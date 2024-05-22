1 день

Сити-тур по Петрозаводску. Деревня Киндасово. «Дом Кантеле»

Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами (до 10:00), сбор группы у главного входа на ж/д вокзал.

Завтрак в ресторане.

Сити-тур по Петрозаводску с прогулкой по Онежской набережной — музею под открытым небом, где расположена аллея современного искусства.

Вы увидите красивые памятники, необычные арт-объекты и авангардные скульптуры, подаренные Петрозаводску городами-побратимами.

Экскурсия в карельскую деревню Киндасово.

Наше знакомство с карельским народным творчеством мы начнём с весёлой деревни Киндасово, в полной мере отражающей озорной и неунывающий дух нашего края.

Во время экскурсии вас познакомят с историей небольшой деревни Киндасово с древнейших времён и до наших дней, покажут местные достопримечательности и единственный в мире памятник рукавице.

После ароматного чая, настоянного на карельских травах, с карельскими пирогами кейтейпийрат вас ждут весёлые карельские танцы и игры под гармонь.

Гостеприимные и радушные обитатели деревни не отпустят вас без хорошего настроения и искрящихся от смеха глаз.

Обед в ресторане.

Настало время открыть для себя другую сторону карельского фольклора — изящную и возвышенную.

Экскурсия в «Дом Кантеле» с мастер-классом.

Интереснейшая экскурсия в одном из культурных центров Петрозаводска — «Дом Кантеле».

Кантеле — это национальный музыкальный инструмент этносов, проживавших на территории Карелии. Сейчас кантеле считается символом карельской музыкальной культуры.

В процессе знакомства с обителью карельских мелодий вас посвятят в секреты производства инструмента, познакомят с историей создания музыкального ансамбля «Кантеле», после чего для вас свои двери откроет мастерская по производству карельских национальных костюмов.

Посвятим немного времени на обучение игре на кантеле.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в отеле «PITER INN» 4* в номерах категории «стандарт».