Ночь в Долине гейзеров, кальдера вулкана Узон, морская прогулка в бухте Русской и вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и на Курильское озеро никого не оставят равнодушным.
Программа тура по дням
Прибытие, встреча с гидом в аэропорту
Добро пожаловать в город Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, расположенный недалеко от административного центра Камчатского края, города Петропавловск-Камчатского.
После прибытия Вас встретит наш гид, который будет сопровождать Вас на протяжении всего тура. После знакомства Вас ждет полуторачасовой переезд от аэропорта до уютного глэмпинга, расположенного на побережье Тихого Океана на Халактырском пляже.
После ужина организатор тура расскажет Вам о планах на следующие дни. Это будет время для обсуждения деталей, ответов на Ваши вопросы и общего знакомства.
Вечером, когда солнце начнет опускаться за горизонт, Вы окажетесь на берегу Тихого океана. Под звуки прибоя и в сопровождении последних лучей солнца, Вы сможете насладиться бокалом игристого прямо на пляже.
Ночь на берегу Тихого океана — это незабываемый опыт. Засыпая под шум волн, Вы почувствуете себя частью природы, и это поможет Вам отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днем.
Переезд в гостиницу города, обзорная экскурсия
Второй день Вашего путешествия начнется с пробуждения на берегу океана.
Завтрак, подающийся прямо на пляже, станет идеальным началом дня.
После завтрака Вас ждет переезд в Петропавловск-Камчатский.
Этот город с уникальной историей и атмосферой станет Вашим домом на следующие несколько дней. Здесь Вы заселитесь в уютные номера гостиницы, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха.
После заселения обед в ресторане «Два моря, океан», входящий в топ 10 ресторанов Дальнего востока.
После обеда начнется обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому.
Ваш путь проложен так, чтобы Вы могли увидеть все самые значимые достопримечательности города. Вы посетите сопку Никольскую, это место, получившее значимость в 1854 году в ходе обороны города от сил англо-французской эскадры, является одним из самых популярных мест для прогулок среди местных жителей и туристов.
Следующей остановкой станет подъем на сопку Мишенную, с которой открывается великолепный панорамный вид на город и окрестности, с вершины в хорошую погоду можно насчитать 8 вулканов!
Путешествие в Долину гейзеров с ночевкой
Ваше утро начнется с завтрака.
В зависимости от времени вылета у Вас будет свободное время, в которое Вы сможете отдохнуть перед путешествием.
После обеда Вас будет ждать микроавтобус, который доставит Вас на вертодром. Здесь начнется Ваше невероятное приключение — полет на вертолете в Долину гейзеров с остановкой на ночь. Это не просто поездка, это возможность увидеть и испытать то, что доступно лишь немногим.
Перелет в Долину гейзеров происходит совместно со сборной группой, но также возможна аренда личного вертолета.
Вы сможете расположиться в комфортабельных номерах Визит-центра, перекусить и затем начать увлекательную экскурсию.
Долина гейзеров — это одно из пяти крупных гейзерных полей в мире, где можно увидеть удивительную геотермальную активность, которую не встретить на всем материке Евразия. Вас ждет уникальная возможность исследовать историю долины, наслаждаться ее захватывающими пейзажами и увидеть то, что доступно лишь немногим.
После ужина, когда солнце начнет опускаться за горизонт, Вы испытаете непередаваемые эмоции, наблюдая, как день переходит в ночь в одном из самых уникальных мест на Земле.
Ночевка в Визит-центре “Долина гейзеров”, 2 номера комфорт с 2+1-местным размещением, а так же 2 номера с 6-местным размещением каждый.
Возможный дополнительный день (по желанию).
Если в Вашем сердце пробудилось желание задержаться в Долине гейзеров еще на один день, то открывается возможность исследовать такие уникальные места, как Долина смерти, Озеро Подпрудное и гейзер Первенец. Но будьте готовы: для этого приключения Вам понадобится снаряжение: небольшой рюкзак, треккинговые ботинки, теплая и непромокаемая одежда.
- Долина смерти – это мрачное и таинственное место, небольшая долина, где из-под земли выбиваются потоки нервнопаралитического газа сложного состава. Это место известно тем, что случайно забредшие туда животные часто погибают. Недалеко от Долины смерти находится полевой стационар со смотровой вышкой – оттуда Вы сможете безопасно полюбоваться Долиной.
