Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии

Необычный мото-тур на питбайках и эндуро по живописным местам Карелии

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Ответы на вопросы
Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие на питбайках и эндуро по самым красивым и живописным местам Карелии среди лесов, озер и полей! Для этого не нужны права или опыт вождения — вам все покажут и всему обучат. Впереди — дорога, свежий воздух и масса ярких впечатлений!
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Мото-тур на питбайках и эндуро в Карелии
Ближайшие даты:
9
мая
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Если вы никогда не садились на двухколесный транспорт — не проблема, мы вас всему обучим!

Что вас ожидает:

  • Все маршруты подбираются исходя из опыта группы и проходят по красивым и живописным местам среди лесов, озер и полей.
  • Подходит как опытным, так и новичкам (обучение не ограничено временными рамками).
  • Техника 2022 года выпуска.
  • Предоставляем экипировку для обеспечения безопасности.
  • Права не требуются.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Петрозаводск или места вашего нахождения по согласованию
  • Инструктаж
  • Экипировка с защитой
  • Обучение
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Петрозаводск, пл. Гагарина, 2a
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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