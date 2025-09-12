Мои заказы

«Значит, в Карелии ты очутился»: автопутешествие из Петрозаводска

Путешествие в Карелию - это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истории и природе. Откройте для себя удивительные места и легенды
Это автопутешествие по Карелии предлагает уникальную возможность увидеть водопад Кивач, древний вулкан Гирвас и побывать на горе Сампо.

Участники узнают о карело-финском эпосе, попробуют целебную воду на первом российском курорте и посетят места съёмок культового фильма.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле и подходит для всех, кто хочет глубже понять и прочувствовать Карелию
4.9
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Погружение в природу Карелии
  • 📚 Легенды и мифы региона
  • 🚗 Комфортное автопутешествие
  • 💧 Дегустация целебной воды
  • 🎬 Места съёмок известного фильма
  • 🌋 Уникальные природные объекты
Что можно увидеть

  • Водопад Кивач
  • Палеовулкан Гирвас
  • Гора Сампо
  • Долина зайцев
  • Марциальные воды

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Водопад Кивач — одно из главных природных чудес Карелии
  • Палеовулкан Гирвас и кратер возрастом более 2,5 миллиардов лет
  • Гору Сампо, воспетую в эпосе «Калевала»
  • Долину зайцев — необычный арт-объект на фоне северных пейзажей
  • Марциальные воды — первый российский курорт времён Петра I
  • Места съёмок фильма «А зори здесь тихие…»
  • Северные леса, озёра, скалы и экотропы, а также уникальные деревья, включая карельскую берёзу

Вы узнаете:

  • Почему в Карелии основали первый российский курорт
  • Кем и зачем была создана Долина зайцев
  • Кто такая Илматар и какие легенды окружают гору Сампо
  • Что скрывает древний вулкан Гирвас и какие тайны с ним связаны
  • Какие исторические личности посещали водопад Кивач
  • Чем знаменита карельская берёза и почему её называют живым памятником
  • Какие мифы, сказания и легенды до сих пор живут в этих местах

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Петрозаводска
10:30 — посещение Долины зайцев
11:00–11:20 — трансфер до следующей локации
11:20–12:00 — посещение горы Сампо
12:00–12:20 — переезд к следующей локации
12:20–13:20 — посещение первого российского курорта «Марциальные воды», дегустация марциальной воды
13:20–13:50 — трансфер до следующей локации
13:50–14:40 — посещение древнего вулкана Гирвас
14:40–15:15 — обед по желанию
15:15–15:45 — трансфер до следующей локации
15:45–16:40 — посещение заповедника Кивач
16:40–17:30 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле гида Nissan Qashqai или Toyota Rav4
  • Дополнительные расходы: вход в заповедник «Кивач» — 320 ₽ за чел., посещение горы Сампо — 400 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 70 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренной житель Карелии. Занимаюсь туризмом уже не первый год, да и сама люблю путешествовать. Хочу показать вам красоту нашего края, рассказать об истории, традициях. Помогу почувствовать себя в Карелии как дома! Также у нас есть небольшая дружная команда гидов, увлечённых своим делом. До встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nadia
12 сен 2025
ставлю 3 звезды и вот почему:
1. нам досталась гид Валентина - прекрасный экскурсовод, нашла общий язык с ребенком, заинтересовала его - вообще все на высшем уровне, рассказы содержательные, дополнения уместные
и интересные - выше всяких похвал. это раз.
2. с другой стороны сама организация экскурсии. в описании написано - путешествие на комфортабельном а/м тойота или ниссан, в результате - в ночи перед утренней экскурсией получаю сообщение, что будет лада гранта, а нас 4 человека. те и тесно и совсем не тот комфорт, что обещали за 16 тр.
связь с организатором все это время была через девушку Викторию -ассистента организатора. я ее несколько раз спрашивала, что за машина будет - но она не отвечала и только в 23 с чем-то в ночь перед самой экскурсией (когда мы спали, да и отменять уже было поздно) написала, что машина лада. на мое удивление утром в день экскурсии Виктория предложил отменить мероприятие. мы решили не отказываться, но пришлось ехать на своей машине и за рулем был муж, чтобы не тесниться в ладе.
в результате ни извинений от организатора, ни сожалений от Виктории - только неприятный осадок.
Валентина (гид) в данной истории совершенно не при чем. поэтому не хотелось ее обижать или портить экскурсию решением таких вопросов через нее. Тут на помощь пришли администраторы tripster, я ними связалась, они встали полностью на нашу сторону и потом осуществили компенсацию.
к данному организатору не рекомендую обращаться. выбирайте внимательнее экскурсии, чтобы не испортит себе отдых.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Надежда, спасибо за обратную связь- именно она помогает нам становиться лучше! Примите наши искренние извинения за ошибки в организации.
С нашей стороны были предложены варианты решения проблемы, и в качестве извинений мы вернули часть денежных средств через поддержку сайта.
Галина
Галина
8 сен 2025
Природа Карелии никого не может оставить равнодушным! Уже одних видов вполне бы хватило, чтобы экскурсия вышла удачной) А в сопровождении интересных рассказов всё становится ещё лучше.
Замечательная экскурсия!
Природа Карелии никого не может оставить равнодушным! Уже одних видов вполне бы хватило, чтобы экскурсия вышла
А
Алексей
21 авг 2025
Нам всё очень понравилось. Гид Николай подъехал за нами заранее. Наша экскурсия прошла, как на одном дыхании. Много интересных фактов о населении Карелии, быте, природе и местном фольклоре. Много выходов для обзора и фотографирования. Нигде нас Николай не подгонял. Мы нигде не бежали, и при этом всё успели посмотреть. Могу порекомендовать и гида, и компанию. Наши ожидания оправдались сполна! Спасибо!
Нам всё очень понравилось. Гид Николай подъехал за нами заранее. Наша экскурсия прошла, как на одном
А
Алексей
15 авг 2025
Были вчера на экскурсии с экскурсоводом Валентиной. Все очень понравилось, узнали для себя несколько новых интересных фактов, начиная от особенностей геологии края, заканчивая разговорами о жизни местных жителей, сезонными развлечениями
и тд. Бонусом был заезд на долину Зайцев, хотя это было не включено в экскурсию, и экскурсия вышла в итоге даже больше заявленных 6ч. А еще Валентина прекрасный фотограф, поэтому вернулись не только впечатленные видами, но и с красивыми фотографиями на память.