- Гейзер Первенец – это историческая достопримечательность. Он стал первым открытым гейзером не только на Камчатке, но и на всем евразийском континенте. После оползня 2007 года, который сильно изменил облик Долины, гейзер также пострадал, но мы все также сможем пронаблюдать его извержения.
- Озеро Подпрудное – это еще одно совсем свежее чудо природы, которое образовалось в верховьях Долины гейзеров после селя 2014 года. Это место примечательно своими необычными цветами воды, которые обусловлены его уникальным составом.
Этот дополнительный день в Долине гейзеров превратится в незабываемое путешествие, наполненное открытиями и впечатлениями, которые останутся с Вами навсегда. Главное не забыть взять с собой треккинговые ботинки и другое необходимое снаряжение.
Кальдера Узон
Ваш четвертый день начнется с завтрака с незабываемыми видами на гейзеры и термальные склоны Долины гейзеров.
После обеда Вас ждет перелет в составе сборной группы в не менее удивительное место — кальдеру вулкана Узон. Это место, где мир нетронутой природы откроется специально для Вас. Кальдера — это огромный чашеобразный кратер, образовавшийся в результате разрушения древнего вулкана.
Следующая остановка — Налычевские источники. Это место известно своими термальными источниками, которые обладают целебными свойствами. Здесь Вы сможете искупаться, расслабиться и насладиться ужином в окружении неповторимого ландшафта Камчатки.
После ужина в окружении вулканов, Вас ждет возвращение на вертодром вылета, где Вас будет ждать трансфер, который доставит Вас в город.
Свободный день, возможность дополнительных экскурсий
Пятый день Вашего тура по Камчатке пройдет без запланированных экскурсий. Этот день будет идеальным для того, чтобы восстановить силы и подготовиться к предстоящим экскурсиям.
Однако если Вы все еще полны энергии и желаете познакомиться с культурной и исторической сторонами Камчатки, мы предлагаем Вам на выбор посетить один из музеев города.
- Камчатский краевой объединенный музей — это место, где Вы сможете окунуться в историю освоения Камчатки, узнать о ее коренных жителях, их быте и культуре. Здесь Вы найдете экспонаты, посвященные различным аспектам жизни на полуострове.
- Музей Вулканов — уникальный музей, посвященный вулканической активности Камчатки. Здесь Вы узнаете о вулканах полуострова, увидите их макеты и узнаете интересные факты о вулканических процессах. Экспозиция музея включает в себя коллекцию минералов, образцы горных пород и научно-популярные фильмы о вулканах.
- Музей Океанрыбфлот — музей, посвященный истории рыболовства и мореплавания на Камчатке. Здесь Вы узнаете о развитии рыболовной промышленности на полуострове, о традициях и особенностях мореплавания в этом регионе. Экспозиция музея включает в себя коллекцию старинных карт и навигационных инструментов, а также модели кораблей и судов.
Вечером Вас будет ожидать смена гостиницы города на загородный гостиничный комплекс, на территории которого расположены термальные источники и спа-центр.
Здесь Вы насладитесь расслабляющими процедурами и исцеляющей силой термальных вод, а также прекрасными видами на окружающую природу прямо из окна вашего номера. Это идеальное место для того, чтобы отдохнуть от экскурсий и подготовиться к новым приключениям.
Вечером наслаждение изысканным ужином в ресторанах гостиничного комплекса, которые предложат Вам блюда местной и международной кухни.
После ужина Вы сможете прогуляться по территории гостиничного комплекса, насладиться свежим воздухом и красотой звездного неба.
Морская прогулка до бухты Русской с рыбалкой
Шестой день начнется с завтрака.
После завтрака Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас до морского порта города Петропавловска-Камчатского. Это будет начало Вашей незабываемой морской прогулки по Тихому океану.
Морская прогулка до бухты Русской — это уникальная возможность ощутить весь размах и красоту Тихого океана. Путешествие начнется на комфортабельном судне, которое станет Вашим транспортом на весь день.
Первым пунктом Вашего маршрута станут кекуры «Три Брата». Это три огромных скалы, возвышающиеся над водой на входе в Авачинскую бухту, которые стали символом Петропавловска-Камчатского.
Далее мы отправимся к лежбищам морских тюленей на острове Старичков и мысе Кекурном. Это места, где морские звери отдыхают и набираются сил. Вам представится уникальная возможность увидеть этих мощных и в то же время милых существ в их естественной среде обитания.
Во время экскурсии у Вас будет возможность увидеть косаток.
