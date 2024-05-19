1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
«Мы разберемся, как драматический театр связан со старообрядцами, полюбуемся 300-летними лиственницами в Губернском саду и поговорим о судьбе трех храмов на Сенатской площади»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Также вы услышите историю старинного храма Сретения Господня, что встретится по пути»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахинкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Гагарина
«Обзорная экскурсия по Сортавале — проезжая по городу, мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 400₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска: от леса до Ботанического сада
Погрузитесь в красоту природы вокруг Петрозаводска: от древних лесов до ботанического разнообразия. Экскурсия, полная открытий и спокойствия
«Я покажу вам стоянку древних людей, действующий лесозавод и церковь Сретения Господня, живописно расположенную на берегу Логмозерского пролива»
15 июня в 09:30
23 июня в 09:30
8 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии: природа, история, водопады
За один день погрузитесь в красоту Карелии: от древних вулканов до шума водопада Кивач. Узнайте истории, созданные природой и человеком
«На территории Марциальных вод вы рассмотрите сохранившиеся храмы: среди них церковь 18 века, которую построили по чертежам императора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Карелии: гора Сампо, палеовулкан Гирвас, водопад Кивач и Тивдийский мраморный карьер. Узнайте историю и насладитесь видами
«А в самой деревне увидите церковь Казанской иконы Божией Матери, спроектированную Константином Тоном, архитектором Храма Христа Спасителя в Москве»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
«Я познакомлю вас с архитектурой храмов и часовен, фресками Троицкого собора»
22 июня в 10:00
5 июля в 15:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Заонежье: культурное погружение и отдых в Карелии
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: город Петрозаводск
«Узнаете, как русским зодчим удалось создать эти шедевры и правдив ли миф о строительстве храмов без гвоздей»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 35 100₽ за всё до 7 чел.
Групповая
7 часов
Остров Кижи
«Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет»
Расписание: Ежедневно в 09:30
6 600₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
«Увидим церкви Петрозаводска – Крестовоздвиженский Собор и Храм Александра Невского»
Расписание: Ежедневно в 17:00
990₽ за человека
Групповая
15 часов
Популярное предложение
Святой остров Валаам
«В главном действующем храме монастыря, Спасо-Преображенском соборе, покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 08:00
7 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Вепсская земля: каменные карьеры, храм и этномузей
Полюбоваться природой и прикоснуться к быту народа, который стоял у истоков русского государства
«Храм, возведённый в 1914 году, строили всем миром»
13 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Александро-Свирский монастырь
«500-летние фрески Свято-Троицкого храма не просто сохранили свою яркость, но и с годами становятся еще более насыщенными и яркими»
Расписание: Среда в 08:00
3 800₽ за человека
Групповая
18 часов
Валаам и Рускеала
«При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор»
Расписание: Среда в 05:15
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Очень понравилась экскурсия, все в восторге, море положительных эмоций и впечатлений🥰 Елена - профессионал своего дела, рассказывает очень интересно, познавательно,
- ТТимощенкова18 мая 2024Лучшая экскурсия по мнению нашей большой и разношёрстный компании (4 взрослых + 3 детей). Экскурсия от начала и до конца
- ТТатьяна14 мая 2024Всем смело рекомендую Елену. Экскурсия прошла очень весело, интересно и очень познавательно. Елена смогла влюбить нас в Петрозаводск. Дала нам много рекомендаций по местам посещения, ресторанам, сувенирам и ответила на все наши вопросы.
- ИИрина4 мая 2024Были на данной экскурсии 26апреля. В лесу ещё лежал снег и было довольно прохладно. Но это не помешало насладиться красотами
- ЮЮрий2 мая 2024Посетили данную экскурсию с друзьями и маленьким ребенком в майские праздники. Елена встретила нас в отеле и мы комфортом разместились
- ССергей9 апреля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид всесторонне эрудирован. Прекрасное знание региона.
- ААндрей20 марта 2024Большое спасибо Людмиле. Экскурсия очень понравилась, как нам, взрослым, так и детям, которых не так часто можно чем то увлечь. Интересное и "легкое" изложение материала. Плюс рекомендации по организации отдыха в городе.
- ССветлана18 марта 2024Спасибо!!
- ННадежда5 января 2024Спасибо огромное за интересную и познавательную экскурсию в экстремальных условиях! Увидели город с разных сторон, многое узнали из его истории.
- ТТатьяна28 декабря 2023Спасибо! Это была самая лучшая экскурсия из всех. Правда. Мы очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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