Когда вы устанете от суматошного мегаполиса, вас позовёт Карелия. Освежит целебным воздухом, обнимет лесами, зарядит энергией древней земли. Мы заберёмся на гору Сампо и в деревушку между двух озёр с уникальной часовней. Увидим водопад Кивач и уснувший вулкан Гирвас. Вспомним «Калевалу», Петра I и ещё множество героев карельских земель.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Долина зайцев — современный арт-объект под открытым небом. Я расскажу, как и кем он был придуман, а вы полюбуетесь зайцами и попробуете их сосчитать
- Гора Сампо — этнопарк с вековыми соснами, растущими на скалах. Место силы, где исполняются желания. С вершины горы открываются великолепные виды на Кончозеро. Здесь мы погрузимся в таинственный мир карело-финского эпоса «Калевала», и вы поймёте, как связана с ним гора Сампо. Узнаете, во что верили древние карелы и какие духи охраняли их жилища
- Царевичи — деревушка между двух озёр с уникальной каменной часовней Николая Угодника
- Марциальные воды — первый в России бальнеологический и грязевой курорт. Вы попробуете лечебную воду из источников и узнаете, какую роль в создании курорта сыграл Петр I. Увидите главную здешнюю достопримечательность — церковь Святого Апостола Петра
- Гирвас — уснувший палеовулкан, бушевавший около 2 млрд лет назад. Покажу вам последствия вулканической деятельности
- Заповедник «Кивач» — национальный парк-дендрарий. Вы посетите музей природы, увидите настоящую карельскую берëзу и полюбуетесь алмазными брызгами знаменитого водопада
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном авто Volkswagen Polo или микроавтобусе Mercedes Vito (в зависимости от количества человек), услуги гида
Дополнительные расходы
- Этнопарк «Сампо» — 250 руб. за человека
- Заповедник «Кивач» — 250 руб. за человека
- Обед
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 543 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в столице республики Карелия — Петрозаводске. Больше всего на свете люблю делиться атмосферой и красотой своего края, пытаясь влюбить вЗадать вопрос
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