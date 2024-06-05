Обзорные и познавательные экскурсии Петрозаводска

Найдено 14 экскурсий в категории «Обзорные» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск в трех веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
«Наша отправная точка экскурсии — исторический квартал, где вы познакомитесь с городской деревянной архитектурой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
«Мы пройдем по всему центру Петрозаводска — вы научитесь самостоятельно ориентироваться в городе, познакомитесь с его ключевыми памятниками и услышите о них самое любопытное»
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
309 отзывов
Популярное предложение
Почувствуйте Петрозаводск: уникальная пешеходная экскурсия
Откройте для себя Петрозаводск не как обычный турист: исследуйте его историю, культуру и кухню в увлекательной прогулке
Начало: На площади Кирова
««Пеший» — основной и приоритетный вариант знакомства с городом при хороших погодных условиях»
22 июня в 09:00
28 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
«На прогулке вы познакомитесь с самыми яркими эпохами Петрозаводска и увидите не только известные достопримечательности, но и любимые места местных жителей»
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Продолжим знакомство с Петровской эпохой»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Петрозаводску с посещением урочища Чёртов стул. Узнайте историю города и насладитесь чарующими видами
Начало: В центре Петрозаводска
«Обзорная экскурсия по Петрозаводску»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Село Шёлтозеро: в гости к потомкам древнего народа Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Село Шёлтозеро: путешествие к корням вепсской культуры в Петрозаводске
Вас ждет захватывающее путешествие в село Шёлтозеро, где вы узнаете о вепсах - загадочном народе Карелии
«Помимо знакомства с материальным наследием, вы сможете насладиться звучанием вепсского языка в песнопениях детского хора»
22 июня в 09:00
27 июня в 09:30
18 000 за всё до 6 чел.
Самобытная Карелия
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Мастер-класс в Петрозаводске: «Самобытная Карелия» - искусство и чай
Приглашаем на уникальное путешествие по культуре Карелии через искусство и традиции заваривания Иван-чая
Начало: В Петрозаводске
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 3 900 за всё до 10 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
«Всего за час я расскажу самое главное о Петрозаводске: вспомню ключевые события в истории города, выдающихся жителей, местные легенды»
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.
К острову Кижи на амфибии
🚤 На катере
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
К острову Кижи на амфибии
Начало: Ул. Онежской флотилии, д. 49, яхт-клуб «Адмирал»
«По прибытии на остров состоится обзорная экскурсия по музею Кижи, а затем у вас будет время для свободной прогулки»
26 июля в 09:00
1 окт в 09:00
6 900 за человека
История и архитектура Петрозаводска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
История и архитектура Петрозаводска
Начало: Просп. Ленина, 21, у входа в гостиницу Северную
«В ходе обзорной экскурсии по Петрозаводску вы услышите историю города и региона»
Расписание: по воскресеньям в 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Расписание: Ежедневно в 17:00
990 за человека
Квест «Эпохи Петрозаводска»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
20 июля в 08:00
31 июля в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Гидом и экскурсией довольны. Отдельное спасибо за космический пересказ эпоса Калевала.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Отлично!
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • Р
    Роман
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Петрозаводску + урочище Чёртов стул
    Очень интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод, доступно и многранно доносит информацию. Всем рекомендую!
  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Замечательная экскурсия! Видно, что Анжелика любит свой город и смогла заинтересовать нас историей и культурой Петрозаводска и Карелии. Спасибо за прогулку!
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    14.05.24. Мы в Петрозаводске и листва на деревьях ещё раскрылась, и город так и показался бы нам серым и скучным,
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    если бы не эта милая, лёгкая, контактная девушка Анжелика - наш индивидуальный гид на этот день. Спасибо за знания, за ответы на любой вопрос, за далёкую историю, за то чего не знали, не понимали и никогда не слышали. За невероятный Иван Чай, вяленую клюкву и" Кукушку" на корельском!!! Всех благ!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Обзорные»

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  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 990 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 617 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Изучение достопримечательностей города Петрозаводска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Петрозаводске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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