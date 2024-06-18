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впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка и доступна, все получилось очень красиво и вкусно!!! Потом со своими же рукоделиями тебе на выбор дают несколько бомбических эксклюзивных чаев, сосновые шишки в сиропе, мед и ты вдоволь наслаждаешься дарами севера…. вечер оставляет только тёплые и счастливые воспоминания о любимой Карелии!!! Желаю вам процветания и успехов во всем!!! Вы лучшая команда!!!