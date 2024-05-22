Вас ждут прогулки по Онежской набережной, знакомство с карельскими традициями в деревне Киндасово, удивительные виды в горном парке Рускеала и на водопадах Ахвенкоски и Кивач, а также встречи с хаски и северными оленями.
Программа тура по дням
Сити-тур по Петрозаводску. Деревня Киндасово. «Дом Кантеле»
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.
Завтрак в ресторане.
Сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по Онежской набережной — музею под открытым небом, где расположена аллея современного искусства.
Вы увидите красивые памятники, необычные арт-объекты и авангардные скульптуры, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.
Экскурсия в карельскую деревню Киндасово.
Наше знакомство с карельским народным творчеством мы начнём с весёлой деревни Киндасово, в полной мере отражающей озорной и неунывающий дух нашего края.
Во время экскурсии вас познакомят с историей небольшой деревни Киндасово с древнейших времён и до наших дней, покажут местные достопримечательности и единственный в мире памятник рукавице.
После ароматного чая, настоянного на карельских травах, с карельскими пирогами кейтейпийрат вас ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.
Гостеприимные и радушные обитатели деревни не отпустят вас без хорошего настроения и искрящихся от смеха глаз.
Обед в ресторане.
Настало время открыть для себя другую сторону карельского фольклора — изящную и возвышенную.
Экскурсия в «Дом Кантеле» с мастер-классом.
Интереснейшая экскурсия в одном из культурных центров Петрозаводска — «Дом Кантеле».
Кантеле — это национальный музыкальный инструмент этносов, проживавших на территории Карелии. Сейчас кантеле считается символом карельской музыкальной культуры.
В процессе знакомства с обителью карельских мелодий вас посвятят в секреты производства инструмента, познакомят с историей создания музыкального ансамбля «Кантеле», после чего для вас свои двери откроет мастерская по производству карельских национальных костюмов.
Посвятим немного времени на обучение игре на кантеле.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в отеле «PITER INN» 4* в номерах категории «стандарт».
Горный парк Рускеала. Водопад Ахвенкоски
Завтрак в ресторане отеля.
Выезд в Северное Приладожье (260 км.).
Обед в кафе по пути.
Экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала.
Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный каньон. Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.
Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды, никого не оставляют равнодушным. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий.
Свободное время на посещение дополнительных экскурсий.
Посещение водопада Ахвенкоски с прогулкой по островкам и навесным мостикам.
Водопад Ахвенкоски — это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии. Этот падун низвергается в довольно обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в ней очень чистая.
Падун обрамлен скалами, соснами и елями. Всё это создает удивительную атмосферу гармонии, завершенности и нереальности.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в отель.
Выставка «Вселенная Калевала» Водопад Кивач. Хаски и северные олени
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Посещение уникальной выставки «Вселенная Калевала» в музее изобразительных искусств.
На новой экспозиции вас ждет иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле, погружение в тему рождения мира и знакомства с героями, необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира!
И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо!
Поездка к водопаду Кивач.
Водопад Кивач — самый известный водопад в Карелии, второй равнинный водопад Европы.
Вы узнаете красивую легенду о водопаде. Несмотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов.
Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — воды и камня. Во время экскурсии по старейшему природному заповеднику вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок.
Вы побываете в уютном «Музее природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.
Обед в кафе на территории заповедника.
Экскурсия в питомник хаски.
Посещение питомника и знакомство с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски.
На экскурсии вы познакомитесь с ними и узнаете о мире гонок на упряжках. Наши собаки — чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом.
А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Приезжайте к нам и увезите с собой частичку их силы, спокойствия и простоты!
Вторая часть экскурсии — посещение ручных северных оленей.
Мы расскажем интересные факты об их биологии и содержании и угостим с рук их любимым лакомством — лишайником ягелем. Также вы можете взять с собой собственное угощение — яблоки, морковь, сухари.
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал.
18:00 Ориентировочное время окончания программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Петрозаводске в гостинице «Piter Inn» 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное*
|26400
|Одноместное
|35800
|Доп. место
|20500
Скидка детям до 12 лет — 1500 руб. (при наличии копии свидетельства о рождении).
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Piter Inn» 4
Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала.
К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.
В отеле есть помещения для проведения конференций. Гости могут воспользоваться услугами прачечной.
Расстояние от гостиницы Piter Inn до международного аэропорта Петрозаводск составляет 17 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 2 ночи
- Питание: 3 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Все входные билеты
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспортное обслуживание по программе
- Страхование жизни и здоровья участников тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 12 лет – 1 500 рублей.
Может ли туроператор вносить изменения в программу в ходе тура?
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.