камчатку
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
25 июня в 10:00
10 авг в 10:00
от 202 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- IIRINA25 сентября 2023Очень интересный тур, но логичнее начинать его нужно было с океана, затем город, а завершать спа в Паратунке.
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё,
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
- ААлександр23 сентября 2023Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
- ВВоробьёва15 сентября 2023Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке
- ССветлана25 августа 2023В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил). Проживание в Паратунке оказалось не очень удобным - сложно выбраться в город, автобус ходит плохо, а такси достаточно дорого.
- ММарина17 августа 2023Реальность превзошла все ожидания! Организация тура была отличной, спасибо Марии! Гид по Петропавловску-Камчатскому - Ирина - за 1,5 часа сумела
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «6-дневные туры»
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