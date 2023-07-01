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Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вылет из аэропорта.
К вашим услугам – современный аэропортовый коплекс, вкл. чающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.
По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.
Экскурсия в Долине гейзеров.
Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.
Продолжительность – 1 час 30 минут.
Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.
Купание в Налычевских горячих источниках.
Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.
Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.
Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.
Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.
Продолжительность – 5 часов.
Проживание
Тур не предусматривает проживания.
Стоимость на 1 человека в зависимости от даты тура, руб:
|Категории
|Заезды с 1 апреля по 31 мая, с 1 октября по 30 ноября
|Заезды с 1 июня по 30 сентября
|Взрослые
|59 000
|63 000
|Взрослые с пропиской в Камчатском крае
|52 000
|56 000
|Дети от 2 лет до 12 лет
|41 000
|42 000
|Инвалиды I и II групп
|55 000
|56 000
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты на ООПТ
- Питание «Стандарт»
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Проживание до начала тура и после его окончания
- Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Маршрут экскурсии в Долине гейзеров оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
- удобная спортивная обувь (кроссовки);
- ветронепроницаемая куртка;
- головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца;
- средство защиты от насекомых.
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
- купальник или купальные плавки;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Подробности о вертолетной заброске
Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.
Кол-во человек в вертолете от 18-22.
Общая продолжительность экскурсии – 5 часов.
Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.
Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.
Какие есть особенности тура?
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
Какое питание входит в тарифы?
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
- рыбное ассорти,
- мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
- овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
- рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
- хлеб,
- чай, сок, вода,
- сладкий десерт.
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
- рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
- мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
- ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
- фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
- ягоды камчатские (сезонно);
- профитроли с лососем;
- блины с вареньем из камчатских ягод;
- салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
- салат с морепродуктами;
- картофель с зеленью;
- палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
- хлеб;
- морс из камчатских ягод;
- чай камчатский;
- вода с газом / без газа.
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Откуда запланирован трансфер?
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
- «Авача»;
- «Арсеньев»;
- «Петропавловск».
Базы отдыха в Паратунке:
- «Антариус»;
- «Белкамтур» / «Спутник»;
- «Березка»;
- «Вирджиния»;
- «Военный санаторий»;
- «Гелиос»;
- «Голубая лагуна»;
- «Жемчужина Камчатки»;
- «Костер»;
- «Кречет»;
- «Лесная»;
- «Огонек»;
- «Рассвет»;
- «Светлячок»;
- «Северные приключения»;
- «Солнечная»;
- «Фламинго».
Что мы увидим?
На небольшой территории уместились десятки гейзеров, поражающих своей красотой.
Долина гейзеров — визитная карточка Кроноцкого заповедника. Она труднодоступна — находится в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, и на ее территории действует заповедный режим. Экосистема Долины является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним воздействиям, поэтому туристические маршруты оборудованы специальными деревянными настилами, сходить с которых запрещено.
У туристов есть уникальная возможность понаблюдать за извержением гейзера Большого, находящегося всего в нескольких метрах от смотровой площадки. Высота фонтана кипятка достигает 10 метров, пар поднимается до 200 метров, а в отдельные дни, в зависимости от направления ветра, посетителей даже окутывает этим паровым облаком!
В 2008 году по результатам народного голосования Долина гейзеров вошла в список семи Чудес России.
Здесь можно увидеть бурого медведя, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.
Природный парк «Налычево» — одно из самых притягательных мест для жителей и гостей Камчатского полуострова.
Это живописная долина реки Налычева, окруженная действующими и потухшими вулканами. Здесь можно увидеть бурого медведя и белоплечего орлана, прогуляться по травертиновым площадкам, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Вертолет забирает участников в локальном аэропорту, облетает 2 вулкана и доставляет в долину Гейзеров — уникальное место на Камчатке и планете в целом. Термальные источники, как ни странно, тоже запомнятся надолго своей красотой и аутентичностью.