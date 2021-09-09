Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Прогуляться по городу, углубиться в его историю и узнать о самых примечательных памятниках

4
3 отзыва
Деревянные постройки и старинные каменные дома, помпезные здания советского периода и современные скульптуры — на этой экскурсии вы увидите все многообразие Карельской столицы.

Мы расскажем о промышленных вехах в его хронике, о культуре, местных легендах и важных персонажах, поможем проследить развитие города и понять его характер.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Что вас ожидает

Архитектурные достопримечательности

Наша прогулка начнется с Въезжей площади города. Мы полюбуемся деревянными зданиями начала XX века, а на проспекте Ленина осмотрим гостиницу «Северная» — самую старую в Петрозаводске. Перед вами предстанут здания Национального музея, Министерства культуры, Музея изобразительных искусств. Кроме того, вы заглянете в Губернаторский сад и впечатлитесь ансамблем Театральной площади.

Промышленное прошлое

Отдельно рассказ пойдет о промышленной истории города: на территории Александровского завода вы увидите чугунные пушки, а на Комариной тропе встретите «Онежского комара» и заберетесь на «Царский трон». От Чугунного колесопровода до советского трактора — вы узнаете самое любопытное о памятниках на нашем маршруте.

Пейзажи Онеги и галерея скульптур

Выйдем к парку «Ямка» и окажемся перед Державиным и Петром I, а после прогуляемся среди домов XVIII–XIX столетий. Завершится экскурсия на Онежской набережной и Аллее современного искусства, обрамленной оригинальными скульптурами: «Рыбаки», «Волна дружбы», «Под одними звездами» и другими.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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3 настоящих отзыва от туристов

К
9 сен 2021
Очень стандартная экскурсия в формате «ничего не осталось, но когда-здесь был объект Икс»
А
27 авг 2021
Первый раз в Петрозаводске был. Было интересно послушать гида. Отвечал на все вопросы. Видно, что историю города и края знает.
И
20 авг 2021
Ооооочень классная экскурсия! Насыщена интересными историческими фактами. Также гид показывала фото, гравюры мест прошлых времен.
Однозначно рекомендуем!

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