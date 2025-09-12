Это автопутешествие по Карелии предлагает уникальную возможность увидеть водопад Кивач, древний вулкан Гирвас и побывать на горе Сампо.
Участники узнают о карело-финском эпосе, попробуют целебную воду на первом российском курорте и посетят места съёмок культового фильма.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и подходит для всех, кто хочет глубже понять и прочувствовать Карелию
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в природу Карелии
- 📚 Легенды и мифы региона
- 🚗 Комфортное автопутешествие
- 💧 Дегустация целебной воды
- 🎬 Места съёмок известного фильма
- 🌋 Уникальные природные объекты
Что можно увидеть
- Водопад Кивач
- Палеовулкан Гирвас
- Гора Сампо
- Долина зайцев
- Марциальные воды
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Водопад Кивач — одно из главных природных чудес Карелии
- Палеовулкан Гирвас и кратер возрастом более 2,5 миллиардов лет
- Гору Сампо, воспетую в эпосе «Калевала»
- Долину зайцев — необычный арт-объект на фоне северных пейзажей
- Марциальные воды — первый российский курорт времён Петра I
- Места съёмок фильма «А зори здесь тихие…»
- Северные леса, озёра, скалы и экотропы, а также уникальные деревья, включая карельскую берёзу
Вы узнаете:
- Почему в Карелии основали первый российский курорт
- Кем и зачем была создана Долина зайцев
- Кто такая Илматар и какие легенды окружают гору Сампо
- Что скрывает древний вулкан Гирвас и какие тайны с ним связаны
- Какие исторические личности посещали водопад Кивач
- Чем знаменита карельская берёза и почему её называют живым памятником
- Какие мифы, сказания и легенды до сих пор живут в этих местах
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Петрозаводска
10:30 — посещение Долины зайцев
11:00–11:20 — трансфер до следующей локации
11:20–12:00 — посещение горы Сампо
12:00–12:20 — переезд к следующей локации
12:20–13:20 — посещение первого российского курорта «Марциальные воды», дегустация марциальной воды
13:20–13:50 — трансфер до следующей локации
13:50–14:40 — посещение древнего вулкана Гирвас
14:40–15:15 — обед по желанию
15:15–15:45 — трансфер до следующей локации
15:45–16:40 — посещение заповедника Кивач
16:40–17:30 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле гида Nissan Qashqai или Toyota Rav4
- Дополнительные расходы: вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел., посещение горы Сампо — 400 ₽ за чел., обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренной житель Карелии. Занимаюсь туризмом уже не первый год, да и сама люблю путешествовать. Хочу показать вам красоту нашего края, рассказать об истории, традициях. Помогу почувствовать себя в Карелии как дома! Также у нас есть небольшая дружная команда гидов, увлечённых своим делом. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nadia
12 сен 2025
ставлю 3 звезды и вот почему:
1. нам досталась гид Валентина - прекрасный экскурсовод, нашла общий язык с ребенком, заинтересовала его - вообще все на высшем уровне, рассказы содержательные, дополнения уместные
1. нам досталась гид Валентина - прекрасный экскурсовод, нашла общий язык с ребенком, заинтересовала его - вообще все на высшем уровне, рассказы содержательные, дополнения уместные
Татьяна
Ответ организатора:
Надежда, спасибо за обратную связь- именно она помогает нам становиться лучше! Примите наши искренние извинения за ошибки в организации.
С нашей стороны были предложены варианты решения проблемы, и в качестве извинений мы вернули часть денежных средств через поддержку сайта.
С нашей стороны были предложены варианты решения проблемы, и в качестве извинений мы вернули часть денежных средств через поддержку сайта.
Галина
8 сен 2025
Природа Карелии никого не может оставить равнодушным! Уже одних видов вполне бы хватило, чтобы экскурсия вышла удачной) А в сопровождении интересных рассказов всё становится ещё лучше.
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
А
Алексей
21 авг 2025
Нам всё очень понравилось. Гид Николай подъехал за нами заранее. Наша экскурсия прошла, как на одном дыхании. Много интересных фактов о населении Карелии, быте, природе и местном фольклоре. Много выходов для обзора и фотографирования. Нигде нас Николай не подгонял. Мы нигде не бежали, и при этом всё успели посмотреть. Могу порекомендовать и гида, и компанию. Наши ожидания оправдались сполна! Спасибо!
А
Алексей
15 авг 2025
Были вчера на экскурсии с экскурсоводом Валентиной. Все очень понравилось, узнали для себя несколько новых интересных фактов, начиная от особенностей геологии края, заканчивая разговорами о жизни местных жителей, сезонными развлечениями
А
Александр
6 авг 2025
Великолепное путешествие, много положительных эмоций. Понравилось и детям. Много локаций сменяющие друг друга, не давали нам скучать. Большое спасибо нашему гиду Кириллу. За интересную и захватывающую экскурсию и внимательность.
Е
Елена
2 авг 2025
Экскурсия понравилась. Самое большое впечатление произвел потухший вулкан. Скептически относились к поездке в долину зайцев, но очень понравилось.
М
Макс
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид и водитель Кирилл отлично всё организовал. Никаких нареканий к поездке нет, все было отлично, интересно. 👍
Т
Татьяна
26 июл 2025
Экскурсия получилась насыщенной и увлекательной. Маршрут построен грамотно, организация путешествия великолепна, и повествование плавно вплеталось в увиденное. Гид Кирилл настолько захватил нас рассказом, что более 6 часов прошло на одном
О
Оксана
23 июл 2025
Кирилл очень комфортный гид. Очень всё понравилось - и подача материала и локации и общение. Хороший психолог - чувствует гостя и подстраивается под его потребности и физические возможности. Рекомендую.
С
Светлана
18 июл 2025
Большое Спасибо гиду Кириллу за чудесный день и интереснейшую экскурсию!
С самого начала нашего знакомства, Кирилл располагает к приятному общению. Подарил каждому из нас красивые открытки, было неожиданно приятно!
Экскурсия получилась невероятно
С самого начала нашего знакомства, Кирилл располагает к приятному общению. Подарил каждому из нас красивые открытки, было неожиданно приятно!
Экскурсия получилась невероятно
А
Анна
15 июл 2025
Организовано все здорово! Гиду Кириллу отдельное спасибо за интересную поездку! Очень понравилось, спасибо?
М
Марина
11 июл 2025
Больше спасибо нашему гиду Кириллу за интересную экскурсию. Очень интересно всё рассказал. Также спасибо организаторам, качество на высоте.