Были вчера на экскурсии с экскурсоводом Валентиной. Все очень понравилось, узнали для себя несколько новых интересных
А
Александр
6 авг 2025
Великолепное путешествие, много положительных эмоций. Понравилось и детям. Много локаций сменяющие друг друга, не давали нам скучать. Большое спасибо нашему гиду Кириллу. За интересную и захватывающую экскурсию и внимательность.
Е
Елена
2 авг 2025
Экскурсия понравилась. Самое большое впечатление произвел потухший вулкан. Скептически относились к поездке в долину зайцев, но очень понравилось.
М
Макс
26 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид и водитель Кирилл отлично всё организовал. Никаких нареканий к поездке нет, все было отлично, интересно. 👍
Т
Татьяна
26 июл 2025
Экскурсия получилась насыщенной и увлекательной. Маршрут построен грамотно, организация путешествия великолепна, и повествование плавно вплеталось в увиденное. Гид Кирилл настолько захватил нас рассказом, что более 6 часов прошло на одном
дыхании. Чувствуется, что Кирилл не только хорошо знает исторические факты и обладает информацией о практически каждом заинтересовавшем нас объекте, но и очень трепетно относится к родному краю. Не раскрывая всех секретов, очень рекомендуем посетить автопутешествие из Петрозаводска «Значит, в Карелии ты очутился», чтобы проникнуться духом Карелии и ощутить красоту и притягательную силу карельской природы.

Экскурсия получилась насыщенной и увлекательной. Маршрут построен грамотно, организация путешествия великолепна, и повествование плавно вплеталось в
О
Оксана
23 июл 2025
Кирилл очень комфортный гид. Очень всё понравилось - и подача материала и локации и общение. Хороший психолог - чувствует гостя и подстраивается под его потребности и физические возможности. Рекомендую.
С
Светлана
18 июл 2025
Большое Спасибо гиду Кириллу за чудесный день и интереснейшую экскурсию!
С самого начала нашего знакомства, Кирилл располагает к приятному общению. Подарил каждому из нас красивые открытки, было неожиданно приятно!
Экскурсия получилась невероятно
насыщенной: мы почти не сидели в машине — всё время были в движении, гуляли, смотрели, слушали. И всё это сопровождалось максимально подробным, живым и интересным рассказом.
Во время нашего совместного путешествия, Кирилл отвечал на любые интересующие нас вопросы. Эти несколько часов пролетели незаметно и очень комфортно.
Было очень приятно осознавать, что Кирилл искренне влюблен в свой край, любит своё дело
и эту любовь транслирует гостям Вашей замечательной и красивейшей Республики!

Желаем Дальнейшего процветания и побольше благодарных клиентов!

А
Анна
15 июл 2025
Организовано все здорово! Гиду Кириллу отдельное спасибо за интересную поездку! Очень понравилось, спасибо?
М
Марина
11 июл 2025
Больше спасибо нашему гиду Кириллу за интересную экскурсию. Очень интересно всё рассказал. Также спасибо организаторам, качество на высоте.

