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и передать нам свою любовь к городу, и гордость за его историю! Гиды-водители - Владимир, Александр, Николай и Тимур - проявили чудеса профессионального вождения, терпения, дружелюбия и готовности помочь даже при небольших заминках туристов. Отель Спутник не обманул рекламой (все именно так, как на картинке), доброжелательные администраторы, а кухня (особенно деликатесы в обед! хотя и шведский стол был достойным) впечатлила разнообразием и подачей блюд. Все заявленные на сайте явления (и косатки, и сивучи, и гейзеры, и водопад и т. д.) действительно удалось посмотреть за 5 насыщенных дней. Восторг от поездки до сих пор сохранился. Спасибо за полученное удовольствие!