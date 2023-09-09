Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
Вы увидите все завораживающие красоты Большого трещинного Толбачинского Извержения за один день! Толбачинский дол – это большое лавовое плато 40 км длиной и 20 км шириной.

Во время Большого трещинного Толбачинского извержения, начавшегося в 1975 году, здесь образовалось множество шлаковых конусов красно-коричневых цветов. Со стороны может показаться, что вы попали на безжизненный Марс – здесь почти нет растительности.
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Живописный каньон реки Студеной
Живописный каньон реки Студеной
Сможете насладиться видами и отвлечься от городской суеты
Подножие Безымянного вулкана
Подножие Безымянного вулкана
Увидите застывшую лаву, которая была расколота на отдельные мелкие пятигранные столбики
Мертвый лес
Мертвый лес
Увидите место, где облако раскаленного пепла накрыло близлежащий лес и уничтожило все живое

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик

Переезд в село Мильково.

Мильково находится в 300 км к северу от Петропавловска-Камчатского, оттуда осуществляются вылеты на экскурсии по отдаленным районам Камчатки.

Перелет к каньону реки Студеной.

Продолжительность — около 1 часа.

Прогулка по каньону реки Студеной.

Живописный каньон реки, проточенный в скальных образованиях, тянется на 300 метров.

В период таяния снегов каньон наполняется практически до краев, а в период засухи можно даже прогуляться по его дну.

Вокруг расположились вулканы Плоский и Острый Толбачик, Безымянный, Ключевской и Камень.

Гора Поленница.

Эта гора – памятник природы, который словно сложен из каменных дров.

На самом же деле это один из конусов вулкана Безымянный.

При остывании выжатая магма была расколота на мелкие столбики пятиугольного сечения.

Шлаковые конусы северного прорыва.

Северный прорыв – цепь конусов, образовавшихся во время большого трещинного толбачинского извержения в 1975–1976 годах.

Тогда потоки лавы залили площадь более 40 кв. км, а на месте извержений выросли новые конусы высотой до 300 м.

Мертвый лес.

Облако раскаленного пепла накрыло лес и выжгло всю растительность.

Это произошло во время Большого трещинного Толбачинского извержения.

Среди пепловой пустыни остались стоять только сухие остовы деревьев, вокруг которых сейчас пробивается новая жизнь.

Вертолетная экскурсия к вулкану ТолбачикВертолетная экскурсия к вулкану ТолбачикВертолетная экскурсия к вулкану ТолбачикВертолетная экскурсия к вулкану Толбачик

Проживание

Тур не предусматривает проживание.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь (кроссовки нежелательны);
  • непромокаемая куртка с капюшоном;
  • удобная спортивная одежда;
  • головной убор (кепка или шапка).
Подробности о вертолетной заброске

Мы предоставляем бесплатный групповой трансфер на вертолетную площадку из г. Петропавловска-Камчатского от гостиниц Авача, Гейзер и Петропавловск и с основных баз отдыха в п. Паратунка.

Мы заберем вас рано утром с точек трансфера.

Далее переезд на автобусе в с. Мильково. Дорога занимает около 3 часов.

Оттуда вылет на экскурсию, которая длится приблизительно 5,5 часов.

Приземляетесь вы также в с. Мильково, и мы везем вас обратно в отели и на базы отдыха.

Кол-во человек в вертолете от 18–22.

Погодные условия

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

Живописный каньон реки Студеной.

Река длиной 68 км образует каньон протяженностью 300 метров. Здесь вы сможете насладиться видами и отвлечься от городской суеты. В сухой сезон в первой половине дня можно спуститься внутрь каньона и сделать необычные фотографии.

Словно стопка поленьев, застывших в камне.

Необычная и интересная природная достопримечательность у подножия Безымянного вулкана. Представляет собой застывшую лаву, которая была расколота на отдельные мелкие пятигранные столбики, напоминающие поленья.

Шлаковые конусы и безжизненные вулканические поля.

Северный прорыв произошёл в 18 км к юго-западу от центрального кратера вулкана Плоский Толбачик. Извержение Северного прорыва длилось 72 дня. В результате извержения в июле-сентябре 1975 г. сформировались три шлаковых конуса, чётко выраженных в рельефе, цепочкой вытянувшихся в северо-восточном направлении.

Напоминание о катастрофе, уничтожившей все живое на километры вокруг.

Мертвый лес на Камчатке — это территория в районе вулкана Толбачик. В 1975 году началось Большое трещинное Толбачинское извержение, которое продолжалось 1,5 года. Облако раскаленного пепла накрыло близлежащий лес и уничтожило все живое.

Большинство животных чувствуют приближающиеся катастрофы и покидают опасную территорию, по этой причине во время извержения в основном пострадала только растительность.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
9 сен 2023
Организация тура была на хорошем уровне. Трансферы, гостиницы. У нас были повара на сплаве, которые готовили торт на день рождения изменникам, а у нас их было трое! Не понравилось, что была короткая морская прогулка - мы в итоге уже сами перебронировали на тур к бухте Русская.
У меня пожелание по бронированию вертолетной экскурсии. Если вы говорите, что трансфер только от определенных отелей, просто напишите, что Вам надо будет приехать к определенным отелям с утра, такси в Петропавловск-Камчатском недорогое. Чтобы не путать, что надо обязательно делать пере бронирование отелей. Там с отелями ситуация горазд сложнее, чем с такси. Это реально подпортило впечатление от организации вертолетного тура.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте Наталья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
2 сен 2023
Спасибо организаторам! Интересные экскурсии, вкусный обед, грамотно распланированное время. Только был один нюанс: когда на лодке плавали по Курильскому озеру и уже отправлялись обратно, вторая лодка с туристами успела подплыть к берегу и увидеть медведя, гуляющего вдоль него, а наша нет. Вероятно, стоило сделать так, чтобы все увидели второго мишку, либо обеим лодкам одновременно плыть обратно, чтобы никому не было обидно.
А
24 авг 2023
Всё организовано очень хорошо.

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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