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Мини-группа
1.5 часа
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
2 июля в 18:00
4 июля в 18:00
2 400₽ за человека
Групповая
1 час
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Расписать деревянную форму, сделать панно из гипса или куклу-оберег - в арт-студии у Онежского озера
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 июня 2024Добрый день. Мастер-класс очень понравился. Были вдвоем с дочкой, нам все рассказали показали. Сами напекли калиток, которые оказались очень вкусными.
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мастер-классы для детей»
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