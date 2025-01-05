Петрозаводск - уникальный город, названный в честь Петра I. Экскурсия начинается с парка скульптур на Онежском озере и продолжается через Соборную площадь и женскую гимназию. Прогулка вдоль реки приведет к Петровской слободе, где можно узнать об основании города. Завершение экскурсии у Александровского завода с фото у арт-объектов и музыкального камня. Подходит для взрослых и детей от 2 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Парк скульптур на Онежском озере
- 🏛 История Петровской слободы
- 🎭 Культурная жизнь города
- 📸 Фото у арт-объектов
- 🎶 Музыкальный камень и кантеле
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Парк скульптур
- Соборная площадь
- Женская гимназия
- Александровский завод
- Петровская слобода
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по увлекательному маршруту, который откроет нам прошлое и настоящее города:
- Начнём путешествие с главной достопримечательности Онежского озера — парка скульптур под открытым небом
- Откроем духовную и культурную жизнь города. Посмотрим Соборную площадь, женскую гимназию, театры
- Вдоль реки сквозь живописный парк дойдём до Петровской слободы и воссоздадим историю основания Петрозаводска с помощью барельефов
- Пройдём к месту, где стоял Александровский завод, и сделаем фото у современных арт-объектов
- Поиграем на музыкальном камне и познакомимся с главными героями эпоса Калевала
Вы узнаете:
- Какие загадки хранит Онежское озеро
- Кто такой Чарльз Гаскойн и почему Екатерина II платила ему в пять раз больше, чем директорам Уральских заводов
- Какие подарки от городов-побратимов есть на набережной
- Как звучит народный инструмент кантеле
А также попробуете отгадать карельские загадки.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Можно провести экскурсию для большего количества участников — доплата составит 1000 ₽ за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ротонды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 235 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Дарья, я сертифицированный гид по Карелии. Люблю и влюбляю в наш край с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лейла
5 янв 2025
Нам все очень понравилось, были девчачей группой и узнали много интересных фишек карельского народа. Экскурсия насыщенна информацией и прогулкой по городу. Дарья доносит информацию легко и не принужденно и весело. Всем рекомендую данную экскурсию чтобы узнать город Петрозаводск.
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