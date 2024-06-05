Религиозные экскурсии по святым местам Петрозаводска

Найдено 16 экскурсий в категории «Святые места» в Петрозаводске, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
«Мы разберемся, как драматический театр связан со старообрядцами, полюбуемся 300-летними лиственницами в Губернском саду и поговорим о судьбе трех храмов на Сенатской площади»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500 за всё до 4 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Также вы услышите историю старинного храма Сретения Господня, что встретится по пути»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
5 отзывов
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
«Вы проедете по проспекту Александра Невского, осмотрите Крестовоздвиженский собор и главный городской храм Александра Невского»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Обзорная экскурсия по Сортавале — проезжая по городу, мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400 за человека
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
«Я покажу вам стоянку древних людей, действующий лесозавод и церковь Сретения Господня, живописно расположенную на берегу Логмозерского пролива»
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200 за всё до 3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«На территории Марциальных вод вы рассмотрите сохранившиеся храмы: среди них церковь 18 века, которую построили по чертежам императора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950 за всё до 4 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Я познакомлю вас с архитектурой храмов и часовен, фресками Троицкого собора»
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000 за всё до 3 чел.
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
«Узнаете, как русским зодчим удалось создать эти шедевры и правдив ли миф о строительстве храмов без гвоздей»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100 за всё до 7 чел.
Остров Кижи
Групповая
7 часов
1 отзыв
Остров Кижи
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600 за человека
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
«Увидим церкви Петрозаводска – Крестовоздвиженский Собор и Храм Александра Невского»
Расписание: Ежедневно в 17:00
990 за человека
Святой остров Валаам
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
«Валаамский монастырь – один из самых красивых храмов в России»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900 за человека
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
«Храм, возведённый в 1914 году, строили всем миром»
13 500 за всё до 4 чел.
Александро-Свирский монастырь
Групповая
10 часов
Александро-Свирский монастырь
«500-летние фрески Свято-Троицкого храма не просто сохранили свою яркость, но и с годами становятся еще более насыщенными и яркими»
Расписание: Среда в 08:00
3 800 за человека
Валаам и Рускеала
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
«При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор»
Расписание: Среда в 05:15
11 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо нашему гиду Елене, очень интересно провела обзорную экскурсию по Петрозаводску.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия) спасибо гиду Елене! сразу понятно, что человек получает удовольствие от того, чем занимается. С таким интересом делится информацией! Готова прислушиваться к пожеланиям и отвечать на все вопросы) пять из пяти👍
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсовод Елена интересно рассказала про столицу Карелию отлично знает историю края. Благодарим турфирму Золотое кольцо Карелии за отлично организованные экскурсии. С уважением Анна и Андрей из Якутска.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Очень понравилась экскурсия, все в восторге, море положительных эмоций и впечатлений🥰 Елена - профессионал своего дела, рассказывает очень интересно, познавательно,
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    простым языком и с юмором, ей удалось заинтересовать и взрослых, и детей) Очень приятно, когда видишь, что экскурсовод действительно любит свой город и так увлечен его историей😊

  • Т
    Тимощенкова
    18 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Лучшая экскурсия по мнению нашей большой и разношёрстный компании (4 взрослых + 3 детей). Экскурсия от начала и до конца
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    проходила в комфортном темпе, в рассказ были вовлечены дети, научный материал подавался в комплексе с интересными историями и шутками. Два часа пролетели совсем незаметно. А ещё мы получили рекомендации куда съездить и куда сходить, чтобы нам было интересно. Дети получили сувениры небольшие и были в восторге. Всем настоятельно рекомендую, если Вам нужна живая экскурсия, а не перечисление исторических фактов!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Всем смело рекомендую Елену. Экскурсия прошла очень весело, интересно и очень познавательно. Елена смогла влюбить нас в Петрозаводск. Дала нам много рекомендаций по местам посещения, ресторанам, сувенирам и ответила на все наши вопросы.
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
    Были на данной экскурсии 26апреля. В лесу ещё лежал снег и было довольно прохладно. Но это не помешало насладиться красотами
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    карельской природы и получить удовольствие от прогулки с Екатериной. Она хороший рассказчик и организатор, было очень интересно. Жаль, что в Ботаническом саду не было цветущих растений, кроме первоцветов. Тем чудеснее они смотрелись на фоне ещё не проснувшейся природы. Екатерине отдельное спасибо за вкусный чай.

  • Ю
    Юрий
    2 мая 2024
    Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
    Посетили данную экскурсию с друзьями и маленьким ребенком в майские праздники. Елена встретила нас в отеле и мы комфортом разместились
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    в микроавтобусе, наличие небольшого столика было очень удачно для двухдневного тура. В дороге была путевая экскурсия о быте и кухне Карелии, кстати, Елена угостила вкусными калитками, которые нам так полюбились. Во время пути на заявленные локации наслаждались безумно красивыми видами из окна - то, ради чего стоит ехать не раздумывая в Карелию! Маршрут и тайминг комфортно продуманы, при этом нам повезло и бонусом мы увидели спуск воды на ГЭС на реке Суна. Хочется отметить, что сейчас на Онежском озере лед еще не сошел и переправа на остров Кижи была на аэросанях, - очень необычно, практически как отдельное приключение. Так как мы были с маленьким ребенком, то на самом острове Кижи решили не ждать группу с предусмотренной музеем-заповедником экскурсией, и погуляли самостоятельно. Елена подробно рассказала основные моменты. Спасибо за крутые впечатления, обязательно вернемся еще!

  • С
    Сергей
    9 апреля 2024
    Путешествие по Золотому кольцу Карелии
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид всесторонне эрудирован. Прекрасное знание региона.
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Прогулка по столице Карелии
    Большое спасибо Людмиле. Экскурсия очень понравилась, как нам, взрослым, так и детям, которых не так часто можно чем то увлечь. Интересное и "легкое" изложение материала. Плюс рекомендации по организации отдыха в городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Святые места»

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  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Остров Валаам
  8. Площадь Кирова
  9. Ладожское озеро
  10. Кивач
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