Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
5
3 отзыва
Эта программа включает в себя две посадки – «жемчужину Камчатки» Долину гейзеров и Налычевские горячие источники. Камчатская Долина гейзеров – это одно из крупнейших гейзерных полей мира. Хоть она и самая компактная по размерам – гейзеры расположены в глубоком каньоне реки на площади около 6 кв. км, но по красоте и количеству кипящих источников, ей нет равных.
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники
Ближайшие даты:
1
мая
5
мая
6
мая
10
мая
13
мая
15
мая
16
мая
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даты

Что вас ожидает:

Визитная карточка Камчатки
Визитная карточка Камчатки
Понаблюдаете за извержением гейзера Большого, находящегося всего в нескольких метрах от смотровой площадки
Купание в Налычевских горячих источниках
Купание в Налычевских горячих источниках
Насладитесь теплой водой природных источников
5-часовое приключение
5-часовое приключение
Отправитесь изучать с высоты птичьего полета знаменитую Долину гейзеров

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам – современный аэропортовый коплекс, вкл. чающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет до Долины гейзеров занимает 1 час 10 минут.

По пути при благоприятных погодных условиях вы осмотрите два действующих вулкана – Карымский и Малый Семячик из окон вертолета.

Экскурсия в Долине гейзеров.

Вы увидите извержение гейзера Большого, понаблюдаете за работой различных термальных площадок, источников и грязевых котлов.

Продолжительность – 1 час 30 минут.

Весь маршрут оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Купание в Налычевских горячих источниках.

Живописная долина реки Налычева окружена действующими и потухшими вулканами.

Вода имеет минеральный состав и считается лечебной, температура достигает 40-45°.

Источники оборудованы деревянными настилами и раздевалками.

Здесь же вам предложат обед – горячее, чай и камчатский морс.

Продолжительность – 5 часов.

Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источникиВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источникиВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источникиВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источникиВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источникиВертолетная экскурсия в Долину Гейзеров и Налычевские термальные источники

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Стоимость на 1 человека в зависимости от даты тура, руб:

КатегорииЗаезды с 1 апреля по 31 мая, с 1 октября по 30 ноябряЗаезды с 1 июня по 30 сентября
Взрослые 59 00063 000
Взрослые с пропиской в Камчатском крае52 00056 000
Дети от 2 лет до 12 лет 41 00042 000
Инвалиды I и II групп55 00056 000

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты на ООПТ
  • Питание «Стандарт»
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес»
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии в Долине гейзеров оборудован деревянными настильными тропами и ступеньками и доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Подробности о вертолетной заброске

Вылеты в Долину гейзеров и на Курильское озеро производятся из аэропорта, который находится в пос. Николаевка.

Кол-во человек в вертолете от 18-22.

Общая продолжительность экскурсии – 5 часов.

Каждую группу сопровождает квалифицированный гид-экскурсовод.

Желающим искупаться в горячих источниках необходимо иметь при себе купальные принадлежности.

Какие есть особенности тура?

Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.

Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Откуда запланирован трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Что мы увидим?

На небольшой территории уместились десятки гейзеров, поражающих своей красотой.

Долина гейзеров — визитная карточка Кроноцкого заповедника. Она труднодоступна — находится в 180 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, и на ее территории действует заповедный режим. Экосистема Долины является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним воздействиям, поэтому туристические маршруты оборудованы специальными деревянными настилами, сходить с которых запрещено.

У туристов есть уникальная возможность понаблюдать за извержением гейзера Большого, находящегося всего в нескольких метрах от смотровой площадки. Высота фонтана кипятка достигает 10 метров, пар поднимается до 200 метров, а в отдельные дни, в зависимости от направления ветра, посетителей даже окутывает этим паровым облаком!

В 2008 году по результатам народного голосования Долина гейзеров вошла в список семи Чудес России.

Здесь можно увидеть бурого медведя, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.

Природный парк «Налычево» — одно из самых притягательных мест для жителей и гостей Камчатского полуострова.

Это живописная долина реки Налычева, окруженная действующими и потухшими вулканами. Здесь можно увидеть бурого медведя и белоплечего орлана, прогуляться по травертиновым площадкам, отдохнуть и восстановить силы в горячих источниках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
1 июля 2023
Юлия, спасибо большое! Это одна из самых четко организованных и ярких экскурсий в моей жизни!!! Спасибо Большое вам и Большой стране.
К
28 июня 2022
Прекрасная экскурсия, одна из самых запоминающихся в жизни.
Вертолет забирает участников в локальном аэропорту, облетает 2 вулкана и доставляет в долину Гейзеров — уникальное место на Камчатке и планете в целом. Термальные источники, как ни странно, тоже запомнятся надолго своей красотой и аутентичностью.
Л
21 июня 2022
Все очень понравилось

Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

На вертолётеВсе турыSPAТермальные источникиПрирода и пейзажиVIP-туры

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