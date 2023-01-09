07:50 Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
08:00 Завтрак в ресторане.
09:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Вы увидите архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
11:30 Посещение выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств Республики Карелия.
«Калевала» является поистине народным достоянием.
Эпос оказал огромное влияние на развитие карельского и финского языков, литературы, культуры, национального самосознания двух народов.
Трансфер в гостиницу.
13:00 Обед в ресторане.
14:00 – 15:00 Размещение в гостиницу.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (258 км.).
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
По дороге остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Обед в небольшом финском приходе.
Посещение горы Паасо.
Ландшафтный театр «Паасо» состоит из двух составляющих:
Возвращение в Петрозаводск
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.
«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.
Кстати, только здесь сохранилась церковь Апостола Петра XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.
Посещение палеовулкана Гирвас.
Гирвасский разрез каньона р. Суна – это уникальный геологический объект, который находится в Кондопожском районе, в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Гирвас является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.
Обед-пикник в кафе.
Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.
Осмотр дендрария карельской березы.
Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Двухместный стандартный номер
|Одноместный номер
|Доп. место для взрослого
|Для детей до 12 лет в двухместном стандартном номере
|Для детей до 12 лет на доп. месте в стандартном номере
|«Северная» 4*
|21900
|24000
|19600
|20300
|17300
|«Питер Инн» 4*
|22400
|26700
|19200
|20800
|17800
«Фрегат» 4*
|23100
|28200
|19500
|21500
|17900
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
Отель «Фрегат» расположен в тихом месте в центре Петрозаводска, на живописном берегу Онежского озера. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и охраняемая парковка.
Номера оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также предлагают блюда европейской и русской кухни. Тренажерный зал и лобби-бар отеля «Фрегат» работают круглосуточно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.