Помимо наблюдения за животными, Вас ждет еще одно увлекательное занятие — морская рыбалка. Вас научат, как правильно кидать удочку и какой приманкой лучше пользоваться, чтобы поймать рыбу. А после успешной рыбалки команда судна приготовит для Вас улов. Вы сможете насладиться свежей рыбой, приготовленной прямо на борту. Кроме того, для Вас поднимут со дна свежего камчатского краба.
По возвращении в порт Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас обратно в гостиничный комплекс.
Вертолетная экскурсия на Курильское озеро. Кальдера Ксудач. Ходуткинские источники
После наслаждения ароматным утренним завтраком, Вам предстоит увлекательное путешествие к живописному Курильскому озеру в составе сборной группы.
Все перемещения по этой территории проходят в сопровождении государственного инспектора, которых будет охранять Вас от медведей. Этот день обещает быть непревзойденным и наполненным удивительными открытиями, ведь именно здесь, на берегах этого уникального водоема, Вы сможете увидеть множество медведей в их естественной среде обитания.
Курильское озеро — одно из самых больших и глубоких озер Камчатки, которое является домом для многочисленных видов рыб и местом обитания медведей. Ваше путешествие начнется с посещения рыбоучетного заграждения, где Вы узнаете о важности этого сооружения для контроля и сохранения популяции нерки.
На протяжении всей прогулки будет велик шанс повстречать диких медведей, которые обитают на берегах Курильского озера. Вам предоставится уникальная возможность наблюдать за поведением этих могучих хищников в непосредственной близости и безопасности.
Далее путешествие продолжится на катере, который отвезет Вас к одной из живописных бухт Курильского озера, где Вы насладитесь красотами природы и понаблюдаете за тем, как медведи, не обращая внимания на Ваше присутствие, занимаются рыбалкой.
Перед отправлением в сторону города, Вас ждет остановка на Ходуткинских горячих источниках.
Здесь Вы сможете расслабиться, искупавшись в диких лечебных купелях, и насладиться обедом в окружении захватывающих пейзажей. На территории находится вся необходимая инфраструктура.
Резервный день, возможность дополнительных экскурсий
Этот день Вашего путешествия станет резервным, он необходим в случае возникновения каких либо непредвиденных обстоятельств, в основном погодные условия.
Но если у Вас будет желание, то этот день Вы можете посетить:
- Этнокафе Кэлылан – здесь Вы погрузитесь в мир традиционной камчатской кухни, отведав изысканную уху и другие местные деликатесы в атмосфере этнокафе, которое отражает богатую культуру коренных народов. Вам представится возможность вживую увидеть национальные костюмы и насладиться завораживающими танцами местных исполнителей.
- Питомник ездовых собак Снежные псы – посещение Камчатки предоставляет уникальную возможность познакомиться с культурой и традициями этих народов, увидеть их быт, присутствовать на национальных праздниках и церемониях, узнать об их верованиях и обычаях.
После одной из экскурсий и насыщенного обеда Вы отправитесь на рыбный рынок, где Вас ждут самые свежие и аппетитные морепродукты: икра, крабы и многое другое. Здесь Вы сможете приобрести сувениры в виде кулинарных изысков, чтобы сохранить вкус этого незабываемого путешествия.
Завершение тура
Последний день Вашего тура по Камчатке наступил. Мы надеемся, что Вы насладитесь каждым моментом Вашего путешествия и оставите свои сердца в этих красивых местах.
После завтрака мы проведем небольшую церемонию прощания, где Вы сможете поделиться своими впечатлениями о туре, а затем Вас будет ждать трансфер, который доставит Вас до аэропорта.
Мы надеемся, что этот тур станет для Вас незабываемым приключением, и Вы увезете с собой множество ярких впечатлений и воспоминаний.
Время окончания тура 12:00 по местному времени.
Проживание
По программе тура предусмотрено проживание:
- 1 ночь - глэмпинг на Халактырском пляже “Panorama”;
- 2 ночи - отель "Авача" или аналогичный ему отель или гостевой дом (в черте города Петропавловск-Камчатский);
- 1 ночь - Визит-центр “Долина гейзеров”;
- 4 ночи - гостиничный комплекс/гостевой дом в курортной зоне (село Паратрунка, пос. Термальный).
Ночь в глэмпинге -> ночь в отеле (основные вещи остаются тут) -> ночь Долина гейзеров -> ночь в отеле -> переезд в комплекс.
Стоимость тура на 1 человека в руб. в зависимости от размера группы:
- 6 человек. Двухместное размещение: 549 700 руб. /чел.
