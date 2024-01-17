Авторские туры на 6 дней в Петропавловск-Камчатский

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 89 240 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Камчатку
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
25 июня в 10:00
10 авг в 10:00
от 202 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000 за человека
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Авторский тур
6 дней
Летний тур «Камчатский экспресс» 6 дней/5 ночей
Начало: Звёздная ул., 10, Елизово
Расписание: Тур доступен для бронирования с 01.06.24 по 30.09.24, начало тура в любой день!
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур на Камчатку
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Гастрономический тур на Камчатку
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • I
    IRINA
    25 сентября 2023
    Гастрономический тур на Камчатку
    Очень интересный тур, но логичнее начинать его нужно было с океана, затем город, а завершать спа в Паратунке.
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё,
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    начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансферм в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
    читать дальше

    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
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    тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно. p.s. очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.

  • В
    Воробьёва
    15 сентября 2023
    Майские выходные на Камчатке
    Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке
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    и возможности выполнить субсидированный перелёт 🙌 Принимающая сторона от агентства "Большая Страна" превзошла личные ожидания 👍 Выражаю благодарность тур-гиду Павлу, водителю Роману - ребята знатоки сложных дорог, функционала машин и камчатского климата 😉

    Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости
  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    Свидание с Камчаткой
    В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил). Проживание в Паратунке оказалось не очень удобным - сложно выбраться в город, автобус ходит плохо, а такси достаточно дорого.
    В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)В целом, понравилось. Природа прекрасная. Петропавловск-Камчатский не впечатлил, обзорка не понравилась совсем (может поэтому и не впечатлил)
  • М
    Марина
    17 августа 2023
    Свидание с Камчаткой
    Реальность превзошла все ожидания! Организация тура была отличной, спасибо Марии! Гид по Петропавловску-Камчатскому - Ирина - за 1,5 часа сумела
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    и передать нам свою любовь к городу, и гордость за его историю! Гиды-водители - Владимир, Александр, Николай и Тимур - проявили чудеса профессионального вождения, терпения, дружелюбия и готовности помочь даже при небольших заминках туристов. Отель Спутник не обманул рекламой (все именно так, как на картинке), доброжелательные администраторы, а кухня (особенно деликатесы в обед! хотя и шведский стол был достойным) впечатлила разнообразием и подачей блюд. Все заявленные на сайте явления (и косатки, и сивучи, и гейзеры, и водопад и т. д.) действительно удалось посмотреть за 5 насыщенных дней. Восторг от поездки до сих пор сохранился. Спасибо за полученное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
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