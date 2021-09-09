Что вас ожидает

Архитектурные достопримечательности

Наша прогулка начнется с Въезжей площади города. Мы полюбуемся деревянными зданиями начала XX века, а на проспекте Ленина осмотрим гостиницу «Северная» — самую старую в Петрозаводске. Перед вами предстанут здания Национального музея, Министерства культуры, Музея изобразительных искусств. Кроме того, вы заглянете в Губернаторский сад и впечатлитесь ансамблем Театральной площади.

Промышленное прошлое

Отдельно рассказ пойдет о промышленной истории города: на территории Александровского завода вы увидите чугунные пушки, а на Комариной тропе встретите «Онежского комара» и заберетесь на «Царский трон». От Чугунного колесопровода до советского трактора — вы узнаете самое любопытное о памятниках на нашем маршруте.

Пейзажи Онеги и галерея скульптур

Выйдем к парку «Ямка» и окажемся перед Державиным и Петром I, а после прогуляемся среди домов XVIII–XIX столетий. Завершится экскурсия на Онежской набережной и Аллее современного искусства, обрамленной оригинальными скульптурами: «Рыбаки», «Волна дружбы», «Под одними звездами» и другими.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.