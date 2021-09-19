Преимущества этого путешествия:
8:00 Встреча с группой в обозначенном месте (сообщается за 1-2 дня до выезда).
Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.
В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.
Дачные источники.
Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.
Все шипит, свистит, клокочет.
Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.
Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Обед – перекус, горячий чай.
Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.
Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: обед перекус, ужин.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.
Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.
Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!
Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.
По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!
Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.
Обед – перекус, горячий чай.
Возвращение в лагерь.
Ужин, отдых.
Питание: трехразовое.
Завтрак.
Подъезд к месту начала маршрута.
Инструктаж.
Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы, ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Возвращение в лагерь.
Обед – перекус, горячий чай.
Сбор лагеря.
Переезд в г. Петропавловск-Камчатский или поселок Паратунка.
Питание: завтрак, обед.
Тур предусматривает проживание: 2 ночи в палатках.
Необходимо взять с собой:
- рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);
- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- треккинговые палки;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.
Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.
В приготовлении пищи туристы НЕ участвуют.
Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 400 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.
Треккинговые палки – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».