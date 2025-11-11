Мои заказы

Художественный мастер-класс в Петрозаводске

Погрузитесь в мир искусства в Петрозаводске. Научитесь работать с маслом или акрилом, создайте уникальную картину и получите заряд вдохновения
На художественном мастер-классе в Петрозаводске участники смогут создать уникальный шедевр, даже если раньше не имели опыта в живописи.

Под руководством опытного художника вы научитесь работать с маслом или акрилом, выбирая сюжет
читать дальше

из более 1000 вариантов.

Участники получат возможность экспериментировать с цветом и формой, создавая картину, которую смогут забрать домой. Все материалы включены, а мероприятие подходит как взрослым, так и детям от 7 лет

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание картины с нуля
  • 🖌️ Выбор из 1000 сюжетов
  • 👨‍🎨 Поддержка опытного художника
  • 📦 Все материалы включены
  • 🏠 Готовая картина домой
  • 👪 Подходит для детей и взрослых

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Художественный мастер-класс проходит в помещении, поэтому подходит для посещения в любое время года. Зимой и осенью можно наслаждаться уютной атмосферой, скрываясь от непогоды. Весной и летом мероприятие станет отличным дополнением к прогулкам на свежем воздухе. Вне зависимости от сезона, мастер-класс подарит вдохновение и творческое удовлетворение.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Художественный мастер-класс в Петрозаводске© Ольга
Художественный мастер-класс в Петрозаводске© Ольга
Художественный мастер-класс в Петрозаводске© Ольга
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя19
ноя20
ноя26
ноя27
ноя3
дек
Время начала: 18:00

Описание мастер-класса

  • Вы узнаете основные принципы работы с маслом или акрилом.
  • Напишете картину под руководством художника.
  • Почувствуете уверенность — сможете смело экспериментировать и выражать себя через цвет и форму.
  • Унесёте домой готовую картину, а ещё — удовольствие от творческого процесса и заряд вдохновения.

Организационные детали

  • Все материалы включены в стоимость. Формат холста — 30×40 см.
  • Интересно будет взрослым и детям от 7 лет.
  • Мастер-класс проведёт один из гидов нашей команды.

в среду и четверг в 18:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 100 туристов
Команда мастеров творческой студии в Петрозаводске рада приветствовать вас! Мы находимся в живописном месте в центре города, в 100 метрах от набережной. Каждый из нас — большой знаток своего ремесла, все творческие встречи проводим с большой любовью к своему делу.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие экскурсии из Петрозаводска

Наш Петрозаводск
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наш Петрозаводск
Петрозаводск скрывает множество историй. От Крепостной площади до сталинских проспектов - узнайте, почему Гаскойн велик, а Онего великолепно
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
Пешая
2.5 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск: прогулка для новичков
Познакомьтесь с Петрозаводском: центр города, история и современность, советы по гастрономии и сувенирам. Всё это в одной прогулке
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
Завтра в 14:00
13 ноя в 14:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Пешая
3 часа
421 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петрозаводске