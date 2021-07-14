Летнее путешествие, которые запомнится Вам надолго! Приезжая в недельный тур на Камчатку, гости региона могут увидеть очень много доступных достопримечательностей, притом самых разнообразных. Поразительно красивая и богатая природа полуострова предоставляет такую возможность.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Петропавловск-Камчатский

При подлете к Петропавловску-Камчатскому у пассажиров самолета есть возможность полюбоваться красотой камчатской земли с высоты. В ясную погоду видны многочисленные горные массивы, среди которых ясно выделяется группа «домашних вулканов». В аэропорту путешественников встречает наш гид. Он везет гостей на базу отдыха «Лагуна», где им предстоит жить в течение всего тура. На большой зеленой территории базы расположены несколько ресторанов камчатской и азиатской кухни, открытый термальный бассейн с аква-горками, горное озеро с прокатом лодок и сапов. Размещаемся в гостевых домиках, отдыхаем после перелета.

2 день Вилючинский вулкан

Второй день тура посвящен знакомству с Вилючинским вулканом. Он находится рядом с Паратункой, примерно в полусотне километров от Петропавловска-Камчатского, но его правильный классический конус хорошо виден из города на другой стороне Авачинской бухты. Утром после завтрака группа начинает свой путь к его подножию, где находится Вилючинский перевал со смотровой площадкой. К перевалу ведет автомобильная дорога. Когда автобус поднимается по серпантину, у пассажиров может немного закладывать уши, как в самолете. Зато на вершине открываются завораживающие панорамные виды. Вилючинский в последний раз извергался примерно 10 тысяч лет назад и с тех пор больше не проявлял никакой активности. Поэтому его конус не деформировался, а на вершине расположились ледники. Вулкан привлекает к себе в любое время года. Летом туристы приезжают к нему за живописными альпийскими видами, а когда лежит снег, здесь занимаются зимними видами спорта. На перевале можно осмотреть панораму долины, отдохнуть на скамейках и узнать о камчатских растениях из информационных стендов. Колорит пейзажу добавляют высокие деревянные тотемы с изображением духов из местных поверий. С перевала виден сам Вилючинский вулкан, высота которого почти 2200 метров. От его вершины к подножию полосами разбегаются барранкосы — глубокие овраги. Недалеко от него возвышаются активные вулканы Горелый и Мутновский — одни из самых известных на Камчатке. После осмотра панорамы спускаемся к подножию на транспорте, а затем начинаем несложное пешее восхождение к Вилючинскому водопаду. Первая часть пути проходит в окружении ольховых стлаников, дальше тропа ведет по камням и снежникам. В зависимости от скорости передвижения подъем занимает от одного до двух часов. Вилючинский водопад образуется ледниками вулкана. Летом они тают и сливаются в один бурный поток, падающий с отвесных склонов 40-метровой высоты. Мы подойдем к их подножию, где вода пробивает снежник и уходит еще глубже в пропасть. Познакомившись с этим зрелищем, группа спускается к подножию. Обратный путь занимает гораздо меньше времени, чем подъем. После экскурсии мы делаем остановку у Верхне-Паратунских источников, чтобы отдохнуть в целебной горячей воде. К вечеру возвращаемся в гостиницу.

