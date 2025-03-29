1 день

День прилета

День прилета. Мы Вас встречаем в аэропорту в любом случае, даже если Вы хотите прилететь на день раньше.

Мы выезжаем на самую эффектную дорогу в стране, федеральную трассу морпорт-аэропорт, с которой открывается вид на самый высокий вулкан на юге Камчатки — Корякский (3456 м).

Посещение памятника Здесь начинается Россия, визитной карточки полуострова. Все, кто прибывают на Камчатку, обязательно должны иметь фотографию с этой знаменитой стелой.

Заселение в гостиницу Арсеньев (Петропавловск-Камчатский). Данная гостиница — одна из лучших в городе: удобное расположение, современный интерьер, по цене/качеству — идеально.

