и интересные - выше всяких похвал. это раз.

2. с другой стороны сама организация экскурсии. в описании написано - путешествие на комфортабельном а/м тойота или ниссан, в результате - в ночи перед утренней экскурсией получаю сообщение, что будет лада гранта, а нас 4 человека. те и тесно и совсем не тот комфорт, что обещали за 16 тр.

связь с организатором все это время была через девушку Викторию -ассистента организатора. я ее несколько раз спрашивала, что за машина будет - но она не отвечала и только в 23 с чем-то в ночь перед самой экскурсией (когда мы спали, да и отменять уже было поздно) написала, что машина лада. на мое удивление утром в день экскурсии Виктория предложил отменить мероприятие. мы решили не отказываться, но пришлось ехать на своей машине и за рулем был муж, чтобы не тесниться в ладе.

в результате ни извинений от организатора, ни сожалений от Виктории - только неприятный осадок.

Валентина (гид) в данной истории совершенно не при чем. поэтому не хотелось ее обижать или портить экскурсию решением таких вопросов через нее. Тут на помощь пришли администраторы tripster, я ними связалась, они встали полностью на нашу сторону и потом осуществили компенсацию.

к данному организатору не рекомендую обращаться. выбирайте внимательнее экскурсии, чтобы не испортит себе отдых.