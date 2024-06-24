Туры из аэропорта Петропавловска-Камчатского

Найдено 6 туров в категории «Из аэропорта» в Петропавловске-Камчатском, цены от 97 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
от 97 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
3 июля в 10:00
24 июля в 10:00
189 900 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    24 июня 2024
    Свидание с Камчаткой в июне
    Прекрасные 5 дней на Камчатке. Это был первая наша встреча с дальним регионом, все было чётко, от начала бронирования, спасибо Большой Стране, уже подбираем тур на сентябрь. Камчатка - удивительная, прохладная, с комарами, но очень вкусная и эмоциональная.
    Прекрасные 5 дней на КамчаткеПрекрасные 5 дней на Камчатке
  • Л
    Любовь
    19 июня 2024
    Свидание с Камчаткой в июне
    Организация тура, как всегда, на высоком уровне. Хочется отметить работу менеджера: всегда полная информация о туре, быстро отвечают на все
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    вопросы. Сам тур очень понравился, особенно первый день, когда была Морская прогулка в бухту «Русская» и второй день - Джип-тур на Дачные термальные источники. Правда в программе было еще посещение водопада, но в июне еще нет дорог к водопаду, все в снегу. Был еще свободный день, на котором планировалась вертолетная экскурсия или рафтинг, но из-за погоды этих экскурсий не было, так что получилось, что один день потерян:(. Питание на всех экскурсия очень хорошее, разнообразное и вообще еды всегда много. Мы проживали на тур базе "Солнечная" - это конечно совсем эконом вариант. В первые два дня были моменты, когда отключали горячую воду. Из плюсов: завтраки сытные, вкусные, персонал очень внимательный и дружелюбный, на территории есть три термальных бассейна, работают с 10:00 до 24:00, правда там всегда много людей. Это была наша первая поездка на Камчатку и сейчас есть понимание, что туда нужно обязательно вернуться, так как многое еще не увидели, но ехать нужно в конце июля или в августе.

  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Свидание с Камчаткой в июне
    Великолепный тур, масса впечатлений, но маловато дней.
    Великолепный тур, масса впечатлений, но маловато днейВеликолепный тур, масса впечатлений, но маловато днейВеликолепный тур, масса впечатлений, но маловато дней
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Новогодний гастрономический тур на Камчатку
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Майские выходные на Камчатке
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
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    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Майские выходные на Камчатке
    Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
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    тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно. p.s. очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.

  • В
    Воробьёва
    15 сентября 2023
    Майские выходные на Камчатке
    Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке
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    и возможности выполнить субсидированный перелёт 🙌 Принимающая сторона от агентства "Большая Страна" превзошла личные ожидания 👍 Выражаю благодарность тур-гиду Павлу, водителю Роману - ребята знатоки сложных дорог, функционала машин и камчатского климата 😉

    Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости
  • С
    Сергей
    13 августа 2023
    Большой тур по вулканам Камчатки
    Все прошло замечательно. Активные жизнерадостные гиды и разнообразная, но дружная компания. Особенно запомнилось восхождение на плоский Толбачик и Авачинский вулканы. Сильное впечатление остаётся после долгого и тяжёлого восхождения. Программа построена грамотно, активностей хватило на весь день.

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Из аэропорта»

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  1. Свидание с Камчаткой в июне
  2. Майские выходные на Камчатке
  3. Новогодний гастрономический тур на Камчатку
  4. Зимний отдых на Камчатке
  5. Невероятная Камчатка
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июле 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Из аэропорта" можно забронировать 6 авторских туров от 97 000 до 228 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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