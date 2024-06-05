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в микроавтобусе, наличие небольшого столика было очень удачно для двухдневного тура. В дороге была путевая экскурсия о быте и кухне Карелии, кстати, Елена угостила вкусными калитками, которые нам так полюбились. Во время пути на заявленные локации наслаждались безумно красивыми видами из окна - то, ради чего стоит ехать не раздумывая в Карелию! Маршрут и тайминг комфортно продуманы, при этом нам повезло и бонусом мы увидели спуск воды на ГЭС на реке Суна. Хочется отметить, что сейчас на Онежском озере лед еще не сошел и переправа на остров Кижи была на аэросанях, - очень необычно, практически как отдельное приключение. Так как мы были с маленьким ребенком, то на самом острове Кижи решили не ждать группу с предусмотренной музеем-заповедником экскурсией, и погуляли самостоятельно. Елена подробно рассказала основные моменты. Спасибо за крутые впечатления, обязательно вернемся еще!