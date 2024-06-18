Мастер-классы для детей – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Петрозаводске, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Групповая
2 часа
Тёплый вечер в Петрозаводске: готовим калитки и общаемся
Научиться печь пироги и провести время в уютной атмосфере - на групповом мастер-классе с карелкой
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
2 июля в 18:00
4 июля в 18:00
2 400 за человека
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Групповая
1 час
Творческий мастер-класс в Петрозаводске
Расписать деревянную форму, сделать панно из гипса или куклу-оберег - в арт-студии у Онежского озера
Начало: Недалеко от Онежской набережной
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, 13:00 и 14:00
2 июля в 12:00
4 июля в 12:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Добрый день. Мастер-класс очень понравился. Были вдвоем с дочкой, нам все рассказали показали. Сами напекли калиток, которые оказались очень вкусными.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров своего дела!!! Сначала ты
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    впитываешь опыт мастериц по приготовлению калиток, подача материала очень легка и доступна, все получилось очень красиво и вкусно!!! Потом со своими же рукоделиями тебе на выбор дают несколько бомбических эксклюзивных чаев, сосновые шишки в сиропе, мед и ты вдоволь наслаждаешься дарами севера…. вечер оставляет только тёплые и счастливые воспоминания о любимой Карелии!!! Желаю вам процветания и успехов во всем!!! Вы лучшая команда!!!

    Очень рекомендую данный мастер-класс в уютном уголочке, в центре, в окружении добрых, милых и гостеприимных мастеров
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Мастер-класс по калиткам
    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше 😅 Роза очень подробно
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    показала и рассказала про технику приготовления калиток. Мы с ней целый противень их сделали. Мои, конечно, кривоваты. Но не менее вкусные получились. Пока они выпекались, Павел поведал про чайные сборы, которые сам разрабатывал и предложил выбрать, какой будет заварен к калиткам. Отличное времяпрепровождение: и навык новый приобретаешь, и узнаёшь ближе карельскую кухню. Однозначно рекомендую к посещению))

    Отличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучшеОтличный вышел мастер класс! Так получилось, что я была на нём одна, но так даже лучше

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Мастер-классы для детей»

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  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Площадь Кирова
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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