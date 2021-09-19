Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый

Почувствуйте себя настоящими исследователями и первооткрывателями Камчатки. Испытайте себя

5
3 отзыва
Почувствуйте себя настоящими исследователями и первооткрывателями Камчатки. Испытайте себя в походе к вулканам Мутновский и Горелый.
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Ближайшие даты:
29
июл
13
авг
21
авг
28
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим самый большой кратер из действующих вулканов этого края;
  • осмотрим мощный 80-метровый водопад в овраге Опасный;
  • отправимся на экскурсию к фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке». 

Программа тура по дням

1 день
Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный

8:00 Встреча с группой в обозначенном месте (сообщается за 1-2 дня до выезда).

Погрузка в машину (пассажирская «вахтовка» КАМАЗ) и выезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов.

В пути остановка на смотровой площадке на Вилючинском перевале.

Дачные источники.

Прогулка с небольшими подъемами и спусками до Дачных источников (около 1,5 км в одну сторону).

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины.

Все шипит, свистит, клокочет.

Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

На Дачных источниках насчитывается более 100 термопроявлений – кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй.

Дачные источники иногда называют Малой Долиной гейзеров, но это название ошибочно, т.к. настоящих гейзеров здесь нет – из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Обед – перекус, горячий чай.

Переезд к месту стоянки, установка палаточного лагеря.

Прогулка до 16-метрового водопада на ручье Спокойный.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: обед перекус, ужин.

Переезд в район Мутновско-Горелой группы вулканов. Дачные источники, водопад Спокойный
2 день
Восхождение на вулкан Мутновский

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение в кратер Мутновского вулкана (высота вулкана 2323 м, подъем до 1650 м, около 1,5-2 часов).

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов.

Сердце вулкана – так называемая Активная Воронка – самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, где проявляется активная фумарольная деятельность.

Необычность маршрута, заключается в том, что он проходит по разлому внутри самого вулкана!

Тропа приводит в кратер, где перед Вами откроется потрясающая картина.

По красоте и уникальности это место ничуть не уступает знаменитой Долине Гейзеров!

Пешеходная экскурсия по фумарольным полям, грязевым котлам и «активной воронке».

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге Опасный.

Обед – перекус, горячий чай.

Возвращение в лагерь.

Ужин, отдых.

Питание: трехразовое. 

Восхождение на вулкан МутновскийВосхождение на вулкан Мутновский
3 день
Восхождение на вулкан Горелый

Завтрак.

Подъезд к месту начала маршрута.

Инструктаж.

Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы, ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера – 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Возвращение в лагерь.

Обед – перекус, горячий чай.

Сбор лагеря.

Переезд в г. Петропавловск-Камчатский или поселок Паратунка.

Питание: завтрак, обед. 

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый

Проживание

Тур предусматривает проживание: 2 ночи в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсии по программе
  • Транспорт по программе
  • Снаряжение и инвентарь (палатки, коврики, кухонное оборудование, посуда, и пр.)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице (до и после путешествия)
  • Другие дополнительные услуги
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо взять с собой:

- рюкзак для восхождения (на 30-45 литров);

- спальный мешок (на температуру комфорта от -5 до -10);

- удобную походную одежду;

- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;

- кроссовки;

- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;

- теплые ветро-, водозащитные штаны;

- теплый свитер (флис);

- теплые носки;

- теплые перчатки / рукавицы;

- теплую шапку;

- легкий головной убор;

- треккинговые палки;

- сидушку для сидения на камнях и шлаке;

- налобный фонарик;

- накидку-дождевик;

- индивидуальную аптечку;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитные средства;

- средства от комаров и мошки (репеллент);

- паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Особенности тура

Туристы переносят (при погрузке/разгрузке машины и установке лагеря) и отвечают за личное снаряжение (рюкзак, спальник) самостоятельно.

Туристы помогают, в меру своих физических возможностей, персоналу при установке и сборе лагеря.

В приготовлении пищи туристы НЕ участвуют.

Снаряжение, которое можно взять в аренду

Спальники: Alexika, Rock Empire, Campus. Стоимость аренды спальника – 400 руб. /день со дня получения до дня возвращения. Спальник, как предмет личного пользования, рекомендуем брать свой. Если берете спальник в аренду, рекомендуем взять с собой свой вкладыш в спальник.

Треккинговые палки – 200 руб. /день со дня получения до дня возвращения.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
19 сен 2021
Организаторы и отправляющей и принимающей стороны молодцы, всегда на связи, быстро ориентировались, если из за погоды приходилось менять программу. Никаких простоев, всё предусмотрено.
А
14 сен 2021
По организации тоже всё хорошо, в свободные дни предоставляли возможность выбрать туры. К сожалению, на вертолетную экскурсию попасть так и не удалось, зато нам предложили взамен полет на самолете над вулканами, что тоже оказалось весьма увлекательно. На любые вопросы отвечали оперативно, мне помогли остаться на Камчатке ещё на один день, предоставив отель и дополнительную экскурсию, и даже трансфер за мной остался. Плохого сказать ничего не могу, разве что информация по экскурсиям на завтра приходила иногда довольно поздно и хотелось бы иметь большее разнообразие экскурсий на выбор в свободные дни.
Е
13 сен 2021
Вся информация была предоставлена вовремя на Эл почту и в вотсап

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