3 день Подножие Авачинского и Корякского вулканов. Подъем на гору Верблюд

Выезд из гостиницы в 9 часов. Первые 30 километров машина с туристами едет по трассе Паратунка – Елизово, затем машина сворачивают с нее и направляются в сторону природного парка Налычево. Дорога туда идет по руслу Сухой речки. У подножия исполина автомобильная часть тура сменяется пешей. Здесь можно прогуляться и полюбоваться видами. Авачинская сопка хорошо видна из Петропавловска-Камчатского. Это действующий вулкан, и возле него живое дыхание земли ощущается особенно остро. Высота Авачинского превышает 2700 метров над уровнем моря. Восхождение на экструзию, находящуюся между Авачинским и Корякским вулканами, гору Верблюд. Свое название она получила по сходству с этим животным – у нее две вершины. Другое название горы – Скала Двугорбая. Ее высота 1200 метров над уровнем моря. Обе вершины Верблюда представляют собой скалистые образования, покрытые травой и цветами – здесь много рододендронов. Живут на горе и мелкие животные. Особенно заметен сурок тарбаган. Восхождение идет по проложенной тропе и не представляет особой сложности, к тому же не требует много времени. Отсюда видны в непосредственной близости два вулкана-исполина – Авачинский и Корякский. В хорошую погоду просматривается Жупановский вулкан, Петропавловск-Камчатский, виден и город Елизово. Вечером возвращение в Петропавловск-Камчатский.

4 день Морская экскурсия по Авачинской бухте. Скалы Три Брата

В этот день нас ждет увлекательная морская прогулка. Позавтракав, мы едем в пассажирский порт Петропавловска-Камчатского, откуда начинается экскурсия по Авачинской бухте. Это одна из самых больших бухт в мире. Гид рассказывает об истории открытия бухты и различных событиях, которые с ней связаны. Катер движется к выходу в залив, и на самой границе путешественники видят стоящие рядом три кекура — вертикальные скалы, которые называются Три Брата. Их невозможно не заметить: они стоят, как стражи, при входе в бухту, поэтому закономерно стали ее символом. Эти базальтовые столбы расположены в трехстах метрах от берега и являются охраняемым памятником природы. Вокруг скал бурлит активное течение, так что любоваться ими можно только с некоторого расстояния. Со скалами «Три брата» связана красивая легенда, объясняющая их название и местоположение. Гид обязательно знакомит с ней туристов, когда катер проходит мимо скал. Выйдя в воды залива, судно приближается к острову Ста́ричков. Он получил свое имя благодаря населяющим его птицам ста́рикам, поразившим моряков XVIII века своей многочисленностью. Помимо этого вида пернатых на острове живет множество других птиц. Все вместе они образуют впечатляющий птичий базар, за которым интересно наблюдать. Остров имеет и навигационное значение, так как расположен очень удобно для мореходных целей. На высшей точке Старичкова установлен навигационный знак. Близко подойти к острову трудно из-за сильных течений, да и не стоит беспокоить его обитателей. Но наблюдать за птицами можно и с расстояния. Помимо них у прибрежных скал часто отдыхают ластоногие. Недалеко от острова, в спокойных водах, туристов ждет рыбалка. Дайвер ныряет в воду, чтобы добыть камчатские деликатесы — морских ежей, а повар приготовит их для гостей. Отдохнув, группа возвращается на берег. Далее нас ждет экскурсия на Халактырский пляж. Побывать в таком месте — значит получить второе дыхание, отличный релакс и зарядиться энергией. Пляж находится недалеко от города, дорога не утомительная. Весь песок на берегу имеет черный цвет, потому что состоит из вулканической породы. Его появление связано с многочисленными извержениями Авачинского и Козельского вулканов, в процессе которых излившаяся лава достигла побережья Тихого океана. Обкатанная ледниками, расщепленная водой и ветром лавовая порода образовала черные пески Халактырского пляжа, растянувшегося на 32 километра. На берегу мы размещаемся в двухместных глэмпингах на деревянных настилах. У каждого шатра есть дополнительная личная территория для загорания, йоги или для того, чтобы просто выпить чашечку кофе с видом на океан или вулканы. Из дополнительных активностей, которые доступны на пляже, — уроки серфинга, прокат велосипедов, конные прогулки. Вечером спокойно отдыхаем на берегу, ловим камчатский дзен. Лаконичный пейзаж, настраивающий на созерцательный лад, океанский воздух, каждый вдох которого наполняет силой, — все это создает подходящую атмосферу для встречи заката.

