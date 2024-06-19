Виктория — ваш гид в Петрозаводске

Провела экскурсии для 543 туристов

читать дальше него каждого путешественника. Я дипломированный экскурсовод, работаю в сфере туризма более 10 лет. Познакомлю вас с историей, поделюсь местными фишками и легендами, а также приобщу к прошлому и настоящему нашего региона.

Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в столице республики Карелия — Петрозаводске. Больше всего на свете люблю делиться атмосферой и красотой своего края, пытаясь влюбить в