Необычный мото-тур на питбайках и эндуро по живописным местам Карелии
Отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие на питбайках и эндуро по самым красивым и живописным местам Карелии среди лесов, озер и полей! Для этого не нужны права или опыт вождения — вам все покажут и всему обучат. Впереди — дорога, свежий воздух и масса ярких впечатлений!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Если вы никогда не садились на двухколесный транспорт — не проблема, мы вас всему обучим!
Что вас ожидает:
- Все маршруты подбираются исходя из опыта группы и проходят по красивым и живописным местам среди лесов, озер и полей.
- Подходит как опытным, так и новичкам (обучение не ограничено временными рамками).
- Техника 2022 года выпуска.
- Предоставляем экипировку для обеспечения безопасности.
- Права не требуются.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из г. Петрозаводск или места вашего нахождения по согласованию
- Инструктаж
- Экипировка с защитой
- Обучение
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Петрозаводск, пл. Гагарина, 2a
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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