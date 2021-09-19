Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

8:00 Встреча с группой в обозначенном месте (сообщается за 1-2 дня до выезда).

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: трехразовое.