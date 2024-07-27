Прогулка на катере по Петрозаводской губе

Путешествие по Петрозаводской губе начинается у памятника Петру I и продолжается к острову Лой. Вы увидите Петрозаводск с воды, рассмотрите Чёртов стул и узнаете его легенду. Путешествие проходит на катере с закрытой и открытой палубами, оснащённом спасательными жилетами. Рассмотрите глубины губы на картплоттере и узнайте о рыбе, живущей в Онежском озере. Отдохните от городской суеты и насладитесь карельской природой
5 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальное путешествие по Онежскому озеру
- 🌿 Наслаждение карельской природой
- 📜 Узнайте легенды Чёртова стула
- 🏞️ Виды Петрозаводска с воды
- 🛟 Безопасность на борту
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30
Что можно увидеть
- Чёртов стул
- Остров Лой
- Памятник Петру I
Описание водной прогулки
Мы проедем по середине Онежского озера. Вы увидите остров Лой вулканического происхождения, скалистое урочище Чёртов стул и посёлок Соломенное, который соединяет Логмозеро с Петрозаводской губой. Рассмотрите на картплоттере (эхолоте) глубины губы, температуру воды и живущую здесь рыбу.
Я расскажу:
- Как появилось название Чёртов стул и когда образовалась гора
- Сколько маяков на озере и все ли они действующие
- Что общего у Петрозаводска и Чили и при чём тут скульптура «Рыбаки»
И многое другое!
Организационные детали
- Водная прогулка проходит на катере с закрытой и открытой палубами
- На борту есть спасательные жилеты для взрослых и детей, круги и плоты
в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 500 ₽
|Детский
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Онежской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 136 туристов
Я опытный капитан с лицензией на групповые перевозки. Расскажу вам удивительные истории о наших местах.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 июл 2024
Спасибо за! Всё очень понравилось даже детям)))
Анастасия
17 июл 2024
Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!
Прокатил с ветерком, рассказал интересные факты о городе и озере! Получила незабываемые эмоции, за что очень благодарна капитану, он молодец!)
Прокатил с ветерком, рассказал интересные факты о городе и озере! Получила незабываемые эмоции, за что очень благодарна капитану, он молодец!)
Входит в следующие категории Петрозаводска
ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНочныеЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеРомантическиеНабережнаяПопулярные местаРечные прогулкиОнежская набережнаяПо Онежскому озеруДля студентовПамятник императору Петру ВеликомуПетрозаводская губаКруизы однодневныеКарелияВыездныеНа катереС набережной
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