3 день

Марциальные Воды, Гирвас, заповедник Кивач, центр шунгита

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию.

Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.

«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом.

Кстати, только здесь сохранилась церковь Апостола Петра XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Посещение палеовулкана Гирвас.

Гирвасский разрез каньона р. Суна – это уникальный геологический объект, который находится в Кондопожском районе, в южной части поселка Гирвас, ниже бывшего весьма известного одноименного водопада на осушенном русле реки Суны. Гирвас является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.

Обед-пикник в кафе.

Природный заповедник Кивач с посещением одного из крупнейших в Европе равнинных водопадов.

Осмотр дендрария карельской березы.

Посещение уникального объекта Shungit.Life, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.