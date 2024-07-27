Прогулка на катере по Петрозаводской губе

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Путешествие по Петрозаводской губе начинается у памятника Петру I и продолжается к острову Лой. Вы увидите Петрозаводск с воды, рассмотрите Чёртов стул и узнаете его легенду. Путешествие проходит на катере с закрытой и открытой палубами, оснащённом спасательными жилетами. Рассмотрите глубины губы на картплоттере и узнайте о рыбе, живущей в Онежском озере. Отдохните от городской суеты и насладитесь карельской природой

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