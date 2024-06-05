Активности – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 17 экскурсий в категории «Активности» в Петрозаводске, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Мини-группа
2.5 часа
64 отзыва
В тренде
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь на увлекательную прогулку на деревянной ладье Хийси вдоль Петрозаводска и насладитесь природой на острове Лой
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:30, 18:00 и 20:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
2 часа
46 отзывов
Популярное предложение
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 000 за человека
Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
40 отзывов
Встреча с хаски и северными оленями: магическое приключение в Петрозаводске
Приглашаем вас на встречу с карельским Дедом Морозом, где вас ждут хаски, северные олени и атмосфера праздника в любое время года
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 2 500 за человека
На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
1 отзыв
Экскурсия на квадроциклах по дикой Карелии: уникальный опыт и яркие эмоции
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на квадроциклах по дикой Карелии. Вас ждут уникальные маршруты, живописные пейзажи и непуганые звери
Начало: В глэмпинге «Ёлки» на Горке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по калиткам
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Изучите секреты карельской кухни на мастер-классе по калиткам в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу карельской кухни на мастер-классе по калиткам. За 1,5 часа вы научитесь готовить традиционные пирожки с картошкой и брусникой
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 000 за человека
Карелия заповедная: прогулка по экотропе
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Карелия заповедная: прогулка по экотропе в Петрозаводске
Откройте для себя тайны карельской природы, пройдите по заповедным тропам и познакомьтесь с историей Лососинского парка
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
2 200 за всё до 4 чел.
Прогулка на лошадях в карельском лесу
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: катание на лошадях в лесах Петрозаводска
Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске: прогулка по карельскому лесу на лошадях, знакомство с их повадками и бытом конюшни. Подходит для всех возрастов
11 июня в 10:00
12 июня в 10:30
3 000 за человека
В гости к карельскому Деду Морозу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
В гости к карельскому Деду Морозу: сказочное приключение в Петрозаводске
Погрузитесь в атмосферу северной сказки: встреча с Дедом Морозом, хаски и оленями ждет вас
20 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Деревня викингов и горный парк Рускеала
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Деревня викингов и горный парк Рускеала: экскурсия в Петрозаводске
Погрузитесь в эпоху викингов и насладитесь красотой Карелии за один день. Уникальная экскурсия по крепости Черного медведя и парку Рускеала
Начало: на Онежской набережной
22 июня в 09:00
1 авг в 09:00
28 000 за всё до 6 чел.
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Слушая Петрозаводск: спектакль-прогулка в наушниках
Прогулка по Петрозаводску с 3D-звуком и интерактивными элементами. Узнайте истории города, посетите нетуристические места и станьте частью спектакля
Начало: В гостинице Космос
22 июня в 13:00
29 июня в 13:00
4 300 за всё до 6 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
14 отзывов
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
Начало: в районе гостиницы Северная
Расписание: ежедневно в 12:00
5 сен в 12:00
11 сен в 12:00
2 900 за человека
Квест «Эпохи Петрозаводска»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Индивидуальная
6 часов
Промысловая рыбалка на Онежском озере
Познакомиться с опытными карельскими рыболовами и добыть вкуснейшую рыбу в заливах Онеги
Начало: В районе ж/д вокзала
3 сен в 05:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Групповая
6 часов
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Научиться грести, полюбоваться карельской природой и полакомиться горячим обедом в сосновом бору
Начало: На площади Гагарина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 600 за человека
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по живописи на свежем воздухе (в мини-группе)
Вдохновиться природными пейзажами и нарисовать картину акрилом или сухой пастелью
Начало: В районе гостиницы «Северная»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    5 июня 2024
    На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
    Очень здорово провели время! Мы прокатились по дивописному карельскому лесу, посетили тайные квадроциклетнын тропы посреди соснового бора и (!!!) заехали
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    на живописное болото! Во-первых, хочу отметить технику. Новая, обслуженная и чистая! Электроуселитель руля особенно доставил, после турецких квадроциклах, где тяжело поворачивается руль - здесь чувствуешь себя, словно в мерседесе. Второе - экипировка. Я переживал в чем ехать и какая будет погода. У инструктора на базе и мембранные непросокаемые костюмы, мотоциклетные джерси, если жарко, сапоги всех размеров и, конечно, крутые шлема! Будьте готовы - они тяжелые, оказывается так должны весить профессиональные шлема. Было комфортно и я чувствовал себя защищенным! Третье - гид. Специально выложил его фото с нашей группой. Очень яркий, жизнерадостный представитель Карелии. Он не только поведал нам миллиард легенд и рассказов о Карелии, но и влюбил в этот невероятный край навсегда. Теперь планирую приехать к нему на двухчасовой маршрут на заброшенную военную базу. Очень круто путешествовать с местным еще и с таким позитивным и знающим рассказчиком! Четвертое - кафе! По приезду на базе оказывается есть полноценное кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и полноценно и очень вкусно поесть! Про локации - молчу, фото сами за себя говорят. Рекомендую и сам приеду снова!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Отлично!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Поездка была просто супер! Никита замечательный инструктор - объяснил новичкам все правила, технику управления каяком, показал нам удивительно красивые места, рассказал историю местности. Вся наша компания осталась очень довольна. Однозначно рекомендуем!
    Поездка была просто супер!Поездка была просто супер!Поездка была просто супер!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы. Спасибо Никите за
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    приятное общение, информацию о местной флоре, фотографии и видео, и за само путешествие. Человек знает свое дело! С удовольствием повторила бы. Советую однозначно!

    Было потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободыБыло потрясающе! Красивая природа, вокруг полная тишина и только пение птиц, и плеск воды, и ощущение полной свободы
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Каякинг по таинственному озеру Лососинное
    Много писать не буду: все отлично! Спасибо Никите! Даже если будет дождь, можно не беспокоиться, дождевики, гермомешки, неопреновые юбки - все в наличии!
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Катание на собаках - это нечто!!!
  • Р
    Роман
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на лошадях в карельском лесу
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные люди работают, и очень добрые лошади 💖 Рекомендуем всем.
    Случайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательныеСлучайно наткнулись на данное предложение, но не пожалели ни на секунду, очень красивые виды. Безумно доброжелательные
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой еще с самой пристани,
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    мы теперь всем друзьям рекомендуем, воспользоваться данным предложением. До сих пор с трепетом вспоминаем эту прогулку и очень тепло на душе становится, нам еще повезло, что была не так много народу, и все как на подбор, очень атмосферненько было💔 Очень приятный бонус, то что в прогулку входит чай и печеньки🥹 и то что имеются пледы и плащи на судне)

    Мы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настройМы прибывали в полном восторге, эмоции не передать словами🥰 Капитан судна Олег задал нам позитивный настрой

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
  2. Каякинг по таинственному озеру Лососинное
  3. Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
  4. На квадроциклах по дикой Карелии - в мини-группе
  5. Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Активности" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 1 500 до 35 100. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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