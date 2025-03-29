Программа тура по дням
День прилета
День прилета. Мы Вас встречаем в аэропорту в любом случае, даже если Вы хотите прилететь на день раньше.
Мы выезжаем на самую эффектную дорогу в стране, федеральную трассу морпорт-аэропорт, с которой открывается вид на самый высокий вулкан на юге Камчатки — Корякский (3456 м).
Посещение памятника Здесь начинается Россия, визитной карточки полуострова. Все, кто прибывают на Камчатку, обязательно должны иметь фотографию с этой знаменитой стелой.
Заселение в гостиницу Арсеньев (Петропавловск-Камчатский). Данная гостиница — одна из лучших в городе: удобное расположение, современный интерьер, по цене/качеству — идеально.
Авачинский перевал
Отправление на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы.
С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан. Здесь, около горы Верблюд, видно всю красоту величественно возвышающихся домашних вулканов.
По поводу низких температур на высоте 1000 метров переживать не стоит, мы Вам обязательно предоставим всю необходимую экипировку.
Этнодеревня
Вы будете лично управлять собачьей упряжкой и сможете самостоятельно пройти трассу. Вы познакомитесь с камчатскими ездовыми собаками, потомками первых покорителей Камчатки.
Вам покажут быт и расскажут о жизни коренных жителей, окунетесь в этнический мир древних народов Камчатки.
На обед вы испробуете уху из лосося, приготовленную на костре. Также Вы сможете сфотографироваться в национальной одежде.
После программы Вы искупаетесь в горячих сероводородных ваннах.
Халактырский пляж
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому. Посещение самых красивых смотровых площадок Петропавловска-Камчатского, с которых открываются виды на вулканы и Авачинскую бухту.
Посещение Халактырского пляжа с черным вулканическим песком. Вы отправитесь на побережье Тихого Океана и почувствуете себя на краю света!
Мы отправимся к лежбищу морских львов — сивучей. Зимой они отдыхают прямо в черте города.
К концу дня мы отправимся искупаться и отдохнуть на базу отдыха Лагуна-спа, которая находится в живописном горном районе. Здесь у Вас будет время на самостоятельную прогулку, на Ваше усмотрение: отдых в спа или бассейне, ужин в ресторане, катание на коньках.
Малкинские источники
Отправление в самое сердце Камчатки — на Малкинские горячие источники.
Вы попробуете малкинскую воду, покупаетесь в горячих источниках и полюбуетесь панорамами живописных заснеженных гор!
По желанию, Вы можете искупаться в диких Малкинских источниках или выбрать комфортный бассейн. В любом случае яркий контраст Вам обеспечен. Из температуры в -30 градусов, Вы окунаетесь в термальную воду с температурой +40 градусов.
Прогулка к мосту через реку Быструю. Здесь ярко проявляется камчатская зима: огромные ледяные сосульки, панорамы гор и замерзшая река на фоне красивых деревьев, покрытых инеем.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды. В случае благоприятной погоды Вы сможете дополнительно отправится на снегоходную экскурсию к горному массиву Вачкажец, мысу Маячный или на Вилючинский перевал.
День отлета
По желанию — посещение рынка для покупки морепродуктов и сувениров. День отлета.
Проживание
Отель «Арсеньев» в Петропавловске-Камчатском имеет удобное расположение, современный интерьер, по цене/качеству — идеально.
Варианты проживания
Арсеньев
Что включено
- Трансферы
- Проживание в гостинице
- Экскурсии по программе
- Питание на маршрутах
- Завтраки в гостинице
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Входные билеты на источники
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.