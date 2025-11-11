На художественном мастер-классе в Петрозаводске участники смогут создать уникальный шедевр, даже если раньше не имели опыта в живописи.
Под руководством опытного художника вы научитесь работать с маслом или акрилом, выбирая сюжет
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание картины с нуля
- 🖌️ Выбор из 1000 сюжетов
- 👨🎨 Поддержка опытного художника
- 📦 Все материалы включены
- 🏠 Готовая картина домой
- 👪 Подходит для детей и взрослых
Лучшее время для посещения
Художественный мастер-класс проходит в помещении, поэтому подходит для посещения в любое время года. Зимой и осенью можно наслаждаться уютной атмосферой, скрываясь от непогоды. Весной и летом мероприятие станет отличным дополнением к прогулкам на свежем воздухе. Вне зависимости от сезона, мастер-класс подарит вдохновение и творческое удовлетворение.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Описание мастер-класса
- Вы узнаете основные принципы работы с маслом или акрилом.
- Напишете картину под руководством художника.
- Почувствуете уверенность — сможете смело экспериментировать и выражать себя через цвет и форму.
- Унесёте домой готовую картину, а ещё — удовольствие от творческого процесса и заряд вдохновения.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость. Формат холста — 30×40 см.
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет.
- Мастер-класс проведёт один из гидов нашей команды.
в среду и четверг в 18:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Свердлова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 100 туристов
Команда мастеров творческой студии в Петрозаводске рада приветствовать вас! Мы находимся в живописном месте в центре города, в 100 метрах от набережной. Каждый из нас — большой знаток своего ремесла, все творческие встречи проводим с большой любовью к своему делу.Задать вопрос
Входит в следующие категории Петрозаводска
