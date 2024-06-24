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Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гастрономический тур на Камчатку
Начало: аэропорт Петропавловск-Камчатский
3 янв в 10:00
от 228 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
3 июля в 10:00
24 июля в 10:00
189 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия24 июня 2024Прекрасные 5 дней на Камчатке. Это был первая наша встреча с дальним регионом, все было чётко, от начала бронирования, спасибо Большой Стране, уже подбираем тур на сентябрь. Камчатка - удивительная, прохладная, с комарами, но очень вкусная и эмоциональная.
- ЛЛюбовь19 июня 2024Организация тура, как всегда, на высоком уровне. Хочется отметить работу менеджера: всегда полная информация о туре, быстро отвечают на все
- ЕЕлена18 июня 2024Великолепный тур, масса впечатлений, но маловато дней.
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
- ААлександр23 сентября 2023Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
- ВВоробьёва15 сентября 2023Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке
- ССергей13 августа 2023Большой тур по вулканам КамчаткиВсе прошло замечательно. Активные жизнерадостные гиды и разнообразная, но дружная компания. Особенно запомнилось восхождение на плоский Толбачик и Авачинский вулканы. Сильное впечатление остаётся после долгого и тяжёлого восхождения. Программа построена грамотно, активностей хватило на весь день.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июле 2024
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