Майские каникулы в Карелии

В этом туре вас ожидает приятный отдых в Карелии

5
3 отзыва
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В этом туре вас ожидает приятный отдых в Карелии.

Вы съездите в горный парк Рускеала, увидите водопады Тохмайоки, посетите заповедник Кивач и попробуете целебную воду на курорте «Марциальные Воды».

А еще побываете на выставке «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Майские каникулы в Карелии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Знаменитый мраморный каньон
Знаменитый мраморный каньон
Погрузитесь в волшебную атмосферу горного парка
Древний карельский вулкан
Древний карельский вулкан
Впечатлитесь застывшей лавой, которая осталась на месте вулкана Гирвас
Крупнейший в Европе равнинный водопад
Крупнейший в Европе равнинный водопад
Полюбуетесь живописным водопадом Кивач

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск, музей изобразительных искусств Республики Карелия

07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.

Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).

08:00 Завтрак в ресторане.

09:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вы увидите архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.

11:30 Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.

«Калевала» является поистине народным достоянием.

Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.

Трансфер в гостиницу.

13:00 Обед в ресторане.

14:00 – 15:00 Размещение в гостиницу.

Петрозаводск, музей изобразительных искусств Республики КарелияПетрозаводск, музей изобразительных искусств Республики КарелияПетрозаводск, музей изобразительных искусств Республики Карелия
2 день

Горный парк «Рускеала», гора Паасо

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (258 км.).

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

По дороге остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Обед в небольшом финском приходе.

Посещение горы Паасо.

Ландшафтный театр «Паасо» состоит из двух составляющих:

  • Первое – историческая тропа, оборудованная деревянным настилом-лестницей, состоящей из 365 ступеней, ровно по числу дней в году. Протяженность маршрута чуть более одного километра в обе стороны.
  • Второе – на вершине горы Пассонвуори располагается археологический памятник «Городище Паасо».

Возвращение в Петрозаводск

Горный парк «Рускеала», гора ПаасоГорный парк «Рускеала», гора ПаасоГорный парк «Рускеала», гора Паасо
3 день

Марциальные Воды, Гирвас, заповедник Кивач, центр шунгита

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.

«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, только здесь сохранилась церковь Апостола Петра XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Посещение палеовулкана Гирвас.

Гирвасский разрез каньона р. Суна – это уникальный геологический объект, который находится в Кондопожском районе, в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Гирвас является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.

Обед-пикник в кафе.

Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Марциальные Воды, Гирвас, заповедник Кивач, центр шунгитаМарциальные Воды, Гирвас, заповедник Кивач, центр шунгитаМарциальные Воды, Гирвас, заповедник Кивач, центр шунгитаМарциальные Воды, Гирвас, заповедник Кивач, центр шунгита

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаДвухместный стандартный номерОдноместный номерДоп. место для взрослогоДля детей до 12 лет в двухместном стандартном номереДля детей до 12 лет на доп. месте в стандартном номере
«Северная» 4*21900 24000 19600 20300 17300
«Питер Инн» 4*22400 26700 19200 20800 17800

«Фрегат» 4*

23100 28200 19500 21500 17900

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

1 ночь

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Гостиница «Питер Инн»

1 ночь

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»Гостиница «Питер Инн»

Гостиница «Фрегат»

1 ночь

Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.

Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.

Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (завтраки и обеды)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входная плата в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание (ужины)
  • Дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
9 янв 2023
Тур получился очень интересным и захватывающим. Несмотря на северный холод, прекрасные виды природы, а также интересная программа не дают замёрзнуть и увлекают в историю города) Чтобы поездка была более увлекательная опытный гид Анна постоянно рассказывает истории о местах, а также интересные факты. Самым запоминающимся днем в нашей поездке была поездка в питомник, где состоялась поездка на собачьей упряжке, а также кормешка Северных оленей и лошадей.
Н
5 янв 2023
Поездка очень понравилась. Организация замечательная: всё продумано, своевременное и на высоком уровне. В Карелии не первый раз, но узнали её по новому. Особенно хочется отметить гида Наталью и водителя Владимира. Всегда пунктуальны и отзывчивы, профи своего дела. Сразу видно, что любят свой край и туристов. Очень комфортный отель "Фрегат". Всё его работники отзывчивы и вежливы. Вообщем поездка прошла на уровне. Рекомендую всем, понравится.
М
21 сен 2022
Организация тура на высшем уровне. Экскурсоводы высококвалифцированные специалисты. При этом каждый наделён талантом интересного рассказчика. Сопровождающие тур мененджеры пунктуальны, забота о туристе на первом месте. Работники отеля очень предупредительны, вежливы. Питание разнообразное, блюда как домашние,приготовлены с любовью. На территории острова много сувенирных милых киосков - домиков. В каждом туриста встречают очень доброжелательно, обслуживание ненавязчивое. Все расположеры в центральном посёлке и по пути к причалу. Есть также специальный магазин продуктов и косметики из ламинарии.
В посёлке чисто, спокойно. На берегу моря и в лесной зоне также очень чисто.
Словом везде, начиная со старта в Кеми вы ощущаете заботу, хорошее отношение к вам.
Всё, что сообщается в путёвке, соответствует действительности.
Я считаю, что посетить Соловки должены все жители нашей большой страны России. Ведь здесь история в каждом рукотворном объекте, которым насчитывается не одна тысяча лет. Я бы сказала, что это Мекка русского человека, всех жителей России.
Природа здесь захватит вас навсегда, её скупое северное очарование покорит ваше сердце. А святая земля повлияет на души как чистое Белое море, смоет все ваши печали.

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