- 4 человека. Двухместное размещение: 617 200 руб. /чел.
Варианты проживания
Глэмпинг Панорама
Отель «Глэмпинг Панорама» располагается в Петропавловск-Камчатском. Этот отель находится в 14 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Халактырский пляж, Мишенная сопка и Скалы Три Брата.
Отель «Авача»
Отель "Авача" или аналогичный ему отель или гостевой дом (в черте города Петропавловск-Камчатский).
Инфраструктура гостиничного комплекса достаточно хорошо развита и он полностью оправдывает свою звездность. Расположение в центре Петропавловска-Камчатского обеспечивает поток не только туристов, но и людей, прибывших в город с деловым визитом.
Каждый гость сможет подобрать именно ту категорию, которая ему по карману. В отеле пять этажей, для подъема на верхние - работает лифт. Также для проживания предоставлены апартаменты. В каждом номере установлен холодильник.
На территории функционирует уютное кафе, где можно перекусить и интересно провести время. Повара с радостью приготовят для вас блюда домашней кухни.
Гостиница «Авача» располагает конференц-залом, где можно организовать бизнес-встречу.
Аэропорт находится в 30 километрах.
Гостиничный комплекс/гостевой дом
Гостиничный комплекс/гостевой дом в курортной зоне (село Паратрунка, пос. Термальный). 2-местное размещение, комфорт.
Визит-центр «Долина гейзеров»
2 номера комфорт с 2+1-местным размещением, а так же 2 номера с 6-местным размещением каждый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: глэмпинг (1 ночь, 2-местное размещение) гостиница (2 ночи, 2-местное размещение, комфорт) Визит-центр «Долина гейзеров» (1 ночь, 2-местное размещение) гостиничный комплекс (4 ночи, 2-местное размещение, комфорт)
- Глэмпинг (1 ночь, 2-местное размещение)
- Гостиница (2 ночи, 2-местное размещение, комфорт)
- Визит-центр «Долина гейзеров» (1 ночь, 2-местное размещение)
- Гостиничный комплекс (4 ночи, 2-местное размещение, комфорт)
- Питание: завтраки со 2-го дня тура
- Завтраки, обеды и ужины во время экскурсий
- Трансфер по программе
- Экскурсии по программе
- Сборы заповедников и природных парков
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание, не включенное в программу 4 обеда и 3 ужина (обеды и ужины вне экскурсий)
- Алкогольные напитки
- Дополнительные экскурсии на выбор в свободные дни (по желанию):дополнительный день в Долине гейзеров: экскурсии в Долине гейзеров - по запросудополнительные экскурсии (5 день тура) индивидуальный вертолет (7 день тура) - дополнительно от +30400 руб. /чел., (с учетом группы 6 человек) дополнительные экскурсии (8 день тура):этнокафе Кэлылан - по запросупитомник ездовых собак Снежные псы - по запросу
- Дополнительный день в Долине гейзеров:
- Экскурсии в Долине гейзеров - по запросу
- Дополнительные экскурсии (5 день тура)
- Индивидуальный вертолет (7 день тура) - дополнительно от +30400 руб. /чел., (с учетом группы 6 человек)
- Дополнительные экскурсии (8 день тура):
- Этнокафе Кэлылан - по запросу
- Питомник ездовых собак Снежные псы - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой климат на Камчатке?
Климат Камчатки очень своеобразен. Его особенности обусловлены рельефом местности, большой протяженностью полуострова с севера на юг, близостью громадных водных пространств и движением циклонов.
Лето здесь непродолжительное, в некоторых районах оно длится около двух месяцев, особенно в северной материковой части края и в горах.
Средние температуры во многих районах не превышают плюс 10-15°С. Жарких дней немного. Дней, когда температура воздуха поднимается выше 20°С, на побережье бывает не больше 2-3 недель. В удаленных от моря районах число таких дней резко увеличивается. Наиболее теплый месяц на побережье – июль, в центральной части полуострова – июль, август.
Теплые дни чередуются с дождливыми. В теплое время осадков выпадает больше, чем в холодное. Грозовые облака образуются редко. При большой влажности воздуха для образования грозовых облаков не хватает тепла.
В связи с близостью океана и гористым рельефом за один день на Камчатке можно испытать перепад температуры от +25 в долинах, до +5 в горах. В конце августа – начале сентябре на вершинах вулканов появляется первый снег, а у подножия вулканов температура воздуха ночью может опускаться до отрицательных значений.