Прогулка на катере по Петрозаводской губе

Путешествие по Онежскому озеру на катере. В программе: остров Лой, Чёртов стул и посёлок Соломенное. Узнайте историю мест и интересные факты о Петрозаводске
Путешествие по Петрозаводской губе начинается у памятника Петру I и продолжается к острову Лой. Вы увидите Петрозаводск с воды, рассмотрите Чёртов стул и узнаете его легенду. Путешествие проходит на катере с закрытой и открытой палубами, оснащённом спасательными жилетами. Рассмотрите глубины губы на картплоттере и узнайте о рыбе, живущей в Онежском озере. Отдохните от городской суеты и насладитесь карельской природой
5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  1. 🚤 Уникальное путешествие по Онежскому озеру
  2. 🌿 Наслаждение карельской природой
  3. 📜 Узнайте легенды Чёртова стула
  4. 🏞️ Виды Петрозаводска с воды
  5. 🛟 Безопасность на борту
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30

Что можно увидеть

  • Чёртов стул
  • Остров Лой
  • Памятник Петру I

Описание водной прогулки

Мы проедем по середине Онежского озера. Вы увидите остров Лой вулканического происхождения, скалистое урочище Чёртов стул и посёлок Соломенное, который соединяет Логмозеро с Петрозаводской губой. Рассмотрите на картплоттере (эхолоте) глубины губы, температуру воды и живущую здесь рыбу.

Я расскажу:

  • Как появилось название Чёртов стул и когда образовалась гора
  • Сколько маяков на озере и все ли они действующие
  • Что общего у Петрозаводска и Чили и при чём тут скульптура «Рыбаки»

И многое другое!

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит на катере с закрытой и открытой палубами
  • На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей, круги и плоты

в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 500 ₽
Детский2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
27 июл 2024
Спасибо за! Всё очень понравилось даже детям)))
Анастасия
17 июл 2024
Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!
Прокатил с ветерком, рассказал интересные факты о городе и озере! Получила незабываемые эмоции, за что очень благодарна капитану, он молодец!)
Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!

Входит в следующие категории Петрозаводска

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