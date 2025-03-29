Мои заказы

Снежная Камчатка: навстречу вулканам

Зимний тур, позволяющий насладиться великолепными панорамами белоснежных вулканов, прокатиться в нартах по бескрайним снежным пустыням, управлять упряжкой собак, несущихся по белым полям, и при желании — расслабиться в термальных водах под звездным камчатским небом. Все это — на Камчатке, на самом краю света!
5
2 отзыва
Снежная Камчатка: навстречу вулканамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Снежная Камчатка: навстречу вулканамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Снежная Камчатка: навстречу вулканамФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

День прилета

День прилета. Мы Вас встречаем в аэропорту в любом случае, даже если Вы хотите прилететь на день раньше.

Мы выезжаем на самую эффектную дорогу в стране, федеральную трассу морпорт-аэропорт, с которой открывается вид на самый высокий вулкан на юге Камчатки — Корякский (3456 м).

Посещение памятника Здесь начинается Россия, визитной карточки полуострова. Все, кто прибывают на Камчатку, обязательно должны иметь фотографию с этой знаменитой стелой.

Заселение в гостиницу Арсеньев (Петропавловск-Камчатский). Данная гостиница — одна из лучших в городе: удобное расположение, современный интерьер, по цене/качеству — идеально.

День прилета
2 день

Авачинский перевал

Отправление на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы.

С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан. Здесь, около горы Верблюд, видно всю красоту величественно возвышающихся домашних вулканов.

По поводу низких температур на высоте 1000 метров переживать не стоит, мы Вам обязательно предоставим всю необходимую экипировку.

Авачинский перевал
3 день

Этнодеревня

Вы будете лично управлять собачьей упряжкой и сможете самостоятельно пройти трассу. Вы познакомитесь с камчатскими ездовыми собаками, потомками первых покорителей Камчатки.

Вам покажут быт и расскажут о жизни коренных жителей, окунетесь в этнический мир древних народов Камчатки.

На обед вы испробуете уху из лосося, приготовленную на костре. Также Вы сможете сфотографироваться в национальной одежде.

После программы Вы искупаетесь в горячих сероводородных ваннах.

Этнодеревня
4 день

Халактырский пляж

Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Посещение самых красивых смотровых площадок Петропавловска-Камчатского, с которых открываются виды на вулканы и Авачинскую бухту.

Посещение Халактырского пляжа с черным вулканическим песком. Вы отправитесь на побережье Тихого Океана и почувствуете себя на краю света!

Мы отправимся к лежбищу морских львов — сивучей. Зимой они отдыхают прямо в черте города.

К концу дня мы отправимся искупаться и отдохнуть на базу отдыха Лагуна-спа, которая находится в живописном горном районе. Здесь у Вас будет время на самостоятельную прогулку, на Ваше усмотрение: отдых в спа или бассейне, ужин в ресторане, катание на коньках.

Халактырский пляж
5 день

Малкинские источники

Отправление в самое сердце Камчатки — на Малкинские горячие источники.

Вы попробуете малкинскую воду, покупаетесь в горячих источниках и полюбуетесь панорамами живописных заснеженных гор!

По желанию, Вы можете искупаться в диких Малкинских источниках или выбрать комфортный бассейн. В любом случае яркий контраст Вам обеспечен. Из температуры в -30 градусов, Вы окунаетесь в термальную воду с температурой +40 градусов.

Прогулка к мосту через реку Быструю. Здесь ярко проявляется камчатская зима: огромные ледяные сосульки, панорамы гор и замерзшая река на фоне красивых деревьев, покрытых инеем.

Малкинские источники
6 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды. В случае благоприятной погоды Вы сможете дополнительно отправится на снегоходную экскурсию к горному массиву Вачкажец, мысу Маячный или на Вилючинский перевал.

7 день

День отлета

По желанию — посещение рынка для покупки морепродуктов и сувениров. День отлета.

Проживание

Отель «Арсеньев» в Петропавловске-Камчатском имеет удобное расположение, современный интерьер, по цене/качеству — идеально.

Фото проживания

Варианты проживания

Арсеньев

6 ночей
Арсеньев
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Проживание в гостинице
  • Экскурсии по программе
  • Питание на маршрутах
  • Завтраки в гостинице
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мария
29 мар 2025
Нам все очень понравилось! Отличная организация, каждый день очень интересные поездки! Особенно перевал и пляж! Все очень внимательные и заботливые! Спасибо!
Нам все очень понравилось! Отличная организация, каждый день очень интересные поездки! Особенно перевал и пляж! Все очень внимательные и заботливые! Спасибо!
Е
Елизавета
8 фев 2025
Замечательный тур. Все очень понравилось. Насыщенная программа, но не перегруженная. Приезжали с экскурсий в районе 15-16 часов, так что оставалось время, чтобы еще погулять по городу. Завтракали в отеле, обедали
читать дальше

на экскурсионных точках, вечером заказывали еду. Наблюдали неописуемые виды и пейзажи. Удалось встретить сивучей на расстоянии 5 метров прямо в черте города, увидеть всевозможные вулканы, прокатиться на собачьих упряжках и многое многое другое:)

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

