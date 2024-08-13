1 день

Прибытие, встреча с гидом в аэропорту

Добро пожаловать в город Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, расположенный недалеко от административного центра Камчатского края, города Петропавловск-Камчатского.

После прибытия Вас встретит наш гид, который будет сопровождать Вас на протяжении всего тура. После знакомства Вас ждет полуторачасовой переезд от аэропорта до уютного глэмпинга, расположенного на побережье Тихого Океана на Халактырском пляже.

После ужина организатор тура расскажет Вам о планах на следующие дни. Это будет время для обсуждения деталей, ответов на Ваши вопросы и общего знакомства.

Вечером, когда солнце начнет опускаться за горизонт, Вы окажетесь на берегу Тихого океана. Под звуки прибоя и в сопровождении последних лучей солнца, Вы сможете насладиться бокалом игристого прямо на пляже.

Ночь на берегу Тихого океана — это незабываемый опыт. Засыпая под шум волн, Вы почувствуете себя частью природы, и это поможет Вам отдохнуть и набраться сил перед завтрашним днем.