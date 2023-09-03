2 день

Водопад Кивач, катание в собачьей упряжке и снегоходное сафари

Сегодня у нас очень активный день! Нас ждут снегоходы, собачьи упряжки и великолепный водопад Кивач!

Трансфер из гостевого дома на водопад Кивач.

Прибытие в заповедник. Экскурсия по смотровым площадкам водопада и музею природы. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.

Сделаем пару ярких фото и двигаемся дальше!

Отправление в питомник хаски, оленей и лошадей! Экскурсия по питомнику + катание в упряжке.

Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке! В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках. Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.

На маршруте впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.

По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!

Обед в кафе.

Подготовка к сафари на снегоходах: экипировка, прохождение инструктажа (для семей с детьми младше 7 лет возможна замена сафари на экскурсионную поездку в резиденцию карельского Деда Мороза — Талви Укко).

Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лестная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций. Для детей на время сафари – мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта. При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!

Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви. Деревня на Лычном Острове - одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу. Скорость, вихрь снега и карельские просторы зарядят Вас энергией для будущих достижений!

Окончание маршрута. Чай с выпечкой в кафе!

Ужин с собой: также Вам с собой на ужин дадут вкусные карельские гостинцы.

Возвращение в гостевой дом. Баня за дополнительную плату.