На художественном мастер-классе в Петрозаводске участники смогут создать уникальный шедевр, даже если раньше не имели опыта в живописи.Под руководством опытного художника вы научитесь работать с маслом или акрилом, выбирая сюжет

из более 1000 вариантов. Участники получат возможность экспериментировать с цветом и формой, создавая картину, которую смогут забрать домой. Все материалы включены, а мероприятие подходит как взрослым, так и детям от 7 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Художественный мастер-класс проходит в помещении, поэтому подходит для посещения в любое время года. Зимой и осенью можно наслаждаться уютной атмосферой, скрываясь от непогоды. Весной и летом мероприятие станет отличным дополнением к прогулкам на свежем воздухе. Вне зависимости от сезона, мастер-класс подарит вдохновение и творческое удовлетворение.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.