5 день Встреча рассвета на берегу. Этнографическая программа

Встречаем рассвет на берегу. У нас есть свободное время до обеда, так что вы можете неспешно проснуться, позавтракать и еще раз насладиться видом на океан. Программа посещения Камчатки была бы неполной без знакомства с культурой аборигенов, испокон веков населявших полуостров. Здесь задолго до прихода русских обитали ительмены, коряки, чукчи и другие народности. В их фольклоре и мифах сохранилось древнее понимание устройства мира, в произведениях искусства видна тесная связь этих людей с природой родного края. Основным средством передвижения коренных народов издревле являлась собачья упряжка. Путем векового естественного отбора сформировалась специальная порода ездовых собак. Хотя в быту собачьи упряжки уже фактически не используется, гонки на них существуют как этнический вид спорта, популярный в разных странах. В программе тура есть и катание на собачьих упряжках и экскурсия по питомнику спортивных ездовых собак, который держат супруги Семашкины, профессиональные погонщики-каюры. Туристы знакомятся с особенностями ездовой породы и получают опыт управления упряжкой. Ежегодно на Камчатке проводится большой спортивный фестиваль, сердцем которого являются гонки «Берингия». Семья Семашкиных и их питомцы неоднократно становились победителями этих соревнований. Здесь же находится община коренных народов Камчатки, где можно увидеть ярангу (юрту), предметы обихода аборигенов, узнать об их истории и традициях. Перед туристами выступает с песнями и танцами этнографический ансамбль. В завершение дня проводится дегустация блюд национальной кухни. После экскурсии мы возвращаемся на базу отдыха «Лагуна».

6 день Экскурсия на горный массив Вачкажец и его водопады. Озеро Тахколоч

Утром, после завтрака, группа едет к горному массиву Вачкажец. Он находится примерно в 80 км от Петропавловска-Камчатского, в охраняемой зоне. Мы доедем до границы природного парка, а дальше пойдем пешком. В процессе этого неторопливого трекинга можно любоваться окрестностями, полной грудью вдыхая чистый камчатский воздух. Расстояние до подножия Вачкажца — 7 километров. По пути к нему находится живописное горное озеро Тахколоч, сверху его очертания напоминают то ли медвежью морду, то ли сердце. Здесь группа делает остановку. Озеро почти всегда заснежено, и только к июню покров тает, и возле водоема вырастают яркие цветы. В его спокойной глади, как в зеркале, отражаются зеленые склоны гор. Тахколоч наполняется их источниками, поэтому вода здесь чистая и холодная. Минутка отдыха, и начинается несложное восхождение. Горный массив — на самом деле потухший древний вулкан. После произошедшего когда-то сильного извержения он разделился на три части. Высота его небольшая, но виды очень живописны. Пейзаж напоминает альпийский: здесь много растений, среди которых выделяются ярко цветущие рододендроны. Кроме того, эта местность интересна тем, что здесь сохранились редкие минералы, например можно найти кварц и опал. Цель восхождения на Вачкажец — посещение его водопадов. Своим существованием они обязаны реке, текущей из ледника по крутым склонам вулкана. На пути к озеру, расположенному у подножия, водный поток несколько раз срывается с отвесных скал, образуя каскады, к которым мы подойдем почти вплотную. После отдыха нас ждет путь к еще одной природной достопримечательности — древнему цирку полуразрушенной котловины вулкана. Сейчас здесь можно наблюдать отложения горных пород и снующих меж ними дружелюбных зверьков — евражек. Возле цирка группа делает привал. После отдыха туристов ждет обратный путь. Спуск осуществляется по другому маршруту, проходит быстрее и сопровождается шумом воды, так как здесь есть еще несколько маленьких водопадов. У машины нас ждет ужин и группа переезжает в термальный комплекс «Зеленовские озерки» — отдохнуть и расслабиться в горячих сероводородных ваннах. Вечером возвращаемся в гостиницу.

7 день Свободный день. Опциональная экскурсия в Долину Гейзеров

Оставляем день для самостоятельного изучения Камчатки.

8 день Рыбный рынок и проводы в аэропорт