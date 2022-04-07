Увлекательная экскурсия погрузит нас в разные эпохи России. Гид расскажет о становлении Петровской слободы, шведском и голландском влиянии, Екатерининской эпохе, революционных потрясениях и великих мировых войнах 20 века. Также мы ближе узнаем красивый, современный и быстроразвивающийся Петрозаводск.

Порт пяти морей восхищает своей архитектурой. Старинные довоенные здания, дома с резными арками и лепниной, интересные элементы советского периода.

Мы побываем в сердце города – на Круглой площади, построенной при Екатерине II. Увидим дом, где останавливались императоры.

Набережную Петрозаводска украшает памятник его основателю – Петру Первому. О петровской эпохе напоминают пушки у реки Лососинка и место закладки первых доменных печей.

Мы посетим старый район "Зарека" с Бородинским сквером и красивыми каменными домами. Увидим церкви Петрозаводска – Крестовоздвиженский Собор и Храм Александра Невского.

На месте бывших заводов расположился креативный кластер с памятниками Лыжам и трансформеру трактору-КОМАРУ.

Посетим Губернаторский парк, увидим Вечный огонь, памятники поэтам Г. Державину и Р. Рождественскому.

Завершится программа на набережной Петрозаводска, где желающие смогут остаться, чтобы полюбоваться закатом.