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вопросы. Сам тур очень понравился, особенно первый день, когда была Морская прогулка в бухту «Русская» и второй день - Джип-тур на Дачные термальные источники. Правда в программе было еще посещение водопада, но в июне еще нет дорог к водопаду, все в снегу. Был еще свободный день, на котором планировалась вертолетная экскурсия или рафтинг, но из-за погоды этих экскурсий не было, так что получилось, что один день потерян:(. Питание на всех экскурсия очень хорошее, разнообразное и вообще еды всегда много. Мы проживали на тур базе "Солнечная" - это конечно совсем эконом вариант. В первые два дня были моменты, когда отключали горячую воду. Из плюсов: завтраки сытные, вкусные, персонал очень внимательный и дружелюбный, на территории есть три термальных бассейна, работают с 10:00 до 24:00, правда там всегда много людей. Это была наша первая поездка на Камчатку и сейчас есть понимание, что туда нужно обязательно вернуться, так как многое еще не увидели, но ехать нужно в конце июля или в августе.